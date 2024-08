Udělejte to před praním a záclony nebudou zmačkané. Skvělý patent žen v domácnosti

Jedním z důvodů, proč se vzdáváme záclon, je samozřejmě pohodlí. Záclony mohou být dekorací oken za předpokladu, že vypadají perfektně a nejsou zmačkané, jejich udržování v perfektním stavu ale vyžaduje práci. Existuje však jednoduchý trik, který nám pomůže ušetřit čas a záclony vypadají fenomenálně.

Tkaniny se mačkají

Jsou záclony stále módní? V době, kdy dekorace oken může být úspěšně vytvořena pouze žaluziemi, se mnozí z nás vzdávají záclon. Za tímto rozhodnutím je také pohodlí – tkaniny, ze kterých jsou záclony vyrobeny, se často obtížné udržují, mačkají se a nevzhledně tvarují. Existuje však jednoduchý způsob, jak tomu zabránit.

Perte na správnou teplotu

Jak vyprat záclony, tak, aby nebyly zmačkané? Máme na to jednoduchý trik! Záclony se obvykle perou v pračce, v důsledku čehož jsou často nesnesitelně zmačkané a je obtížné u nich udržet dokonalý tvar. K zabránění tomuto stavu však stačí dva jednoduché triky. Nejprve byste měli upravit teplotu praní na látku, se kterou máte co do činění – většinu potřebných informací samozřejmě najdete na štítku.

Použijte povlak na polštář

Druhý trik je méně známý, ale opravdu účinný. Před praním složte záclony do kostek nebo je umístěte do speciální schránky – dobře vám poslouží i běžný povlak na polštář. Je důležité, aby pračka nebyla zcela naplněna – záclony by měly zabírat jenom asi 1/3 celkové kapacity pracího bubnu. Po vyprání lze umělé záclony okamžitě zavěsit na cílové místo. Ty, které jsou vyrobeny z přírodních tkanin, byste ale měli vyžehlit.

Jak bělit záclony?

Nové, sněhově bílé záclony časem ztrácejí barvu, a i po vyprání potom vypadají mírně zaprášené a šedé. Podnikavé ženy v domácnosti však mají řešení tohoto problému. Chcete-li obnovit přirozenou bělost záclon, stačí je namočit do roztoku pracího prášku (použijte celé balení) na dva litry vody. Záclony by měly být ponechány v tomto roztoku po dobu 15 minut. Podobný efekt také poskytne spolehlivě jedlá soda ‒ stačí ji přidat přímo do pračky.