Účinkuje úplněk a novoluní na zahrádku a rostliny?

Lunární kalendáře pro zahrádkáře jsou každoroční klasikou, ale zamysleli jste se někdy nad tím, jak skutečně měsíční fáze mohou ovlivňovat rostliny, potažmo i lidi? Jestli ty rady typu, stříhat růže, nestříhat, nebo sklízet či nesklízet kořeny, mají reálný základ? Mají, pro naše předky byly měsíční fáze a veškeré roční cykly výraznými ukazateli a směrovkami pro to, co zrovna na poli udělat.

A mnozí cítí i na sobě, že tyto fáze ovlivňují i lidské životy a pocity, emoce, nebo provokují specifické zdravotní problémy, například při úplňku častěji bolí hlava a hůře se spí.

NOVOLUNÍ

Začátek cyklu. Klid, velké dlouhé nic. Semínka, která v tuto dobu zasijeme, budou hůř vzcházet, protože půda je symbolicky prázdná, bez energie, teprve energii bude nabírat, tedy semínka vzejdou, ale nejprve musí počkat na tu stoupající energii, tedy na pár dnů po novoluní. V tuhle chvíli s ničím na zahrádce nespěchejte, obrazně rostliny „spí“…

Obecně, vše v klidu: nevyséváme, nepřesazujeme a nesázíme, nemnožíme rostliny – vše by se hůře ujímalo.

PŘIBÝVAJÍCÍ MĚSÍC

Jsme v přibývající energii, půda přijímá energii, budí se, živiny začínají být lépe vstřebatelné, hodí se tedy hnojení, čas pro přípravu výživných směsí, například kompostu a pro zúrodňování základu půdy. Vyživující péče o rostliny všeho druhu. Po prvním týdnu po novoluní už můžeme sem tam něco vysadit, sklidit, energie je už víc. Měsíc, když už vypadá jako buclatý srpek, už začíná přát vysazování, vysévání, zakládání trávníků, záhonů, množení. Je už rozhodně se na čem chytit, půda začíná být úrodná a vstřícná.

ÚPLNĚK

Všechno je přesvícené, přepálené, přebité energií, tedy nejsou vhodné zásahy do větví, zkracování, zaštipování, řezání, uniklo by příliš mnoho energie, špatně by se rány na rostlinách hojily. Snáze vytéká míza.

TIP: Ale je vhodná doba pro sběr kořenů léčivých bylin, protože v nich je největší síla.

UBÝVAJÍCÍ MĚSÍC

Skvělá doba pro uvolňování energie nakumulované za předchozí dobu, doba zrání. Zároveň jsme ve „spotřebovávací energii“ – takže semena výborně klíčí, sazenice se snáze a dříve chytnou, všechno zraje, spotřebovává a uvolňuje energii. Všechno se chystá na nový cyklus.

S pár dny před novým novoluním je energie nejschoulenější do sebe, takže tady nastává vhodná doba pro řezání, zaštipování, zmlazování, ale také pro radikální likvidaci plevele. Je nejmenší pravděpodobnost, že se plevel divoce rozroste znovu.

A začínáme znovu od klidu, od nuly…. Začíná novoluní.