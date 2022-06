Tohle jsou pánské účesy roku 2022!

Jsou to ženy, které sledují trendy v módě, líčení a účesech více než muži. Mezi muži se dnes už velice často najdou takoví, kteří se nenechají zahanbit a nenosí jednu bundu a kalhoty deset let. Stejné jako v módě je to i v úpravě vlasů. Ženy jsou častějšími experimentátorkami, muži často nosí jeden účes celý život.

Pro muže přitom existuje více skvělých účesů než kdykoli předtím. Podívejme se na inspirativní účesy pro rok 2022. Dobrou zprávou pro vyznavače jak delších, tak kraťounkých vlasů je, že trendem v roce 2022 jsou pánské účesy s různými délkami. Současné trendy také ukazují přirozeně vypadající pánské účesy, které jsou upraveny pomádami s lehčí fixací a matným povrchem. Můžete také použít fén, abyste svému účesu dodali objem. Pokud si nevíte rady, co s porostem na hlavě a na bradě a chcete změnu, tak si zadejte do vyhledavače sousloví „barbershop+město, kde bydlíte“ – například barbershop praha .

V moderním barbershopu, který u nás vznikl po vzoru z USA, kam muži přicházeli nejen za úpravou zevnějšku, ale hlavně diskutovat o společenských i politických otázkách, předávat si informace nebo popíjet, vám se změnou poradí. Pomohou vám, pokud dáváte přednost klasice nebo chcete vyzkoušet nejnovější trend v účesu nebo střihu vousů. Pokud chcete něco víc než jen běžnou půlhodinku v holičství, kde vám zkrátí přebujelou kštici, vyzkoušejte tradiční barbershop. Profesionální přístup, fanastický střih vlasů i vousů a sklenku whisky jako bonus.

Účesy roku 2022