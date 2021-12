Tipy, jak pečovat v zimě o trávník

Milujete, když vás tráva šimrá po bosých chodidlech? Aby byla krásná, věnujte ji dostatek péče. O trávník je nutné se starat nejen na jaře a v létě, ale též v zimě. Pakliže se o ni postaráte dobře právě v tomto období, odmění vás na jaře hustým porostem. Co můžete udělat proto, aby váš trávník byl opravdu překrásný?

Trávník pohnojte

Víte, že trávník potřebuje pro to, aby byl zdravý, tři hlavní živiny? Jsou jimi dusík, který u trávy zajistí hustý zelený porost, fosfor, který napomáhá růstu kořenů a draslík, který prospívá celkovému zdraví trávníku. To ale není zdaleka všechno. Trávníky také potřebují mikroživiny jako jsou železo, zinek a další. Pomocí hnojiva můžete trávníku tyto živiny dodat. Při nákupu hnojiva si všimněte třech čísel, která ukazují poměr procent tří uvedených látek, jež jsou v hnojivu obsaženy. Součet těchto živin nikdy není 100 %, ale to nevadí. Součástí hnojiva jsou totiž ještě další složky.

Co je třeba před hnojením trávníku udělat?

Trávník před hnojením by rozhodně měl být posekaný na krátko, tedy kratší výšku než normálně, tj. 5 cm. Jen pozor, aby nevznikla holá místa. Sekat jej můžete až do doby, než přestane růst, tedy až do pozdního podzimu. Protože se bavíme o zimním období, je třeba, abyste také z trávy shrabaly všechny listy. Je pravdou, že i kdybyste je neshrabaly, nic se nestane. Sekačka je rozmělní, listy se rozloží a stanou se organickou hmotou, což rozhodně není pro váš trávník na škodu. Rozmělněné listí totiž zabrání ve vytváření tzv. rohoží, které trávu dusí.

Pokud trávníkem někde prorůstá plevel, vytrhejte ho i s kořeny, neboť hnojení podporuje i růst plevele. Můžete použít herbicidy, jimiž zahubíte i pampelišky. Jen mějte na paměti, že herbicidy je třeba používat při vyšších teplotách, např. 10 °C. Trávník nehnojte, pakliže venkovní teploty klesnou pod nulu. Mohli byste tím způsobit zničení kořenů. Navíc většina hnojiva by se do půdy beztak nedostala, a tak byste jej použili zcela zbytečně. Ideální doba na hnojení je za chladných dní, kdy teplota neklesá přes den pod 5 °C.

Jak trávník prohnojit?

Po aplikování hnojiva trávník lehce zalijte, aby se hnojivo smylo ze stébel trávy a dostalo se lepe do půdy až ke kořenům. Dobré je zvolit si postřikovač, který vám umožní nastavit si způsob postřiku. Jedině tak voda půjde tam, kam má a nebude mokrý třeba chodník. Trávník také nezapomeňte pravidelně zalévat, pokud neprší.

Provzdušňování trávníku

Během podzimu se trávník připravuje na zimu, a tedy také posiluje své kořeny. Provzdušňování trávníku slouží k tomu, že mu umožňuje dýchat, čímž zvýší jeho růstu a též posílí kořeny. Živiny se lépe dostávají do půdy, též voda. Dále minimalizuje vrstvy půdy, což je velmi důležité, neboť tak nedochází k náchylnosti k chorobám, plísním a škůdcům. Také se snižuje tolerance vůči suchu. Provzdušňování přispívá k plnějšími a hustšímu trávníku, jímž se budete moci kochat na jaře.

Provzdušňovat můžete, když je půda vlhká, ne mokrá. Po dešti je tak nutné počkat do druhého dne. Váš trávník pak bude zelenější a zdravější.