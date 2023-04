Tipy, jak efektivně využít regály do sklepa

Patříte k lidem, kteří mají svůj sklep dokonale uklizený a přesně vědí, kde se co nachází? Nebo spadáte do té druhé kategorie, která nemá ponětí o tom, co vše vůbec vlastní? Ať už jste představiteli první či druhé skupiny, regály do sklepa vám změní život.

Uskladnění potravin a nápojů

Oblíbené využití mají sklepní regály k uskladnění potravin. Ať už se jedná o zavařeniny, plechovky, láhve s vínem nebo snad brambory, jablka a další druhy ovoce a zeleniny – vše se dá pohodlně vyrovnat do regálů a mít tak kdykoliv po ruce, a navíc v ideálních podmínkách. Potřebujete-li aby měly police velkou nosnost a byly stabilní, podívejte se na regály do sklepa od Majster Regal. V nabídce mají bezšroubové i šroubové regály, do nichž můžete vyskládat vše, co máte po ruce.

Sportovní vybavení

Nadšení sportovci budou jistě souhlasit s tím, že sklep se dá využít také k úschově sezónního sportovního náčiní. Přes léto můžete mít ve sklepě veškeré příslušenství k zimním sportům, v zimě se dá do sklepa schovat kolo. Napadá vás, jak lépe toto vybavení srovnat, než právě do regálů?

Sezónní oblečení

Sklepní regály se dají skvěle využít také k uschování sezónní obuvi a oblečení. Oblečení, které vzhledem k aktuální roční době nenosíte, srovnejte do krabic, boxů nebo do pytlů, popište a vyrovnejte do polic. Boty naskládejte do krabic, samozřejmě je také popište, a následně srovnejte přehledně do polic vedle oblečení. Přechod z jednoho sezónního oblečení do druhého bude díky regálům snadnější a mnohem rychlejší.

Regály do sklepa jsou praktickou pomůckou a můžete do jejich polic vyskládat potraviny, vína, sportovní vybavení i sezónní oděvy a obuv. Vždy ovšem výběr regálu přizpůsobte tomu, co v něm chcete skladovat. Zamyslete se nad jeho optimální nosností, hloubkou polic i jejich počtem.