Srpen v zahradě. Co od něj očekávat, na co se těšit?

Především je srpen měsícem, kdy všechno dozrává. Můžete si natrhat třeba letní jablka, sklidit peckoviny a jádroviny, ale samozřejmě i veškerou zeleninu jako papriky, rajčata, cukety. Samozřejmě ale musíte také pracovat. Nic jiného vám nezbývá. Po ostříhání volají živé ploty, po péči volají i ovocné stromy, které již mají sklizeň za sebou.

Nejlepší doba k prořezávání stromů a keřů

Rozhodně byste neměli podcenit prořezávku stromů. Už nyní, v srpnu, můžete udělat obrovský kus práce pro to, aby vaše příští sklizeň ovoce byla bohatá. Prořežte keře a stromy, abyste je ochránili před nemocemi a škůdci. Vyřežte staré letorosty, stříhejte tak, aby vzniklo dost místa pro nové výhonky. Platí to i pro jehličnaté živé ploty. U stále zelených rostlin je ideální doba k sestřihávání, mají už ukončen svůj prodlužovací růst. Takže vezměte nůžky a jděte na to.

Ukončete hnojení trávníku

Ačkoli léto teprve končí, už byste pozvolna měli chystat trávník na zimu. Stále ho vydatně zavlažujte, ale zhruba v polovině měsíce pohnojte naposledy. Kdybyste hnojili i nadále, dusík obsažený v hnojivu by zkomplikoval přezimování.

Chybí vám vitamíny?

Potom vysejte na záhony další zeleninu. Ještě do prvních mrazíků vám vyroste třeba pěkný salát polníček, nyní vysetý špenát sklidíte už v říjnu. Chce to ale nakypřit půdu a pohnojit. Můžete také úspěšně položit základ pro sklizeň v příštím roce a vysít ředkvičky a ředkve, kapustu nebo ozimou cibuli. Například zmiňovaná kapusta pro vás bude zásobárnou zeleného i v zimě.

Pusťte se do sázení květinových cibulek

Toužíte-li po pěkném květinovém záhonu, nyní rovněž nastává čas na něm zapracovat. Směle sázejte cibulky bledulek, sněženek, modřenců či kosatců. Stejně tak třeba i bramboříky či podzimní šafrány a ocúny. Pokud jde o ostatní květiny, konec měsíce je vhodnou chvílí pro přesazování a dělení trvalek. Také v červnu vyseté dvouletky jako macešky nebo pomněnky je přibližně v polovině srpna dobré vysadit ven na záhony.

Zrají vám na zahradě rajčata?

Může se stát, že úroda bude velká a všechny plody na obsypaných keřích by nestihly do prvních mrazů dozrát. Máte-li podezření, že by vzhledem k množství rajčátek k něčemu podobnému mohlo dojít, seřízněte vrcholky keříků. Rostliny tak nebudou vynakládat energii na další růst, ale pustí ji do plodů.

Nenechte škůdce a choroby rozmnožit

Zároveň je na místě pravidelně kontrolovat rostliny, keře i stromy. Srpnové období bývá ideální k šíření chorob a škůdců. Čím dříve zasáhnete vhodnými přípravky, tím lépe pro vás a vaši zahradu.