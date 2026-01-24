RSS Facebook Twitter

Soukromí na zahradě bez betonu? Jde to chytře i hezky

Led 2624 Autor: Claudie Kornelová

Touha po soukromí je na zahradě úplně přirozená. Chceme si sednout s kávou, lehnout si na deku nebo jen tak koukat do zeleně – a ideálně bez pocitu, že jsme všem na očích. První myšlenka často bývá jasná: plot nebo zeď. Jenže betonová bariéra zahradu uzavře, zmenší a často jí vezme kouzlo. Přitom existuje spousta jiných cest, jak si soukromí vytvořit chytře, hezky a hlavně přirozeně.

kout

Toužíte po soukromí, ale nechcete svou zahradu zatěžovat nevzhledným betonem? Jde to i jinak! Zdroj foto: Pixabay.com – Jenniffer

Než začnete stavět, zkuste se rozhlédnout

Úplně první krok není nákup materiálu, ale pozorování. Odkud vás vlastně lidé vidí? Z ulice, od sousedů, z vyššího patra vedlejšího domu? Často zjistíte, že nepotřebujete odstínit celý pozemek, ale jen konkrétní místa – terasu, posezení, bazén nebo kout na odpočinek.

Právě tohle uvědomění vám ušetří spoustu práce i peněz. Soukromí se totiž nemusí řešit plošně, ale cíleně.

Zeleň jako nejpřirozenější řešení

Rostliny jsou na soukromí ideální. Nejen že zakryjí pohledy, ale zároveň zahradu zjemní, ochladí a udělají ji živější.

Velmi dobře fungují:

  • živé ploty (stříhané i volně rostoucí)
  • keře vysazené ve skupinách
  • kombinace různých výšek rostlin

Mezi osvědčené keře pro soukromí patří:

  • Habrový živý plot – velmi oblíbený, hustý, dobře tvarovatelný
  • Ptačí zob – rychle roste a dobře snáší střih
  • Tavolník – nižší keř, vhodný pro částečné zakrytí
  • Muchovník – krásný na pohled a zároveň funkční
  • Hloh nebo rakytník – ideální tam, kde chcete spíš přírodní vzhled

Nemusíte mít dokonale rovnou zelenou stěnu. Naopak – nepravidelnost působí přirozeněji a často zakryje víc, než přísná linie.

Popínavé rostliny: soukromí, které roste

Pokud nechcete čekat roky, než keře dorostou, skvělým řešením jsou popínavé rostliny. Stačí jednoduchá konstrukce, mříž nebo pergola – a zeleň se postará o zbytek.

Výhoda popínavek je jasná:

  • rychlý efekt
  • minimum prostoru
  • možnost zakrýt konkrétní směr pohledu

Velmi dobře fungují:

  • Břečťan – stálezelený, rychlý a nenáročný
  • Přísavník – ideální na pergoly a zástěny
  • Plamének – krásně kvete a působí jemně
  • Zimolez – voňavý a přirozený
  • Vinná réva – praktická i dekorativní

Navíc vytvářejí příjemný polostín a pocit „zahradního pokoje“.

kout

Vinná réva je nejen praktická, ale i hezká. Zdroj foto: Pixabay.com – DennisNewton

Pergoly a lehké konstrukce

Pergola není jen stínění proti slunci. Pokud ji doplníte o boční clony, latě, rohože nebo popínavé rostliny, získáte místo, které je chráněné, ale ne uzavřené.

Pergola:

  • rozdělí prostor
  • vytvoří intimní zónu
  • neubere zahradě světlo

Pro pergoly se hodí:

  • vinná réva
  • vistárie
  • přísavník
  • růže pnoucí

Je ideální pro terasy a posezení, kde chcete klid, ale nechcete se cítit jako na dvoře obehnaném zdí.

Zahradní zástěny: rychlá pomoc

Dřevěné, bambusové nebo proutěné zástěny jsou dobrým řešením tam, kde potřebujete soukromí hned. Působí lehčeji než beton a dají se snadno kombinovat se zelení.

Aby nepůsobily tvrdě:

  • nestavte je po celé délce plotu
  • kombinujte je s keři nebo trvalkami
  • používejte je spíš jako doplněk

K zástěnám se hodí:

  • okrasné trávy (např. ozdobnice)
  • levandule
  • nízké keře
  • popínavé rostliny

Takové řešení funguje hlavně tam, kde chcete zakrýt výhled z jednoho konkrétního místa.

Výšky a členění prostoru

Soukromí nevzniká jen zdí nebo plotem. Často pomůže práce s výškou terénu – vyvýšené záhony, malé valy, schody nebo rozdílné úrovně.

Jakmile zahradu rozdělíte na menší části:

  • pohledy se přirozeně ztratí
  • prostor působí hlubší
  • zahrada získá strukturu

Člověk má pocit, že je „schovaný“, i když kolem není žádná pevná bariéra.

terén

Často pomáhá i to, když je terén kopcovitý. Zdroj foto: Pixabay.com – HansD

Voda a zvuk jako psychická clona

Soukromí není jen o tom, co vidíme, ale i o tom, co slyšíme. Malá fontána, jezírko nebo třeba jen jemně tekoucí voda dokáže přehlušit ruch z okolí a vytvořit pocit oddělení od světa.

Tenhle trik je nenápadný, ale velmi účinný – a zahrada díky němu působí klidněji.

Kombinace je klíč

Nejlépe funguje, když nesázíte na jedno řešení. Zeleň doplněná pergolou, zástěna obrostlá popínavkami, keře kombinované s terénními úpravami. Právě kombinace vytváří pocit soukromí, který není násilný.

Soukromí bez ztráty prostoru

Betonová zeď sice odstíní všechno, ale zároveň zahradu uzavře a opticky zmenší. Chytře navržené soukromí naopak prostor rozšíří – vytvoří zákoutí, hry světla a stínu a pocit, že zahrada má víc tváří.

A o to jde především. Neoddělit se od světa tvrdou hranicí, ale vytvořit místo, kde je vám dobře.

