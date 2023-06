Slimáci útočí na vaší zahrádku: Zbavte se jich pomocí mědi, piva či soli

Slimáci – schovávají se pod listy na vaší zahradě a sežerou téměř vše, s čím přijdou do styku. Především škodí zejména zelenině a bobulovinám, jelikož u nich žerou jak listy, tak plody. Ke škodám navíc může dojít ještě předtím, než se o napadení vůbec dozvíte, ačkoli rozkousané listy a slizovité stopy jsou prvním poznávacím znamením.

Škody způsobené slimáky

Podle následujících příznaků poznáte, že na vaší zahradě došlo k poškození slimáky. Jakmile zjistíte, že se na vaší zahradě vyskytují slimáci, ihned začněte s ošetřením.

Na listech rostlin hledejte díry a ošoupané, nepravidelné okraje.

Zkontrolujte, zda plody nejsou okousané.

Prozkoumejte rostliny a okolní půdu, zda neobsahují slizovitý sekret.

Sledujte malá bílá vajíčka v půdě.

Návyky a biologie slimáků

Slimáky na zahradě lze ošetřit kdykoli během vegetačního období, avšak občas může být obtížné zjistit, zda jsou přítomni. Dokážou se výborně maskovat na hnědé půdě a přes den se ukrývají na vlhkých a tmavých místech. Období páření slimáků obvykle probíhá od poloviny podzimu do poloviny zimy, kdy jsou půda a kompost po horkém a suchém letním počasí chladné a vlhké. Dva až čtyři týdny po páření a dlouho do konce zimy kladou slimáci do vlhké půdy kulovitá perlově bílá vajíčka. Noví slimáci se poté vylíhnou na jaře.

Jak se zbavit slimáků na zahradě

Vysušte slimáky pomocí soli

Zahrádkáři rádi zkouší nejrůznější neobvyklé prostředky, jak se zbavit slimáků na zahradě. Jak se však zjistilo, tak tato metoda se solí však často funguje nejlépe.

V lahvi s rozprašovačem smíchejte silný roztok soli a vody. Sůl nemusíte přesně odměřovat, pokud je ve vodě stále znatelná. Slimáky následně směsí postříkejte za soumraku. Solný roztok slimáky během několika hodin vysuší. Ráno smyjte zbytky solného postřiku z rostlin, abyste zabránili jejich poškození.

Pivní past na slimáky

Někteří zahrádkáři používají k přilákání slimáků pivo – přesněji lahve s pivem. Funguje to jako podomácku vyrobená past, která je funkční až za několik dní.

Pivo otevřete a většinu obsahu vypijte nebo vylijte. Nechte jen tolik, abyste mohli lahve položit na bok a pivo se nevylilo. Lahve během dne rozmístěte po zahradě. Každou láhev položte na bok a zatlačte ji do země tak, aby otvor ležel v jedné rovině se zemí. Za soumraku by se do lahví měli začít dostávat slimáci, kteří se utopí. Lahve nechte na místě několik nocí. Až budou lahve plné, vyjměte je, vyprázdněte a recyklujte. V případě potřeby postup opakujte.

Boj proti slimákům pomocí křemeliny

Křemelina se vyrábí ze zkamenělých zbytků (oxidu křemičitého) malých vodních organismů zvaných diatomy. Křemelina, kterou živočichové pozřou, způsobuje jejich vysychání zevnitř, ale zároveň je bezpečná pro lidi i domácí zvířata. Zde je návod, jak postupovat:

Zkontrolujte počasí a s ošetřením zahrady počkejte na suchý den. Ujistěte se, že v předpovědi není hlášen déšť po dobu alespoň 24 hodin. Používejte masku a zahradnické rukavice. Posypte diatomitickou zeminou různá místa. Nesypejte ji na listy rostlin. Počkejte několik dní, než slimáci diatomitickou zeminu pozřou. V případě potřeby postup opakujte.

Návnada na slimáky pomocí ekologických produktů

Komerční přípravky na hubení slimáků byste měli používat pouze v případě většího zamoření. Některé tradiční přípravky mohou být totiž pro domácí zvířata (a lidi) extrémně toxické. Ekologické produkty jsou obvykle bezpečnější a vhodnější volbou.

Zajděte do místního zahradnického centra a zakupte si organickou návnadu proti slimákům. Mnoho přípravků je vyrobeno z fosforečnanu železa, který je pro slimáky toxický, ale pro lidi a domácí zvířata mnohem méně nebezpečný. Pro dosažení nejlepších výsledků ošetřujte zahradu za suchého dne. Kolem soumraku si nasaďte zahradnické rukavice a naplňte zahradní rozmetadlo granulemi. Postupujte podle pokynů k přípravku, abyste měli správné množství pro ošetřovanou plochu. Slimáci přípravek spotřebují v noci, kdy se schovají pod zem, a brzy uhynou.

Odstraňování slimáků pomocí terénních úprav

Rostliny rozdělte, prořežte a umístěte na dostatečné vzdálenosti, aby se zlepšila cirkulace vzduchu, která pomůže udržet půdu dostatečně suchou a odradí slimáky. Prořezávejte spodní listy a větve, aby k rostlině a půdě pronikalo více světla. Vysazujte rostliny odolné vůči slimákům, jako jsou kapradiny, pivoňky a jehnědy, ačkoli existuje dlouhý seznam letniček, trvalek a okrasných trav, které je dobré zvážit. Zvlášť pro zahrady umístěné ve stínu a polostínu. Zaměřte se na terénní úpravy se stromy a keři, které slimáci obvykle nechávají na pokoji. Pěstujte zahradu odolnou vůči suchu, které se daří v sušší půdě, abyste minimalizovali potřebu zalévání a udržovali vlhkou půdu.

Tip: Slimáci rádi okusují sazenice a mladé rostliny, proto sledujte i ty rostliny, které jsou odolné, zda se na nich slimáci neobjeví, dokud se rostliny pořádně nerozrostou.

Zalévejte po ránu

Zahradu zalévejte ráno. Půda tak stihne vyschnout, než budou slimáci večer aktivní. Slimáci se mohou velmi dobře pohybovat ve vlhké půdě, avšak suchá půda jim pohyb ztěžuje. Zalévejte kořeny. Nezalévejte shora, abyste předešli navlhčení listů, květů a plodů.

Použití kapkové závlahy

Kapková závlaha je dobrý způsob, jak odradit slimáky. Tento typ systému pomalu odkapává vodu pouze na hranici půdy a udržuje tak listy suché. Postřikovací typ zavlažování podporuje větší vlhkost a vlhkost, jak víme, přitahuje slimáky.

Pozvěte přirozené predátory, kteří milují slimáky

Využijte ptáky a zvířata k přirozené regulaci slimáků. Například chovatelé slepic mohou na dvorku nechat své ptáky volně pobíhat a požírat slimáky a další škůdce, kteří se na zahradě nahromadí. Slepice můžete dokonce naučit žrát slimáky tím, že jim nějaké hodíte do výběhu.

Zde jsou další živočichové, kteří hubí slimáky:

Světlušky

Ropuchy – žáby

Želvy

Ptáci

Veverky

Přetahování slimáků do jiných oblastí

Chcete-li slimáky humánně eliminovat, odlákejte je od rostlin předměty, které mají nejraději. Zde je několik nápadů:

Na místa dále od rostlin položte staré listy citrusových rostlin nebo navlhčené slupky citrusů. Můžete například vydlabat půlku grapefruitu, otočit ji vzhůru nohama a umístit ji dál od zahrady.

Listy zelí umístěte na místa dostatečně vzdálená od rostlin, abyste tím přilákali slimáky.

Slimáky přilákají také vlhké noviny umístěné daleko od rostlin a ve stínu.

Zajistěte slimákům místa k odpočinku mimo zahradu, například převrácený květináč nebo kus dřeva umístěný na stinném místě.

Na stinném místě daleko od zahrady zasaďte břečťan – i ten dokáže odlákat slimáky od vašich rostlin.

Vybudování měděné bariéry

Účinným prostředkem v boji proti slimákům je přidání měděného drátu, pletiva, pásky nebo trubek. Měď reaguje se slizem a dodává tvorům elektrický náboj, takže nemohou zábrany přelézt. Zde jsou oblasti, kam měď umístit:

Kolem květináčů a truhlíků

Na trvalkových záhonech

Tipy pro boj se slimáky na zahradě

Obraťte mulč: Ujistěte se, že po celý rok mulč důsledně obracíte, abyste odhalili slimáky a jejich vajíčka.

Ujistěte se, že po celý rok mulč důsledně obracíte, abyste odhalili slimáky a jejich vajíčka. Dávejte pozor na používání pesticidů: Vyvarujte se používání chemických pesticidů, které ničí vajíčka užitečných predátorů slimáků, jako jsou světlušky.

Vyvarujte se používání chemických pesticidů, které ničí vajíčka užitečných predátorů slimáků, jako jsou světlušky. Vyzkoušejte jiné bariéry: Slimáci neradi lezou přes ostré předměty, jako jsou rozdrcené vaječné skořápky. Kromě toho nemají rádi kávovou sedlinu a dřevěný popel nasypaný v blízkosti rostlin.

