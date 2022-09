Sklizeň vlašských ořechů – sběr, sušení a skladování

Podzim je velkolepé období plné dýňových koláčů, jablečných moštů a výzdob z listí. Je ale také plný ořechů. Právě v tuto chvíli padají na zem ořechy za ořechy za pomoci silného větru uprostřed podzimu. Pokud vám na zahradě roste vzrostlý ořech, považujte se za šťastlivce. A pokud mezi šťastlivce nepatříte, ale soused vám nabídne, že si můžete natrhat ty jeho, jděte do toho a skliďte jich tolik, kolik se vám vejde do košíků a kbelíků. Čas na sběr je právě teď – jen nezapomeňte nechat trochu pro ptáky a veverky!

Vlašské ořechy jsou prospěšné z mnoha důvodů – a když je tato zdravá potravina zadarmo ke sklizni, tak zkrátka jděte a zásobte se!

Vlašské ořechy jsou plné výživných tuků, vlákniny, minerálů a vitaminů, které podporují životní styl založený na přírodě.

Mimo jiné jsou také:

bohaté na antioxidanty

úžasným zdrojem pro srdce prospěšných omega-3 mastných kyselin

působí protizánětlivě

podporují zdraví střev

podporují funkci mozku

Jednou z nejlepších vlastností vlašských ořechů je, že se objevují rok co rok bez vašeho přičinění.

Kdy jsou vlašské ořechy připraveny ke sklizni?

V závislosti na místě, kde žijete (a také na počasí), mohou listy ořešáku již začít žloutnout, protože začínají pomalu shazovat své lahodné ořechy. Od začátku září do začátku listopadu je typický rozsah sklizně vlašských ořechů – když mají jádra světlou barvu a začínají se oddělovat od skořápek.

Sbírání vlašských ořechů

Obvykle je to vítr, co nejvíce napomáhá tomu, aby se ořechy snesly na zem a byly připraveny k ručnímu sběru. Pokud však vítr nefouká, můžete k dosažení horních větví potřebovat dlouhou tyč, a to i v kombinaci s hákem. V takovém případě je budete muset sami vytřepat. Mějte na paměti, že ořešáky mohou dorůstat obrovských rozměrů a není neobvyklé, že některé stromy dosahují výšky 24, dokonce i 30 metrů! Nehledě na to, že ořešáky rozprostírají své větve směrem ven a pokrývají tak poměrně velkou plochu, až 15 metrů na šířku.

Při sběru vlašských ořechů je třeba pamatovat ještě na jednu věc: nenechávejte ořechy ležet na zemi příliš dlouho. Vnější zelenou slupku budete chtít ( a měli byste) co nejdříve odstranit (pokud se již sama přirozeně neodloupla). Pokud jsou ponechány na půdě/trávě příliš dlouho, jsou za deštivého a vlhkého počasí náchylné k plísním. Navíc, o spadané ořechy mohou mít zájem také mravenci a další živočichové.

Pokud se obáváte potřísnění rukou, jednoduše si nasaďte gumové rukavice, které vás ochrání před hnědými skvrnami a podrážděním pokožky. Po sklizni se často doporučuje ořechy umýt a odstranit všechny nečistoty. Udělejte to pouze v případě, že jsou opravdu velmi znečištěné. Jakmile jsou zcela suché, můžete je otřít silnou utěrkou a proces čištění skončit.

Více než jeden způsob sušení vlašských ořechů

Schopnost sušit vlašské ořechy závisí na vlhkosti stejně jako na teplotě. Neexistuje žádný správný nebo špatný způsob, jak postupovat. Můžete je sušit venku na zemi v jedné vrstvě, pokud svítí slunce a noční teploty jsou přijatelné, i když je možná budete muset přikrýt plastovou sítí, abyste odradili ptáky. Pokud máte místo ve skleníku, můžete je sušit uvnitř na stole nebo na sítu. Ideální je půda, garáž, veranda nebo jakýkoli čistý, částečně venkovní prostor. Ořechy (v případě špatného počasí) můžete sušit i u topení.

Důležité je, aby se zabránilo přebytečné vlhkosti a často se míchalo, aby se podpořilo vysychání. Za ideálních okolností by měl stačit týden sušení. Pro jistotu jim dopřejte dva týdny, než je uložíte do prodyšného pytle.

Testování suchosti

Čerstvé vlašské ořechy jsou zpočátku ve skořápce velmi vlhké a těsné. Jejich struktura je křehká a gumová. Časem se jejich chuť zmírní a stanou se vlašskými ořechy, které znáte a milujete. Je možné, že budete muset nechat ručně sklizené vlašské ořechy asi měsíc odležet, aby se ještě více vysušily. Záleží však na osobních preferencích.

Jak dlouho můžete vlašské ořechy skladovat?

Jakmile řádně vysušíte svou dávku vlašských ořechů, ať už velkou nebo malou, můžete přejít k možnostem skladování. Nejjednodušší a nejefektivnější způsob skladování vlašských ořechů je ve skořápkách. To však vyžaduje prostor – pokud ho máte, využijte ho! Upozorňujeme, že to není tak jednoduché, jako je hodit do pytle vzadu ve skříni a zapomenout na to, dokud si nevzpomenete, že je potřebujete třeba na cukroví.

Neukládejte je do plastových sáčků a raději zvolte ne tak hustě tkanou látku. Můžete si ji sami ušít z bavlny, konopí nebo lnu a používat ji opakovaně po sezóně ořechů. Také je třeba je uložit na chráněném (chladném a suchém) místě, například na půdě. Vlašské ořechy ve skořápkách vydrží až 3 roky! Jejich tvrdá skořápka je nejlepší bariérou proti vlhkosti a plísním.

Skladování neloupaných vlašských ořechů

Příliš brzy rozlousknuté vlašské ořechy žluknou mnohem rychleji než jejich loupané protějšky. Obecně je rozumné počkat s jejich louskáním, dokud je nebudete chtít použít, i když někdy si samozřejmě budete chtít dát zdravou svačinu, která je připravena ke konzumaci hned. Vlhkost vzduchu, světlo a vysoké teploty zkracují trvanlivost loupaných vlašských ořechů. Způsob, jak prodloužit životnost vlašských ořechů, je jejich uložení do chladničky nebo zmrazení.

Jádra vlašských ořechů lze skladovat v chladničce až 6 měsíců.

Jádra vlašských ořechů lze zmrazit až na dobu jednoho roku.

Vlašské ořechy ve skořápce vydrží až 3 roky.

Neloupané vlašské ořechy je třeba skladovat ve vzduchotěsné nádobě, protože snadno přebírají jiné pachy, které mohou způsobit, že nebudou chutnat jako vlašské ořechy. Ořechy koupené v obchodě budou ve srovnání s nimi chuťově blednout, proto se při každé procházce podívejte na zem a pár ořechů si nasbírejte. Za chvíli budete mít plný košík připravený na zdravé zimní svačinky.