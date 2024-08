Sklizeň rajčat: Kdy je vhodný čas a mají se sklízet i zelená?

Rajčata jsou jednou z nejoblíbenějších plodin, které se pěstují v zahradách po celém světě. Jsou chutná, univerzální a jejich pěstování je relativně snadné. Správná doba sklizně však hraje klíčovou roli v tom, aby rajčata dosáhla svého plného chuťového potenciálu. Otázkou zůstává, kdy je ten správný čas rajčata sklízet a zda je vhodné sklízet i ta, která zůstávají zelená.

Kdy je ten správný čas sklízet rajčata?

Správný čas pro sklizeň rajčat závisí na několika faktorech, včetně druhu rajčat, podmínek, ve kterých byla pěstována, a také na tom, jakým způsobem je chcete využít.

1. Zralost podle barvy a konzistence

Nejlepším indikátorem zralosti rajčat je jejich barva. Rajčata by měla mít sytou barvu odpovídající jejich odrůdě – červená, oranžová, žlutá nebo dokonce tmavě fialová. Kromě barvy je důležitá i konzistence plodu. Zralé rajče by mělo být pevné, ale zároveň by mělo lehce poddat tlaku prstů. Příliš tvrdá rajčata mohou být nezralá, zatímco příliš měkká mohou být přezrálá.

2. Denní doba

Rajčata by měla být sklízená ráno nebo večer, kdy jsou teploty nižší a rajčata nejsou vystavena přímému slunci. Při sklizni během horkých denních hodin může dojít k rychlejšímu ztrácení vlhkosti, což může negativně ovlivnit jejich chuť a trvanlivost.

3. Průběžná sklizeň

Rajčata obvykle dozrávají postupně, takže je vhodné provádět průběžnou sklizeň. Tím se zajistí, že rajčata budou sklízená v jejich optimální zralosti, což maximalizuje jejich chuť a nutriční hodnotu.

Mají se sklízet i zelená rajčata?

Otázka sklizně zelených rajčat je mezi zahradníky častým tématem. Zelená rajčata mohou být sklízena za určitých podmínek a mohou mít různé využití.

1. Sklizeň před příchodem mrazů

Pokud se blíží první mrazy a na rostlinách zůstává ještě mnoho zelených rajčat, je vhodné je sklidit a nechat dozrát v interiéru. Mrazivé teploty by totiž mohly rajčata poškodit a zabránit jejich dozrávání. Zelená rajčata, která jsou již dostatečně vyvinutá, mohou v teple dozrát, ačkoliv nemusí dosáhnout stejné chuti jako rajčata dozrávající přímo na rostlině.

2. Doma dozrávající rajčata

Zelená rajčata můžete nechat dozrát doma na okenním parapetu, v misce nebo v papírovém sáčku spolu s jablkem nebo banánem, které uvolňují ethylen, což je plyn urychlující dozrávání. Důležité je zajistit, aby zelená rajčata nebyla vystavena příliš nízkým teplotám, které by mohly zabránit jejich dozrání.

3. Zpracování zelených rajčat

Zelená rajčata nemusí být jen čekající na dozrání. Mohou být také využita jako surovina pro různé recepty. Zelená rajčata jsou skvělá na přípravu pikantní salsy, zavařenin, chutney nebo dokonce smažených zelených rajčat, což je oblíbený recept zejména v jižních státech USA.

Tipy pro úspěšnou sklizeň rajčat

1. Kontrola škůdců a nemocí

Před sklizní zkontrolujte rajčata na známky napadení škůdci nebo nemocemi. Rajčata, která vykazují známky hniloby nebo poškození, by měla být odstraněna, aby se zabránilo šíření chorob na ostatní plody.

2. Správné uskladnění

Sklizená rajčata by měla být skladována na chladném, ale ne příliš studeném místě. Ideální teplota pro skladování rajčat je mezi 12 až 15 °C. Při nižších teplotách, například v lednici, mohou rajčata ztratit svou chuť a texturu.

3. Další péče o rostliny

Po sklizni zralých plodů se nezapomeňte věnovat i rostlinám samotným. Odstraňte přebytečné listy a zkontrolujte, zda rostliny nejsou přetížené zbývajícími plody. To pomůže rostlině lépe se vyrovnat se změnami teplot a prodlouží její životnost do konce sezóny.

Závěr

Sklizeň rajčat je činnost, která vyžaduje určitou dávku trpělivosti a pozornosti. Správně načasovaná sklizeň a vhodné zacházení s plody zajistí, že si budete moci vychutnat to nejlepší, co vám vaše zahrada může nabídnout. Ať už se rozhodnete sklízet zralá červená rajčata, nebo využít zelená plody, vaše úsilí bude odměněno chutí a kvalitou, která se v obchodě jen těžko hledá.