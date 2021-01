Seznamte se s kefírovou houbou

Kefírová houba je známá rovněž jako kefírová tibetská houba, kefírovka nebo tibeťanka. Jde o živý organismus, který přežívá v mléku, živí se laktózou a do mléka vylučuje různé tělu prospěšné látky. Při tomto procesu mléko kysne a mění se na kefír.

Kefírová houba vzhledově připomíná květák. Rovněž se podobně drolí či roste do růžiček. Při ohmatání je však jemná, gumovitě kožovitá a poloprůhledná. Až ve větší mase se jeví být bílou.

Tibetskou kefírovou houbu vám nabídnou známí i ji seženete na internetu

Abyste se mohli pustit do výroby vlastního kefíru z kefírovky, budete si ji muset sehnat a pak namnožit. Pokud ji nemají vaši známí, stačí se porozhlédnout po internetu. Prodejců najdete hodně. Cena startovní houby se pohybuje od 70 do 150 Kč plus poštovné. Takže žádná velká investice. Pak už se vám houba v dobrých podmínkách bude množit sama a budete ji moci věnovat či prodat dál i vy.

Pěstování kefírové houby a výroba kefíru

Pěstovat tibetskou kefírovou houbu a vyrábět si domácí kefír je to stejné. V procesu změny mléka na kefír se houba současně sama množí. Ideální je vyrábět si kefír z mléka z mlékomatu. Můžete si jej též doma pasterizovat, odvážnější nemusí. Krabicové mléko s dlouhou trvanlivostí vhodné není. Obvykle je výsledný kefír hořký.

Ze zkušenosti je nejlepší 4% BIO mléko, které seženete snad v každém obchodě. Studené mléko nebo o pokojové teplotě (kefíru bude dříve) dejte do sklenice a přidejte houbu. Nádobu je vhodné zakrýt čistým plátýnkem, aby se tam nedostaly žádné nečistoty. Pak už jen čekejte. Na 400 ml mléka jsou vhodné zhruba dvě vrchovaté polévkové lžíce kefírové houby. Pak se kefír udělá rychle. Můžete jej dělat při pokojové teplotě, to pak jde rychleji a kefír je kyselejší. V lednici je proces pomalejší, kefír je však méně aromatický a kyselý. Často je pak přijatelnější pro ty, co kyselému mléku příliš neholdují. Zatímco při pokojové teplotě vyrobíte kefír již do 24 hodin, v lednici to může trvat i pět dnů.



Jestli už je kefír hotový, poznáte podle charakteristické chuti a vůně mléka. V tu chvíli jej přeceďte, houbičky umyjte ve studené, nebo mírně vlažné vodě a použijte do další várky kefíru. Důležité je v procesu výroby nepoužívat žádné kovové nádobí. Sítko musí být z plastu, nádoba na uchování houbiček či výrobu kefíru ze skla, keramiky ev. rovněž z plastu. Kov totiž připravuje kefírovou houbičku o účinné složky.

Nepoužívanou kefírovou houbičku lze po delší dobu uchovat v uzavřené nádobě s čistou vodou. Dá se rovněž mrazit. Pokud ji naopak chcete rozmnožit například pro své přátele, vyrobte zakysanou smetanu. V matrici s vysokým obsahem tuku houba krásně roste.

Kefírová houbička vnitřně i zevně

Kefír z tibetské houby se hodí na pití i do pečení (recept na kefírovou buchtu najdete ZDE). Pokud je na vás kefír příliš kyselý nebo pokud ho chcete podávat dětem, smíchejte ho se zavařeninou, která kefír příjemně ochutí a osladí. U nás se také osvědčilo kefír nenápadně přelít do kelímků od Actimelu, děti nepoznají rozdíl.

Tibetská kefírovka není jen praktickou metodou, jak si vyrobit domácí kefír. Má i zdravotní benefity, a právě proto je tak žádanou. Upravuje střevní mikroflóru a pomáhá při zácpě i nadýmání. Je účinnou při celé řadě urologických problémů i ženských obtížích s různými výtoky a záněty. Pročišťuje játra. Je rovněž elixírem pro naše srdce a cévní systém. Nakonec je při vnitřním užívání doporučována i proti chronické únavě.

Jestliže se rozhodnete kefír z Tibeťanky používat pro pleť, děláte rovněž dobře. Umí pomáhat s mnoha kožními problémy, zejména s ekzémy. Na pleť má též zkrášlující účinek, protože ji viditelně zjemňuje. Neváhejte tedy kefír využívat do koupele i jako pleťovou masku.