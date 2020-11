Rychlé a levné bydlení: Postavte si dům bez základové desky

Základová deska je alfou a omegou každé stavby. Je to ale opravdu tak? Neobejdete se bez ní? Samozřejmě je totiž budování základové desky náročné, a to technicky i finančně. Kdo si chce tuto námahu ušetřit, může se poohlédnout po montovaných mobilních domech či dřevostavbách, které se bez této desky obejdou. V čem spočívají jejich výhody a existují také nějaká jejich úskalí?

Cesta, jak zlevnit a zjednodušit stavbu

Pokud stavíte rodinný dům, je to investice v řádu několika milionů korun. I samotná stavba samozřejmě trvá dlouho, minimálně po dobu několika měsíců či dokonce let. Existuje ale řešení i pro případ, že váš stavební rozpočet je omezený, a navíc potřebujete bydlet co nejdříve. Jmenuje se mobilní montované domy. Také dřevostavby, jejichž hmotnost je obecně nízká, a tím pádem nemusíte betonovat základovou desku či pásy. Montované mobilní domy mohou být i přímo dřevostavbou. Jejich tepelně-izolační vlastnosti jsou stejné jako u zděných domů, takže se například nemusíte bát, že byste v zimě trpěli chladem. Skutečnost, že se obejdou bez základové desky, významně zjednodušuje i zlevňuje stavbu.

Zemní vruty budovu výborně ukotví

U mobilních domů není třeba betonovat základovou desku. Její plnohodnotnou náhradu tvoří například zátěžové dlaždice. Jestliže nemáte na svém pozemku zcela stabilní terén, potom to mohou být i zemní vruty. Co máme na mysli termínem zemní vruty? Jedná se o vruty, které se s pomocí speciálního nástroje našroubují do země. Bývají masivní, dlouhé až 200 cm, na nich se vytvoří dřevěný rám, pod domem pak díky němu vznikne mezera, která větrá. Zavrtání pak zajistí boční i svislé síly a je na vrutu možné hned stavět, což se o betonových patkách, základových pásech nebo deskách říci nedá – ty musí určitou dobu schnout. A když je potřeba stavby odstěhovat, zemní vruty se jednoduše vytáhnou. Nepřekáží vám potom žádná základová deska.

Náklady na provoz bývají výrazně nižší

Jestli chcete trvale bydlet, a přitom za bydlení nechcete vydat příliš mnoho peněz, mobilní domy patří mezi dobrá řešení. Navíc jsou modulární, takže se dají zvětšit, pokud se vám třeba rozroste rodina. Jaké jsou další plusy? Tloušťka obvodových stěn je optimalizovaná, proto můžete získat uvnitř více prostoru, což je velká výhoda. Kromě toho se jedná o ekologické nízkoenergetické bydlení. Náklady na provoz takové stavby jsou přitom výrazně nižší než u zděných budov, a to o 40-60 %. Vstupní investice je nižší než u zděných budov. Přitom ale rozhodně nelze říci, že by odolnost těchto staveb byla nízká. Vůči vodě, požáru, otřesům je naopak velmi dobrá. Uvnitř budov se navíc velice dobře udržuje teplo. Proto jsou mobilní stavby bez základové desky velice dobrou variantou bydlení.