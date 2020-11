Rostliny a ovoce, které můžete pěstovat ve vodě – snadno a rychle!

Přemýšlíte o pěstování rostlin ve vodě? Pak jste na správném místě. Založit si zahrádku může být někdy těžkým úkolem. Co kdybyste si ji ale mohli vytvořit jen z toho, co máte právě nyní doma? Jestliže začnete s pěstováním ovoce a zeleniny pomocí vody, tak brzy zjistíte, že je to velmi snadné. Stačí jen, abyste si pro to vybrali správné rostliny. Zde je seznam nejjednodušších rostlinek k vypěstování ve vodě pouze z toho, co vám zbylo v kuchyni.

Česnek

Česnek může být těžké pěstovat venku, ale naštěstí je snadné naučit se, jak pěstovat česnek ve vodě. Vše, co musíte udělat, je umístit pár stroužků – které již budou naklíčeny, do sklenice vody. Ujistěte se, že voda je ve stejné úrovni jako stroužky. Jakmile jsou zelené klíčky vysoké zhruba 8-10 cm, můžete odstranit třetinu česneku a ihned ji použít.

Citronová tráva

Citronová tráva se ve vodě pěstuje velmi jednoduše. Jediné, co musíte udělat je, že odstraníte vše kromě 5-8 cm stonku a poté jej umístit do zhruba 4-5 cm vody. Díky tomu vám začne znovu krásně růst od středu ven a vy ji můžete umístit do své zeleninové či bylinkové zahrádky.

Sladká brambora

Ano, dokonce i sladké brambory se dají pěstovat ve vodě. Stačí, abyste bramboru rozřízli napůl, uříznutým koncem ji dali do vody a ve ¾ bramboru propíchali párátky, aby vám držela zavěšená. Ujistěte se, že je polovina brambory ponořená ve vodě. Nádobku s bramborou umístěte na světlo, jakmile jsou kořeny dlouhé asi 10 cm, můžete je odstranit a umístit do vody (buď samostatné kořínky nebo rovnou s celou bramborou, záleží na vás). Jakmile vyrostou o další centimetr, můžete je znovu zasadit do půdy.

Majoránka

Majoránka je lahodná bylinka, která se dá snadno vypěstovat ve vodě. Trvá to sice trochu déle, ale jediné, co pro to musíte udělat je, že dáte její odřezky do nádobky s vodou. Dolní část udržujte neustále ponořenou. Položte si odřezky na stůl či parapet a pravidelně vyměňujte vodu.

Rozmarýn

Rozmarýnu trvá trochu déle, než se zakoření. Jakmile se to stane, tak získáte úžasnou rostlinku, která se krásně rozroste. Vzhledem k tomu, že má poněkud dřevnatý stonek, je mnohem snazší ho udržovat ve svislé poloze. Zvlášť, když ho pěstujete z řezu. Chcete-li pěstovat rozmarýn ve vodě, umístěte nádobku s odřezky na slunné místo někde ve vašem domě.

Listový (hlávkový) salát

Listový salát, základ každé kuchyně! Tato rostlinka se ve vodě pěstuje snadno, pokud si vyberete správný druh salátu. Jednoduše položte salát v nádobce na přímé sluneční světlo a jeho konec ponořte asi tak do 4-5 cm vody. Pokud ho takto necháte na jasném denním světle, tak se během krátké doby můžete těšit na jeho čerstvé listy. Stačí, abyste vodu měnili každý druhý den.

Paprika

I papriku lze vypěstovat z vody. Seřízněte polovinu papriky a dolní část si nechte, tu vložte do sklenice s vodou a zakryjte ji (celou včetně řezu) plastovým obalem/krytem. Tím se lépe vytvoří teplé a vlhké prostředí. Řez by měl „sedět“ téměř úplně na dně sklenice a ta by měla být umístěna na nepřímém slunečním světle. Jakmile se kořeny začnou rozvíjet, tak rostlinku znovu zasaďte do půdy.

Mrkev

Zajímá vás, jak můžete vypěstovat mrkev ve vodě? Úplně snadno! Technicky vzato mrkev nemůžete pěstovat ve vodě, protože je to kořenová zelenina, která potřebuje trošku půdy, aby mohla správně a zdravě růst. Každopádně, mrkev se dá ve vodě vypěstovat tak, že vrchní část mrkve nakrájíte na kolečka a ta vložíte do mělké misky s vodou. Jen měňte vodu každý druhý den – listy budete mít za chvilinku.

Ananas

Máte rádi ananas a chtěli byste si ho vypěstovat sami doma? Je to totiž neuvěřitelně snadné. Nakonec budete muset ananas zasadit do hlíny, ale jako vždy začneme vodou a jeho odřezkem. Odřízněte vrch ananasu, ale nedělejte příliš velký odřezek – zároveň ani příliš malý. Do odřezku zapíchejte několik párátek a takto ho zavěste nad vodu. Umístěte nádobku s ananasem do teplé místnosti a pravidelně měňte vodu. Jakmile se objeví nové kořínky, můžete řez zasadit přímo do půdy.

Levandule

Pokud si chcete vypěstovat nové rostlinky levandule, stačí odříznout několik větviček. Řez by měl zahrnovat spodních 3-5 sad listů. Umístěte spodní část řezu do vody. Možná budete muset vložit na dno nádobky několik kamenů, abyste udrželi řez ve svislé poloze.

Avokádo

Spousta lidí chce vědět, jak lze pěstovat semínko z avokáda ve vodě. Vyjměte z avokáda semínko a důkladně jej očistěte. Poté do něj zapíchejte pár párátek (zhruba do poloviny) a umístěte nad vodu. Celá dolní polovina by měla být ponořená ve vodě. Nádobku umístěte na parapet a pravidelně vyměňujte vodu. Jakmile je vaše rostlinka vysoká 18 cm, můžete ji zasadit do půdy.

C ibule

Cibule je důležitá především v chřipkovém období, kdy si z ní děláme léčivý sirup proti kašli. Teď si ji budete moc vypěstovat z pohodlí domova. Vezměte cibuli a umístěte ji do čisté nádobky tak, aby měla kořeny směrem dolů. Přilijte vodu, ale pouze takové množství, aby zakryla kořeny. Umístěte sklenici na dobře osvětlené okno a vyměňujte vodu každý druhý den.

Pórek

Pokud také milujete pórkovou polévku, tak budete přímo nadšení, jak snadno se dá pór pěstovat ve vodě. Stačí, abyste uřízli spodní část a vložili ji do mělké nádobky s vodou tak, aby byly ponořené pouze kořeny. Položte si nádobku na parapet a každých několik dnů měňte vodu. Pórek roste velmi rychle!

Mango

Pokud si chcete vypěstovat mango, tak ho rozřízněte napůl – opatrně, ať neříznete do semínka! To vyjměte a důkladně omyjte. Poté postupujte stejně jako u avokáda. Vezměte párátka a propíchněte ho na pár místech, zavěste nad vodu a umístěte na parapet. Také ho můžete jen tak položit do mělké misky s menším množstvím vody a tu pravidelně měnit. Během několika dnů se vám objeví kořínky.

Další rostlinky, které si můžete zasadit do vody:

(Všechny se pěstují stejným nebo obdobným způsobem, jako výše zmíněné)

Máta obecná

Celer

Špenát

Brambory

Čínské zelí

Zelí hlávkové

Zázvor

Rajčata

Pastinák setý

Okurky

Bazalka

Řepa

Fenykl

Jarní cibulka

A mnoho dalšího..

Proč byste měli pěstovat rostlinky ve vodě?

Existuje spousta důvodů, proč byste měli vyzkoušet „vodní zahrádkářství“. Nejen, že je to zcela zdarma – když tedy nepočítáme čas do pěstování investovaný a trocha vody, ale také to může výrazně snížit váš domácí rozpočet na potraviny. Navíc nebudete muset utrácet peníze za semena nebo rostliny, což už je samo o sobě skvělé. Pěstování rostlinek ve vodě je snadné a je to hezký způsob, jak strávit čas, když nevíte, co dělat. Vyzkoušejte si ho i vy!

zdroj foto: pinterest.com, pixabay.com