Romantické květiny a jejich významy pro valentýnské kytice

Ke květinám se po generace váže určitý význam. Žádná květina není obyčejná a každá něco znamená a značí. Mnoho lidí je pak překvapeno, když kytici darují, že udává zcela jiný smysl, než původně zamýšleli a pokud se v těchto významech někdo vyzná skutečně dobře, mohl by se také urazit. Připravte se proto na to a vložte do svých valentýnských kytic ještě více myšlenek pomocí květinového jazyku – pomůžeme vám rozluštit význam každé květiny, abyste mohli své milované osobě darovat dokonalé aranžmá. Najděte si chvilku a naučte se význam barev květin pro Valentýna.

Červené růže

Růže jsou typickou květinou, kterou můžete darovat někomu, koho milujete. Červená odrůda je známá jako růže pro zamilované. Vícebarevná kytice růží však může mít několik významů. Bílé růže znamenají pokoru a nevinnost, žluté růže přátelství a radost, růžové růže vyprávějí o vděčnosti, uznání nebo obdivu a fialové růže jsou pro někoho, kdo vás okouzlil – nebo do koho jste se zamilovali na první pohled.

Růže jsou také květinou červnových narozenin a květinou 15. výročí svatby.

Růžové pivoňky

Pivoňky se vyskytují v mnoha barvách a odrůdách a jsou květinou bohatství a cti. Bujné a plné květy ztělesňují romantiku, prosperitu a štěstí. Význam květin pivoňky z nich činí ideální doplněk valentýnského květinového aranžmá – nebo kytice k 12. výročí svatby.

Bílé sedmikrásky

Bílé okvětní lístky sedmikrásek znamenají věrnou lásku, čistotu, krásu, nevinnost, trpělivost a jednoduchost. Sedmikrásky jsou ideální květinou do kytice pro vašeho partnera k pátému výročí.

Červené tulipány

Tulipány představují eleganci a půvab. Červené tulipány jsou však jednou z nejromantičtějších květin vůbec – jejich význam je dokonalá láska. Příběh vypráví, že černý střed květu představuje srdce milence, potemnělé žárem vášně. Vyberte si proto červené tulipány, pokud chcete vytvořit kytici romantickou. V opačném případě zvolte růžové tulipány (péče a štěstí), žluté tulipány (veselé myšlenky), bílé tulipány (odpuštění) nebo fialové tulipány (značí královskou moc).

Červený karafiát

Zatímco růžové karafiáty jsou běžnou květinou ke Dni matek (symbolizují matčinu nehynoucí lásku), červené karafiáty představují obdiv, hlubokou lásku a náklonnost. Bílé karafiáty mohou být považovány také za romantické květiny – jejich význam je čistá láska (nebo štěstí). Dávejte si však pozor na pruhované karafiáty (odmítnutí) nebo žluté karafiáty (pohrdání, odmítnutí). Karafiáty jsou také první květinou k výročí svatby.

Slunečnice

Nemělo by být žádným překvapením, že pozoruhodná krása slunečnic představuje teplo, štěstí, zbožňování a dlouhověkost. Slunečnice vypadají nejlépe samy o sobě – protože v aranžmá na Valentýna přeženou, díky své velikosti, všechny ostatní stonky – a jsou ideální kyticí ke třetímu výročí svatby.

Fialová hvězdnice

Hvězdnice jsou se svou krásou podobnou divokým květinám a bohatou strukturou považovány za kouzelné květiny a přicházejí v mnoha různých barvách. Krásné okvětní lístky – ve fialové, červené, růžové, bílé, levandulové a modré barvě – a žluté středy představují lásku a trpělivost, a proto mají tu čest být květinou k 20. výročí.

Bílá chryzantéma

Tenké okvětní lístky chryzantém, dostupné v různých barvách, symbolizují optimismus a radost. Bílé okvětní lístky znamenají pravdu nebo loajální lásku a červené okvětní lístky znamenají lásku klasickou. Držte se však dál od žlutých chryzantém, které představují lásku opovrhovanou.

Fialový šeřík

Pro někoho, koho jste právě potkali, jsou fialové květy šeříku velmi vhodné – znamenají první emoce lásky vůči dané osobě. Bílé květy šeříku znamenají mladistvou nevinnost, takže spolu tvoří dobrý pár. Můžete je také dát do valentýnské kytice s jinými květinami, například s fialovou růží, aby představovaly lásku na první pohled.

Růžová orchidej

Nádherná, velmi žádaná květina. Orchideje představují vzácnou a jemnou krásu. Mezi další významy patří láska, luxus a síla. Zejména růžové orchideje symbolizují čistou náklonnost a orchideje cattleya (dostupné v mnoha barvách) představují zralý šarm.

Fialový kosatec

Jemné modré nebo fialové okvětní lístky kosatce symbolizují víru, odvahu, moudrost a slib. Žluté květy kosatce představují vášeň a bílé květy znamenají čistotu. Mytologie květiny sahá až do starověkého Řecka, kdy bohyně stejného jména fungovala jako spojnice mezi nebem a zemí. Tyto květiny vypadají ještě úžasněji, když jsou vystaveny v jednotlivých skleněných vázách.

Narcis

Dárek v podobě narcisů – květiny k desátému výročí svatby – prý zajistí štěstí. Světlé okvětní lístky představují znovuzrození, rytířství, oddanost nebo neopětovanou lásku. Jsou veselým doplňkem romantické kytice, ale nezahrnujte jen jednu – jednotlivé stonky narcisů představují neštěstí.