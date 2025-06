Řídký nebo žlutý trávník? Jak ho v červnu zachránit a znovu zahustit

Letos se trávník zase nepovedl. Také jste si mysleli, že po jarním vertikutování a dosévání bude všechno v pohodě, ale přišlo červnové vedro a vaše zelená chlouba začala připomínat spíš cokoli jiného, než úhledný koberec? Žluté fleky, holá místa a tráva řídká. Zkrátka katastrofa. Po experimentování a nesčetných návštěvách zahradnictví už ale víme, že i v červnu se dá s trávníkem ještě ledacos udělat. Svoje zkušenosti proto předáváme dál – třeba někomu pomohou stejně jako pomohly nám.

Proč trávník v červnu často strádá?

Červen bývá pro trávník období zkoušky. Teploty stoupají, počasí je nestálé a tráva dostává zabrat. Mnohdy to navíc zhoršuje fakt, že můžete mít na zahradě písčitou půdu, která vodu neudrží. Po několika slunečných dnech začnou na trávníku naskakovat žluté fleky jako neštovice.

Hlavní příčiny problémů jsou většinou:

Nedostatek vláhy

Přílišné sekání na krátko

Nedostatečná výživa

Choroby a škůdci

Nekvalitní půda

Jak zachránit svůj trávník – krok za krokem

1. Správné zavlažování – zásadní obrat k lepšímu

Přestaňte s povrchním kropením a zaveďte systém důkladné zálivky dvakrát týdně. Namísto každodenního desetiminutového postřiku (který trávu jen rozmazlí a způsobí, že kořeny zůstávají mělké) začněte zalévat důkladně, ale méně často. Ideálně brzy ráno, kdy se voda stačí vsáknout a nevypaří se zbytečně rychle.

Osvědčilo se pravidlo, že lepší je jednou týdně pořádně než každý den trochu. Při důkladné zálivce by měla půda nasáknout vodu do hloubky aspoň 15 cm. Vyzkoušejte to tak, že po zálivce zapíchnete do země lopatku – když bude země vlhká v patřičné hloubce, budete vědět, že to stačí.

2. Správná výška sekání – méně je více

Přestaňte sekačku nastavovat na nejnižší stupeň. To bývá velká chyba! V letních měsících nechte trávu vyšší (kolem 5-6 cm), což pomáhá stínit půdu a udržovat vlhkost. Kratší tráva se rychleji přehřívá a vysychá. Navíc při vyšším střihu zůstává více listové plochy, která dokáže lépe fotosyntetizovat a regenerovat kořenový systém.

3. Přihnojení – druhý dech pro trávník

Červen je docela vhodná doba pro lehké přihnojení. Použijte hnojivo s vyšším obsahem dusíku a s postupným uvolňováním živin, které nejen podpoří růst, ale také zlepší barvu vašeho trávníku. Důležité je aplikovat ho po dešti nebo po důkladné zálivce a nikdy ne v poledním vedru.

4. Dosev řídkých míst – i v červnu má smysl

I když není červen ideální dobou na zakládání nového trávníku, na dosev holých nebo prořídlých míst je stále vhodný. Vyberte si slunnou, ale ne horkou část dne, půdu mírně rozrušte hráběmi a zamíchejte do ní kvalitní substrát. Semena lehce zapravte hrabičkami a pak je udržujte stále vlhká (to je základ úspěchu) – zpočátku budete muset kropit i dvakrát denně, ale výsledek stojí za to.

5. Provzdušnění – tajná zbraň proti zhutnění

Na místech, kde tráva vypadá ubitě, použijte vidle, kterými půdu na několika místech propíchnete. To pomůže dostat vzduch ke kořenům a zlepšit vsakování vody. Není to tak účinné jako jarní vertikutace, ale jako první pomoc to funguje skvěle.

Co se osvědčilo nejvíc?

Největší rozdíl zaznamenáte, když začnete sekat výš a zavedete systematické zavlažování. Trávník se začne zotavovat už po dvou týdnech. Místa, která dosejete, začnou zelenat po 10 dnech a po měsíci bude trávník výrazně hustší.

Trávník je živý organismus, který dokáže překvapit svou odolností – stačí mu jen trochu pomoct.