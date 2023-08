Rekonstrukce s materiály pro trvale udržitelný rodinný dům

Kombinací tradičních a inovativních stavebních materiálů, vhodných pro rekonstrukce všeho druhu, jsou Ytong, Silka a Multipor. Stavebník rekonstruující svůj starší dům nebo byt z nich dokáže vytvořit zdařilé, kvalitní a nadčasové dílo. Kompletní stavební systém Ytong s jeho tvárnicemi, příčkovkami a dalšími prvky stavebního systému z pórobetonu, vápenopískové tvárnice Silka a minerální zateplení Multipor jsou základní „surovinou“ pro kvalitní a časem prověřené rekonstrukce, které plně respektují náročné požadavky na moderní architekturu, energetickou úspornost, efektivitu výstavby nebo kvalitu vnitřního prostředí.

Ytong je všestranný a přizpůsobivý, prostě dokonalý univerzál

S pórobetonem Ytong zvládnete rekonstrukci od sklepa až po střechu. S odpovídající statikou, bez rizik tepelných mostů a s propracovaným řešením detailů. Při rekonstrukci oceníte u příčkovek Ytong jejich nízkou hmotnost, rychlost, jednoduchost, úspornost a minimum odpadu.

Pokud plánujete menší úpravy bytu nebo domu, vystačí vám pravděpodobně sortiment tvárnic, příčkovek (včetně atypických tvarových segmentů včetně oblých příčkovek) nebo překladů. U větších rekonstrukcí můžete využít i další prvky stavebního systému Ytong, jako jsou schodišťové stupně, stropy a masivní střecha. Praktická je i řada stavebních prvků pro řešení detailů, oblíbené jsou například žaluziové kastlíky, malty nebo vnější a vnitřní omítky.

U rekonstrukce jde o kvalitu, čas a cenu, přesto stavebník ocení, že Ytong je ideální materiál do trvale udržitelného rodinného domu

Ing. Martin Mihál, vedoucí oddělení technické podpory Xella CZ/SK k tomu uvádí: “Materiály hrubé stavby trvale udržitelného rodinného domu by měly chránit zdraví lidí a životní prostředí a minimalizovat tak vlivy na člověka a přírodu při výrobě, v průběhu svého užívání a také při nakládání se zbytky při výstavbě nebo likvidaci stavby. To je základ, který by měl zajímat každého stavebníka a který by měl malý i velký investor zohlednit při výběru materiálů na svůj objekt. Měly by to být ekologické materiály. A pórobetonové tvárnice a příčkovky Ytong takovým ekologickým materiálem jsou, protože odpovídají kritériím pro udržitelné stavby.”

Příčkovka a tvárnice Ytong se vyrábí výhradně z přírodních surovin jako je písek, vápno, cement a voda, suroviny použité k výrobě tvoří velkou část zemské kůry a jsou díky tomu prakticky nevyčerpatelné. Jejich těžba probíhá navíc způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Pórobeton Ytong tak díky příznivé surovinové bilanci šetří suroviny a energie. Příčkovky z pórobetonu Ytong nejen že neobsahují žádné škodlivé chemické látky, ale dům z tohoto materiálu dýchá, udržuje stálou teplotu a vlhkost interiéru a chrání zdraví.

Díky své pórovité homogenní struktuře mají pórobetonové tvárnice a příčkovky ve všech směrech stejné vlastnosti, a to i když je opracujete, a zabraňují tak vzniku tvz. tepelných mostů – tzn. kritických míst při zdění v místech základů, rohů, parapetů, dveří a oken. Ytong díky své struktuře funguje také jako ochranná membrána domu.

Drobné póry zajišťují, že pórobetonové stěny a příčky přirozeně dýchají a nedochází v nich ke kondenzaci vodních par. Póry také odvádějí přebytečnou vlhkost z interiéru nebo ji uvolňují zpět v případě, že je v domě nezdravě prosušený vzduch – tvárnice a příčkovky Ytong fungují jako funkční oblečení, které reguluje tělesnou teplotu a odvádí pot.

Stavební materiály udržitelných staveb by měly minimalizovat ekologickou stopu při výrobě a přispět k dekarbonizaci budov a zachování zdrojů.

To lze zrealizovat hlavně prostřednictvím produktů, které snižují energetickou náročnost na provoz budov a které jsou dobře recyklovatelné. Zásadní pro udržitelnost je i zajištění zodpovědného využívání energie a podpora čisté energie, snižování emisí CO2 napříč provozy a také snižování využívání přírodních zdrojů rozvojem recyklace materiálů a obchodních modelů oběhového hospodářství. V reportu ESG přijala Xella závazek snížit emise produktů do roku 2030 o 30 % (oproti roku 2019 v kg CO2e/m3) a zároveň zredukovat do konce roku 2025 vývoz zbytků z výroby pórobetonu na nulu.