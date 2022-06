Rajtky na koni i jako módní hit

Móda je nevyzpytatelná a my víme, že nás každý rok něčím překvapí. Pokud jste si mysleli, že tepláky jsou součást domácího oblečení, jste na omylu. Domnívali jste se, že rajtky jsou kalhoty pouze pro jízdu na koni?

Nosit jezdecké kalhoty neboli rajtky je totiž pohodlné, ať v nich děláte cokoliv, ale stále plní všechny funkce kalhot. Jezdecké kalhoty jsou na módních přehlídkách a i v ulicích takovým stálým „evergreenem“. Kdy vlastně rajtky vznikly?

Ještě v 19. století ženy jezdily na koni v sukních, to bylo značně nepohodlné vůbec se vysoukat do sedla vzhledem k tomu, že dříve byly sukně zvláště u vyšších vrstev sestaveny z jednotlivých vrstev. A právě ve středověku přišel nápad, na zvláštní uzpůsobené sedlo, na kterém žena seděla bokem, takzvané planchettové sedlo. Možná vzniklo právě proto, že ženský oděv se od středověku radikálně změnil a to právě bohatostí sukní.

Od baroka se ženský oděv zásadně změnil a začal se podobat tomu mužskému. Stále se neztratila ženskost, ale ženy už začaly nosit jezdecké kabátky a třírohý klobouk. Druhá polovina 18. století přinesla jednoduchou ženskou jezdeckou módu, silně orientovanou na mužský oděv a od 2. poloviny 19. století byly jezdecké šaty šity podle speciálních střihů, aby lépe pasovaly jezdkyni v sedle. zachovaly elegantní ráz a smysl pro bezpečnost. Přesto sukně stále zachovává elegantní ráz a zakrývá kotníky. Mezitím zdomácněly pod jezdeckou sukní nošené rajtky a vysoké boty. Rajtky byly zhotoveny z měkké barvené kůže a od kolen dolů z materiálu stejného jako sukně. Ženy začínaly po 1. Světové válce jezdit v mužských sedlech stále častěji a sukně postupně nahrazují klasické rajtky.

A dnes? V některých zemích je stále jízda na koni považována za koníček vyšších vrstev. Odtud pochází i bílá barva rajtek, které byste na koně určitě běžně neoblékli, ale nošení bílých rajtek bylo považováno za symbol společenského postavení. Dnes s možnostmi ve volbě materiálů se rajtky šijí z pružných látek, vyztužených na stehnech, mohou být pracovní, závodní anebo třeba trendy džínové. V částech, které přilnou k sedlu, jsou z jiného materiálu, nejčastěji ze semiše nebo z kůže, ta totiž lépe přilne k sedlu a tolik neklouže a tím pádem je posed jistější a stabilnější.

Závěrem lze konstatovat, že jezdecké kalhoty neboli rajtky byly, jsou a budou součástí oblečení navrženého pro jízdu na koni. Stejně tak nás ale budou návrháři zásobit kreacemi, kde rajtky hrají hlavní roli.