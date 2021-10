Rádi pálíte v krbu? Připravte se na zimu

Zima se pomalu blíží a topná sezona s ní. Chcete-li si užít romantických okamžiků s šálkem čaje v ruce a s pohledem upřeným do krbu, je potřeba jej řádně před zimou připravit. Jak a co s ním vše souvisí? To vám prozradíme v tomto článku.

Nezapomeňte nechat zkontrolovat komín

Alespoň jednou za rok by každý měl nechat zkontrolovat komín u svého domu či chalupy profesionální firmou. Nepsaným pravidlem je, že by kontrola měla probíhat po každých 80 páleních. Firma by měla komín důkladně vyčistit, odstranit z něj veškeré nahromaděné nečistoty, mastné a vysoce hořlavé zbytky vznikající ze spáleného dřeva. Jedině tak si budete moci být skutečně jisti, že váš krb je zcela bezpečný a připraven k dalšímu použití.

Zkontrolujte praskliny

Opravdu důležité je zkontrolovat krb zevnitř, zda nedošlo k uvolnění některých ze šamotových cihel. Též ale z vnějšku, zda se neuvolnilo zdivo, aby se při pálení nestala tragédie. Pokud jste přece jen našli nějaký problém, pozvěte si na opravu zedníka. Nikdy se nepokoušejte opravit pálené cihly obyčejnou maltou. Ta neodolá vysokému žáru. Maximálně byste tak ztratili čas a nervy.

Přesvědčte se, že všechny kryty fungují

Ujistěte se, že krbová záklopka funguje správně a že v jejích pantech nejsou žádné nečistoty, které by její funkčnosti bránily. Stejně tak je nutné, abyste se ujistili, že komínová krytka je pevně připevněna a v dobrém stavu. Ta by měla být ještě doplněna o ochranou clonu, aby se nestalo, že se v komíně usídlí ptáci, veverky či netopýři, jenž by tam mohli zemřít.

Odstraňte vše, co by mohlo do komína zasahovat

Nad komínem by neměly být žádné převislé větve stromů, listy či cokoliv jiného. Všechno, co zasahuje směrem ke komínu představuje vysoké riziko vzniku požáru nebo přinejmenším omezení správného tahu komína a poškození krytu. Proto je potřeba vše vadící odstranit.

Udržujte v krbu čistotu

Nejméně jednou týdně byste měli krb vyčistit, aby nedocházelo k velkým nánosům popela. Uhlí může zůstat horké až tři dny. Ujistěte se proto, že vše opravdu vystydlo a poté krb pečlivě vymeťte nebo vysajte. Popel ze dřeva je skvělý pro vaše záhonky, jen tak mimochodem.

Dřevo skladujte mimo domov

Ač může být vidina rozkošného kovaného košíku s velkými poleny uloženého nedaleko krbu sebelákavější, nedoporučujeme to. V dřevech bývají schovaní škůdci a pokud nechcete, aby se vám pustili do skříní, stolů či jiného dřevěného nábytku, je rozhodně moudré dřevo uchovávat mimo domov, nejlépe na zahradě v dřevníku, kde zůstane suché a připravené k použití do vašeho krbu. Navíc tak zamezíte případnému požáru, ke kterému právě občas dochází díky nesprávnému uložení dřeva v blízkosti krbu.

Nezapomeňte vyčistit krb zvenčí, ať je mosazný nebo skleněný

Špatně se vám bude koukat na umazaný, ulepkaný nebo zaprášený krb. Nezapomeňte mu tedy věnovat péči i zvenčí. Mosazný krb nejlépe očistíte rajčatovou šťávou, kterou necháte hodinu působit a následně ji smyjete mýdlovou vodou, skleněný poté vyčistěte papírovou utěrkou a čističem na sklo nebo přímo na krbová dvířka.

Tip na závěr: nikdy nespalujte jakkoliv ošetřené či nalakované dřevo, z něhož do vzduchu unikají jedovaté výpary. Zásobujte se pouze kvalitním dřevem, nejlépe dubovým, javorovým či březovým, které hoří lépe a déle než kupříkladu měkké borovicové.