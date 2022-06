Projekty, které se vyplatí dělat v červnu

V červnu oficiálně začíná léto a jak ho nejlépe oslavit, než venku? Tyto nadcházející teplé, slunečné dny jsou ideálním časem pro inventuru vašeho venkovního prostoru. Připravte se na měsíc zábavy na zahradě tím, že si postavíte jednoduchý zahradní nábytek, nebo vytvoříte oázu klidu v podobě nového ohniště. S námi se rozhodně nudit nebudete!

Prořezejte keře

Existuje mnoho nejasností ohledně toho, jak moc prořezávat keře. Pro rostliny kvetoucí na jaře, jako jsou azalky, je to optimální doba pro jemné tvarování.(Ignorujte rostliny kvetoucí v létě až do podzimu nebo zimy, jinak zabráníte růstu květin.) Obecné pravidlo: Počkejte, dokud květy nevyblednou a neuvidíte známky zdravého nového růstu. Poté odřízněte délky větví, abyste získali přirozeně zaoblenou rostlinu. Pozor na přílišný řez, který může porost šokovat a poškodit.

Postavte si lavičku

Pokud jde o sezení na terase, proč kupovat lavičku, když si ji můžete sestavit sami? Lavička je dokonalým projektem pro nováčky ve stavbě nábytku i pro profesionální kutily. Se správnými nástroji a stavebními plány lze tento projekt dokončit během jednoho odpoledne. Ať už pracujete s masivním tvrdým dřevem nebo předěláváte staré dveře nebo paletu, nová robustní lavice se jistě stane ústředním bodem vašeho dvorku.

Vytvořte venkovní hry na trávníku

Teplé letní dny přímo volají po grilování na dvorku, koktejlových večírcích a spoustě herních nocí. Připravte se na venkovní zábavu vytvořením vlastních her na trávníku. Může se jednat o vlastnoručně vyrobený Twister, který vytvoříte pomocí několika plechovek barvy ve spreji (typ, který je pro to speciálně určený – rozhodně nepoužívejte normální barvu!!) na trávníku během okamžiku či podomácku vyrobený mini golf. Nechť hry započnou!

Použijte akcentní barvu

Chcete-li letní nádech barev, které si můžete užívat po celý rok, proměňte líné odpoledne v interiérový nátěr. Rozjasněte neočekávané prostory, jako je vnitřek kuchyňských skříní, interiér zásuvek komody, dvířka skříně nebo dokonce podstupnice.

Vyčistěte matraci

Buďte upřímní: Kdy jste si naposledy dali záležet na čištění matrace? Pokud si nepamatujete, je čas na osvěžení, abyste odstranili roztoče a deodorizovali vaše spací prostory. Odstraňte potah matrace a pomocí vakuového nástavce odstraňte drobky, zvířecí chlupy a další nečistoty z horní části polštáře. Poté povrch posypte jedlou sodou pro deodoraci. Přes vysátím nechte působit alespoň několik hodin.

Vypěstujte si své vlastní plodiny

Co je přínosnější než sklízet letní odměnu z vlastní zahrady? Není příliš pozdě začít hned teď, abyste měli stálý přísun sezónních produktů. Před výběrem odrůd, které byste chtěli pěstovat, zkontrolujte svou zónu a poté si vyzvedněte semena nebo sazeničky z vašeho farmářského trhu nebo místního zahradnického centra. Ve většině oblastí je červen skvělý čas pro pěstování jahod, fazolí, melounů a dalších.

Postavte si ohniště

Není nic lepšího než shromáždit rodinu za teplé letní noci u ohně na zahradě. Pokud žádný vlastní nemáte, jeho výroba je velmi jednoduchá záležitost. Nejprve se si zajistěte prostor, kde by se vám ohniště líbilo nejvíce a zjistěte, jestli kolem není nic, čemu by oheň mohl vadit. Při výběru kamenů nebo cihel na ohniště pak určitě požádejte o pomoc místní hobby centrum či nějakého odborníka, protože ne všechny materiály snesou vysoké teplo.

Prodejte, co již nepotřebujete

Ať už se chcete přesídlit do menšího domku a nebo jen chcete uklidit ten, ve kterém žijete, nyní je ideální čas na prodej věcí. Udělejte si inventuru všeho, co máte, a udělejte si hromadu toho, bez čeho se neobejdete. Buďte upřímní: Pokud máte doma prostěradla navíc nebo si uchováváte sadu rozbitých nástrojů, tak je jednoduše prodejte či vyhoďte. Použitelné zboží zavezte do místního charitativního obchodu nebo věci prodejte na internetu. Díky tomu dáte svým věcem nový život, vy budete mít více místa a někdo jiný radost.