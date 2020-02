Projekt typového domu, nebo návrh na míru?

Pokud se chystáte do stavby rodinného domu, pravděpodobně se rozhodujete mezi typovým projektem a individuálním návrhem. Obě varianty mají své přednosti, ale i úskalí. Opravdu vyjde levněji typový dům? Co všechno na něm můžete změnit? S jakými limity se setkáte? Přesně na to se v následujících řádcích společně podíváme.

Proč vůbec vznikly typové projekty? Odpověď je jednoduchá. V minulosti nebylo tolik architektů, jako je tomu v současné době, a proto lidé kupovali raději typové návrhy rodinných domů, protože vyšly levněji. Jak je to ale dnes? Skutečně je ještě tato varianty cenově výhodnější?

Projekt typového domu

V podstatě se jedná o univerzální projekt, jejž vypracoval architekt, přičemž nebral v potaz vlastnosti pozemku ani další parametry. Projektant nezohledňoval potřeby konkrétního klienta, ale snažil se navrhnout dispoziční řešení, velikost místností i venkovní vzhled nemovitosti tak, jak uznal za vhodné on sám. V projektu se nemyslí ani na další podmínky, například příjezdové cesty, orientaci a podobně. Cílem bylo vytvořit takový návrh, jejž může použít co největší skupina lidí.

Hlavní výhodou takového projektu je, že nemusíte sami přemýšlet nad tím, jak by měl váš rodinný dům vypadat. Jestliže nemáte žádnou představu o budoucím bydlení, určitě si z katalogu těchto typových objektů vyberete. Zase na druhou stranu musíte počítat s tím, že se jedná o projekt, který nebere v potaz vlastnosti vaší stavební parcely.

V typových projektech nenajdete často napojení na inženýrské sítě, ploty a další věci. Ve výsledku se vám takový projekt může značně prodražit, neboť stavební firma nedokáže postavit rodinný dům přesně tak, jak je navržen. Často jsou totiž úpravy nezbytné, a za to si společnosti účtují nemalé peníze.

Projekt typového domu nemá zahrnutý energetický štítek budovy, což si opět budete muset nechat sami vypracovat. Zase se nejedná o zrovna nejlevnější záležitost, zde se pohybujeme v řádu několika tisíců korun.

Jestliže navíc zvolíte nějaký starší návrh (deset let a více), nebudou v něm zohledněny nové technologie a moderní materiály. V posledních několika letech se stavební trh rozvíjel neskutečnou rychlostí, vznikaly nové a ekologické materiály, o nichž se třeba před deseti lety ani nevědělo.

Pozor si dávejte na to, jestli nejste limitováni omezeními definovanými územním plánem. Nakonec se totiž může stát, že vám stavební úřad nepovolí stavbu typového dobu, protože projekt nebude vyhovovat stanoveným požadavkům. A co víc? Projekt typového domu není originální, takže stejný dům si může nechat postavit klidně i váš soused.

Individuální projekt vám splní sen o vlastním rodinném domě

V současné době není o architekty nouze, navíc jejich ceny nejsou už tak vysoké, jako tomu bylo v minulosti. Právě z daného důvodu se pomalu od projektů typových domů upouští a spousta lidí raději investuje do individuálního projektu, jenž je napasován přímo na míru vašemu pozemku.