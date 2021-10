Proč psi jedí své vlastní exkrementy a jak tomu zabránit?

Majitelé pejsků vědí, že jejich chlupatí miláčci mohou mít své unikátní zvyky na které nedají dopustit. Mezi to patří například pojídání exkrementů, které je známé také jako koprofagie. Ačkoli tento akt, spolu s pitím vody z toalety, není příjemný, často existuje důvod, proč to váš pes dělá. Nyní se společně podíváme na to, jaký důvod stojí za pojídáním výkalů a co vám tím chce pejsek říct.

Proč můj pes konzumuje exkrementy?

Než se pokusíme pejska odnaučit tomuto zlozvyku, musíme nejprve zjistit, proč to vlastně dělá. Zde jsou nejčastější viníci.

Zdravotní důvody

Poraďte se svým veterinářem, který vašemu pejskovi může provést test na parazity ze stolice. Pokud budou tímto testem paraziti vyloučeni, může váš veterinář chtít otestovat další poruchy, které mohou zvyšovat chuť k jídlu, jako je Cushingův syndrom, cukrovka a onemocnění štítné žlázy.

Za tímto chováním může stát také nedostatek vitamínů. Existuje dlouholetá teorie, že psi jedí výkaly, protože jim chybí něco ve stravě. Hlavním podezřelým byl v tomto případě nedostatek vitamínu B a studie to skutečně potvrdily. V roce 1981 vědci prokázali fekální mikrobiální aktivitu syntetizovaného thiaminu, vitamínu B. Jiný výzkum zase zjistil další chybějící živiny.

Pokud váš pes náhodou užívá léky na jiné nemoci, tak i to může být viníkem. Někdy mohou například steroidy vést ke zvýšené chuti k jídlu. Váš veterinář by měl během vaší konzultace zkontrolovat vedlejší účinky léků.

Behaviorální spouštěč

Příčina konzumace výkalů nemusí být nutně omezena pouze na fyzické zdravotní obtíže. Psi mohou také vykazovat koprofagii, pokud jsou ve stresu nebo zažívají jiné behaviorální spouštěče. Psi, kteří zůstali sami delší dobu nebo jsou uzavřeni v malých prostorách, mají tendenci častěji projevovat konzumaci výkalů než ti, kteří jsou dobře socializovaní a cítí se v bezpečí. Psi mohou jíst také vlastní výkaly, když jsou nervózní nebo vyžadují pozornost.

Jak mohu zabránit tomu, aby pes přestal konzumovat výkaly?

Oprava koprofagie vašeho pejska bude v první řadě záviset na důvodu, proč toto chování projevuje.

Správná výživa

Pokud vám veterinář řekne, že viníkem je či může být nedostatek vitamínů, ujistěte se, že psa krmíte kvalitním krmivem pro psy a k tomu také vhodným doplňkem, pokud je vám to doporučeno. Poraďte se se svým veterinářem o nejlepších značkách krmiv pro psy pro vašeho mazlíčka.

Cvičení

Ujistěte se, že máš váš pes dostatek cvičení/protahování a prostoru pro hraní, které potřebuje. To mu pomůže odbourat emoční stresy. Jakmile váš pes vykoná potřebu, stolici okamžitě ukliďte a držte ho na vodíku, pokud s ním půjdete na procházku, abyste mu zabránili v konzumací výkalů ostatních psů, které najdete na cestě.

Výcvik

Ať už se jedná o nemoc, nedostatečnou dietu nebo emocionální problém, jakmile bude vyřešena základní příčina, budete pravděpodobně muset tento návyk celkově prolomit. Tom Shelby, odborný trenér psů s více než 40 lety zkušeností, byl v průběhu let několikrát volán utrápenými a znechucenými majiteli psů. Psi, kteří kradou jídlo ze stolů, bývají nejčastěji jedlíci exkrementů, říká. K vytvoření všemocnosti majitele v mysli psa má Shelby techniku, kterou lze použít k zastavení obou typů chování.

„Řeknete před pejskem, že si pokládáte svačinu na konferenční stolek a pes se o ní nebude až tak zajímat, přestože ji bude mít v úrovni svého nosu, ale pak odejdete z místnosti pryč a svačina rázem není v bezpečí,“ říká Shelby. „Vložte párek v rohlíku do uzavíratelné nádoby a tu proděrujte. Poté nastavte zrcadlo, abyste na nádobu viděli, ale aniž by vás viděl váš pes. Odejděte z místnosti, jakmile váš pes začne nádobku očichávat, vydejte hlasitý zvuk. Můžete například vzít dva hrnce a bouchnout s nimi o sebe. Pes si tento překvapující, nepříjemný zvuk zapamatuje a automaticky si ho spojí s tím, že se něčeho nemá dotýkat.“

Shelby říká, že stejná technika je extrémně účinná u koprofágních obtíží. „Nechte výkal na dvoře a pozorujte psa z okna,“ říká. „Ve chvíli, kdy se pes k výkalu ohne a začne ho očichávat a má touhu ho sníst, hlasitě zatrubte nebo vydejte nějaký jiný protivný zvuk.“

Averze vůči chuti je dalším způsobem, jak omezit koprofagii. Najděte čerstvou stolici a zalijte ji mírně pálivou omáčkou. Když se váš pes pokusí stolici ochutnat, čeká ho pikantní překvapení. Jedno sousto by mělo stačit. Psovi to nijak neublíží, ale ujistěte se, že má poblíž plnou misku vody.

S trochou práce a trochou trpělivosti můžete stravovací návyky svého psa změnit.