Proč a jak pěstovat brusinky?

Pěstování brusinek, ať už na záhonech, nebo v květináčích, není nikterak náročné. Brusinky jsou chuťově výborné, navíc mají spoustu zdravotních benefitů. Spojované jsou zejména se zánětem močových cest a močového měchýře, přičemž snižují riziko tohoto nepříjemného a bolestivého onemocnění. Brusinky jsou také prevencí proti některým typům rakoviny, zlepšují funkci imunitního systému, přispívají ke snížení krevního tlaku a obsahují spoustu antioxidantů.

Brusinky jsou červené malé bobule vyznačující se kyselou chutí. Rostou na keřích zvaných brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea). Pěstují se především ve skandinávských zemích v severní části Evropy, ovšem velice dobře se jim daří i v našich podmínkách.

Pěstování na zahradě

Brusinku nasadíte i do okrasné části zahrady, danému keři totiž nevadí vřesovité rostliny, takže nemusíte vyhrazovat zvláštní záhon. Brusinka kvete od května do července, perfektně se jí daří jak v horských oblastech, tak i v nížinách.

V zahradách se pěstuje zejména brusinka pravá, kterou sklízíte dvakrát do roka. Dokonce existují vyšlechtěné odrůdy, jež vyžadují dlouhotrvající sněhovou pokrývku. Samotný keř dorůstá do výšky třiceti centimetrů a do šířky až jednoho metru. Požaduje písčitou či rašelinitou kyselou půdu.

Brusinku zasaďte na slunné místo, ale nezapomeňte na pravidelné zalévání, protože dlouhotrvající vlhkost keři neprospívá. Zemina by měla být dostatečně vlhká. Sice nejsou brusinky tak náročné na vlhko jako borůvky, sucho rády nemají.

Pěstování v květináči

Brusinka se může pěstovat také v květináčích a různých nádobách, nicméně opět je důležité hlídat vlhkost. Pokud je příliš vysoká, keř začne odumírat, a proto zvolte květináče s odvodem vody. Pro zalévání zvolte dešťovou vodu, protože brusinky nemají rády tvrdou vodu z kohoutku, která obsahuje příliš vápníku.

Používejte také hnojiva, která jsou určena na rododendrony a azalky, neboť neobsahují vápník.

Jak vybrat sazenice?

V současné době existuje několik druhů a odrůd. Velice oblíbená je hlavně brusinka pravá, ale setkáte se také s brusinkou velkoplodou a kanadskými brusinkami, jež se chlubí opravdu velkými plody. Kanadské brusinky se však liší svou chutí.

Co se ceny týče, jeden keříček vyjde na 50 až 90 korun. Záleží na tom, jak je velký, o jakou odrůdu se jedná a podobně.

Pro zasazení keříků potřebujete pouze 5 centimetrů hlubokou jámu. Kromě zalévání se už nemusíte o brusinky nijak starat, jsou nenáročné. Počítejte však s tím, že první sklizně se dočkáte až po dvou letech od vysazení.

Kdy se brusinky sklízí?

Brusinky dozrávají dvakrát do roka. První úrodu sklidíte v období od května do června. Poté nastává období květu, po němž přichází další etapa sklizně. V září a říjnu se můžete těšit na chutnější plody.

Jelikož jsou brusinky mrazuvzdorné, v zimních měsících nevyžadují zvláštní péči. Jen je například dobré ochránit je chvojím či obalit listím, aby nevyschly a nevymrzly kořeny.

Je to možná trochu škoda, ale mnohem více oblíbené jsou borůvky kanadské, známé také jako zahradní, hroznovité, chocholičnaté či velkoplodé. Požadují vlhkost a rosu, a proto se borůvkám daří hlavně ve vyšších polohách. Dále kanadské borůvky potřebují kyselou půdní reakci, přičemž pH by se mělo pohybovat mezi 4 až 5.