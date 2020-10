Praktické využití láku z okurek, které odteď budete používat již denně

Kdo by nemiloval nakládané okurky. Jsou tak křupavé a díky své lahodné chuti se hodí jak do salátů, tak do sendvičů nebo jen jako rychlá dobrota, když náš přepadne mlsná. Jakmile je sníme, zůstane nám ve sklenici koprový nálev, který většina z nás ihned vylije do odpadu a sklenici zrecykluje/vyhodí. To je však velká chyba. Lák z okurek je výborným pomocníkem, který můžeme využít při mnoha příležitostech. My vám nyní představíme několik nápadů, jak ho můžete využít i vy ve vaší domácnosti.

Vytvořte si koktejl Bloody Mary

Jedním z typických využití láku z okurek je, že si z něj vyrobíme velmi oblíbený koktejl Bloody Mary. Pokud tento koktejl není z vašich oblíbených, můžete vyzkoušet tzv. Pickleback, což znamená, že si dáte panáka whiskey a toho zapijete panákem z okurkového láku.

Recept na Bloody Mary:

4 šálky rajčatové šťávy

1 šálek láku z okurek

¼ šálku čerstvé citronové šťávy

1 polévková lžíce nastrouhaného křenu

2 čajové lžičky pálivé omáčky (Tabasco)

2 čajové lžičky worcestrové omáčky

1 čajová lžička soli

1 čajová lžička čerstvě umletého, černého pepře

½ čajové lžičky celerových semen

1/8 čajové lžičky kajenského pepře

2 šálky vodky

8 malých stonků celeru s listy (na servírování)

8 citronových měsíčků/klínků (na servírování)

Postup:

Ve velkém džbánu zkombinujeme rajčatovou šťávu, lák z okurek, citronovou šťávu, křen, pálivou omáčku, worcesterovou omáčku, sůl, pepř, kajenský pepř a celerová semena. Těsně před podáváním přilijeme vodku a zamícháme do rajčatové směsi, poté nalijeme do vysokých sklenic s ledem. Každou sklenku ozdobíme stonkem celeru a klínkem citronu. Koktejl vám vydrží čerstvý po dobu 4 dnů. Udržujte v chladu.

Makarony se sýrem

Makarony se sýrem jsou rodinnou klasikou. Pokud už vám ale nechutnají na stále stejný způsob, oživte je tím, že do nich přilijete mírné množství láku z okurek. Budete překvapení, jak výborně tato kombinace chutná.

Maso, které má říz

Ať už si připravujete vepřové kotlety, biftek či kuřecí maso, zvažte přidání okurkového láku do marinády. Nejen, že maso získá výraznější chuť, ale také ho pomůže zjemnit.

Použijte ho jako náhradu za ocet

V mnoha případech, kdy je potřeba použít jablečný či bílý vinný ocet, můžete místo něj použít lák z okurek. Mějte ale na paměti, že šťáva z okurek obsahuje koření a bylinky, tak ať vám nezmění chuť jídla, které připravujete. Výborný je například v omáčkách na grilování a salátových dresincích!

Konzervovaná zelenina

Úžasné je, že lák z okurek můžete využít k naložení jakéhokoli druhu zeleniny. V nejhorším případě můžete lák uschovat, převařit a znovu použít k naložení nové várky okurek. Také se výborně hodí na konzervování cibule, mrkve, řepy nebo dokonce vajec natvrdo a zázvoru.

Odstraňte s ním plevel

Lák z okurek obsahuje velké množství octa a soli. Díky této kombinaci můžeme vyhubit plevel tak, že změníme pH v půdě a tím v podstatě spálíme tyto nežádoucí rostliny. Dávejte si ale pozor na množství, které použijete. Pokud byste ho použili příliš mnoho, může se dramaticky změnit pH celé vaší zahrady a to bude mít vliv i na rostliny, které zahubit nechcete. Jestliže máte strach, aby k tomu nedošlo, jednoduše smíchejte jeden díl láku se dvaceti díly vody. Ředění je řešení!

DIY máslo z okurkového láku

Okurkové máslo chutná úžasně, pokud si jím namažete například křupavý toast. Stačí, abyste v mixeru rozšlehali máslo – ideálně s nějakým dobrým kořením a přísadami, které máte rádi (bylinky, česnek). Pak už jen přidáte menší množství láku a necháte v lednici ztuhnout.

Upečte chléb

Chléb z okurkového láku určitě není první věcí, která se vám ráno po probuzení vybaví, ale i přesto je vynikající. Tento chléb je také znám jako židovský deli chléb. Místo teplé vody nebo mléka můžeme při jeho pečení použít šťávu z okurek.

Uvařte brambory

Nebaví vás už vařit brambory pouze v čisté, osolené vodě? Použijte místo ní lák z okurek. Ten dodá vašim bramborám pikantní chuť, takže je ideální v případě, že si budete chtít připravit bramborový salát.

Použijte ho do koktejlů

Pokud patříte mezi milovníky koktejlu martini, ale zrovna nemáte po ruce žádné olivy, pak jako náhradu použijte trochu láku z okurek. Vše, co musíte udělat je smíchat 60 ml vodky (nebo ginu) s 15 ml suchého Vermutu. Nakonec přilijte trošku láku.

Vytvořte ďábelská vejce

Ďábelská vejce s přídavkem koprového láku? Ano prosím! Lák můžete použít jak k uvaření vajec, tak ho můžete přidat k dochucení náplně z uvařených žloutků.

Vyčistěte gril

Lák z okurek vám dokonce může pomoci vyčistit váš gril. Ocet je velmi kyselý, takže stačí, abyste namočili starší hadr do láku a poté ho položili na gril. Nechte několik minut účinkovat, než setřete nebo omyjete špínu. Ta by se měla ihned rozpustit!

Vyrobte okurkové nanuky

Sice tyto nanuky nebudou chutnat stejně, jako naši čokoládoví či vanilkoví oblíbenci, ale poslouží vám v případě, že budete mít chuť na něco kyselého, slaného a chladného. Nebo je můžete nechat postupně rozpouštět v oblíbeném drinku/ minerálce/vodě. Tím získáte osvěžující letní drink.

Lákový drink po cvičení

Drink z láku je skvělý především po tréninku. Elektrolyty v něm obsažené vám pomůžou, abyste zůstali hydratovaní a nabití energií. Někteří sportovci dokonce tvrdí, že lák z okurek vám pomůže zmírnit svalové křeče.

Odstraňte špínu z měděného nádobí

Pokud vám šťáva z okurek nechutná, použijte ji k čištění vašich měděných hrnců a pánví. Vyčistí vám všechny těžko dostupné skvrny a fleky, aniž by došlo k poškození nádobí.

Uvařte si pošírovanou rybu

Pošírování je druh úpravy, kdy se ryby mají nechat v horké tekutině (voda), ale nesmí dojít k jejímu vaření. Díky láku navíc dostanou vynikající chuť a tím celý pokrm oživíte.

Zelenina na páře

Svou zeleninu můžete zkusit uvařit či podusit na páře z okurkovo-koprového nálevu namísto běžné vody. Uvidíte, jak vám bude tato změna chutnat.

Marináda na sýr

Pokud chcete zapůsobit na hosty na vaší příští společné večeři, zkuste si vytvořit marinádu na měkký, bílý sýr (jako je mozzarella). Stačí, aby si hosté sýr namáčeli do láku. Servírujte s křupavým chlebem a pečenou zeleninou (paprika, rajče).

Pomocník při kocovině

Přehnali jste to s množstvím alkoholu? Vaše tělo trpí kocovinou, neboť jste dehydrovaní. Svou kocovinu zklidníte jednoduchým pomocníkem – lákem z okurek. Pomůže vyrovnat elektrolyty, dodat sodík a zakrýt pach alkoholu, který je po propité noci častým problémem.

Zvyšte kyselost půdy

Jak jsme již psali výše, šťáva z okurek může zvýšit kyselost půdy. Pokud tedy pěstujete květiny jako jsou hortenzie nebo rododendrony – oběma se daří v kyselé půdě, pak je to dar z nebes. Přidejte do zeminy lák, abyste rychleji zvýšili kyselost půdy – ale vyvarujte se nalévání láku přímo na rostliny!

Zastavte škytání

Pokud trpíte škytavkou, vypijte několik doušků láku z okurek. Během okamžiku by měla přestat.