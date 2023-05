Použijte odvar z cibule. Rostliny porostou jako divé

Zeleninou, kterou můžeme využít nejenom v kuchyni a v lidovém léčitelství, je cibule. Užitečná je i proti chorobám a škůdcům různých rostlin. Odvar z cibule spolehlivě vyděsí mšice, klíšťata a také účinně zvládne pozdní plíseň na rajčatech. Příprava hnojiva stojí doslova pouhé haléře a každý začínající zahradník ji bez potíží zvládne. Jak vyrobit a na co aplikovat odvar z cibule?

Slibné využití v zahradnictví

Cibule je zeleninou používanou pro potravinářské a lékařské účely po tisíce let. Léčivé vlastnosti cibule zmírňují příznaky nachlazení a infekcí. Kromě toho má tato zelenina antibakteriální, antifungální a antivirové účinky. Přesto si málokdo uvědomuje, že cibule, kvůli pokladnici vitamínů v ní obsažených, má výborné využití také v zahradnictví. Především je schopna bojovat proti škůdcům a sporám hub, které často infikují plodiny. V tomto případě bude nejlépe fungovat odvar z cibule.

Postačí dva týdny

Dužina i slupka obsahuje řadu živin, včetně vitamínů jako je železo, vápník a vitamín B. Kromě toho její složení zahrnuje aktivní biologické látky, karoten, vitamíny PP a kyselinu nikotinovou, což pozitivně ovlivňuje různé cykly vývoje rostlin. Díky tomu je cibulový odvar skvělý pro zalévání pokojových rostlin. Stojí za to ji používat tímto způsobem jednou týdně a rozdíly ve vzhledu květin uvidíte pouhým okem. Po asi dvou týdnech začne rostlina vypadat mnohem lépe, listy budou pevné a svěží a na stoncích se objeví nové pupeny.

Co lze postříkat?

Cibulový odvar by měl být používán jako postřik na rostliny preventivně proti rozvoji plísňových onemocnění. Přírodní a ekologická směs v boji proti škůdcům je skvělá pro pěstování jahod, rajčat a okurek. Velmi důležitou otázkou je pravidelnost používání cibulového odvaru. Postřik lze aplikovat několikrát za měsíc. Je však třeba si uvědomit, že to musíte provádět za mírného počasí. V horkém počasí se to nedoporučuje vzhledem k intenzitě slunečního záření, zatímco během deštivých dnů existuje riziko, že prostředek bude smyt.

Odvar z cibule poslouží nejenom proti pozdní plísni, ale také proti mšicím a roztočům.

Prostředek proti plísni rajčat

Kromě toho extrakt z cibule posiluje plodiny. Cibulový postřik je skvělý pro boj s jahodovým roztoči na jahodách, kteří se vyskytují především na spodní straně listů jahodových keřů, takže musíte rostlinu stříkat i tam. Cibulový odvar lze také použít proti plísni na rajčatech. Jedná se o nejnebezpečnější onemocnění této zeleniny, které se vyskytuje obzvláště v chladných a vlhkých létech. Nejčastějšími příznaky jsou postupně rostoucí skvrny na listech rajčat. Zpočátku mají šedozelenou barvu a časem hnědnou a černají.

Vydrží tři měsíce

Způsob přípravy odvaru z cibule je velmi jednoduchý. Zvládnou ho i začínající zahradníci, protože potřebujete pouze cibuli a vodu. Nakrájejte 100 g bílé cibule na menší kousky i se slupkou. Nalijte na ni 10 litrů vody a vařte na středním ohni po dobu půl hodiny. Nechte vychladnout. Poté nalijte odvar do láhve s rozprašovačem. Pokud se odvar okamžitě nespotřebuje, musíte kapalinu nalít do skleněných nádob a umístit ji do chladničky. Při skladování tímto způsobem bude vhodný pro použití po dobu tří měsíců.