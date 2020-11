Pořizujeme si králíčka – rady a tipy od chovatelky

Také jste si všimli, kolik vašich známých si v nedávné době pořídilo tohoto malého, chlupatého a roztomilého zvířecího společníka? Dříve jsme si králíka spojovali především s nedělním obědem, kdy nám ho upekla naše milovaná babička, když jsme k ní přijeli na návštěvu. V dnešní době je tomu ale jinak. Králíci se čím dál častěji stávají oblíbeným domácím mazlíčkem a v oblíbenosti začínají předhánět dokonce už i psy a kočky. Pokud i vy uvažujete o jeho pořízení, ale nemáte s ním dosud žádné zkušenosti, tak nezoufejte. Řekneme vám, co si pořídit, aby se ušákovi v jeho novém domově líbilo a snadno a rychle se u vás zabydlel.

Ze své vlastní zkušenosti mohu říct, že celkově jsem měla nespočet zvířátek. Od koček počínaje až právě po zmiňované králíčky. Svého prvního jsem dostala ke svým 10. narozeninám po tom, co jsem neustále prosila rodiče, jestli mi ho pořídí. Nakonec se zadařilo a zanedlouho jsem si domů v přepravce vezla malou, chlupatou kuličku s ušima dolů.

Problém byl, že jsem v té době měla zkušenosti pouze s kočkami, rybičkami či křečky, ale králíček bylo něco úplně nového. Začali jsme tedy tak, že jsme mu nakoupili nějaký základ, aby měl co jíst a kde bydlet. Nyní vám po letech mohu předat své zkušenosti a říct, co je pro ně dobré a co naopak ne.

Co si tedy pořídit jako úplný základ pro králíčka:

dostatečně velkou klec (nejméně alespoň 80x40x40cm – čím ale větší, tím lepší)

ohrádka (pokud nechcete pořizovat klec, ale chcete mít králíčka pouze v ohrádce, aby měl více volnosti)

jesle na seno (občas bývají součástí klece)

záchůdek

domeček

přepravku

seno

podestýlku

pítko/mistička na vodu

mistička na jídlo

Klec

Velikost klece pro králíčka je nesmírně důležitá. Ačkoli se teď může zdát, že králíček je malinký (teprve několik týdnů starý), tak pravdou je, že dost rychle rostou. Zvlášť, když jsou ve vývinu, tak hodně jedí a za měsíc bude králíček podstatně větší. Myslete na to, že se v kleci bude potřebovat protáhnout, běhat, stoupnout si na zadní a proto musí být dostatečně dlouhá a vysoká.

Dále je velikost důležitá proto, že do klece musíte vložit výše zmíněné věci (záchůdek, domeček), které také zaberou nějaké místo. Tak proto pozor, aby nedošlo k tomu, že králíček bude mít omezený prostor/pohyb a bude nucen sedět na pár centimetrech.

Má vlastní zkušenost:

Ze své zkušenosti mohu říct, že ani jeden z mých třech králíčků v kleci nesnesl mít domeček, jesle na seno ani záchůdek. Vždy, když ho v kleci měli, tak ho rozkousali ( i když byl dřevěný) a jesle pravidelně cpali ven skrze mříže. Ani jeden z nich neměl pocit ohrožení, že by se musel schovávat do domku, takže jim bohatě stačilo být jen na podestýlce.

Samozřejmě většina králíčků domeček i záchůdek uvítá. Velmi praktické mi přijdou i ohrádky, které se prodávají v chovatelských potřebách a na internetu. Králíček není uzavřený, má větší možnosti pohybu. Jen opět buďte opatrní, protože ohrádka je nahoře většinou otevřená (ne jako u klece, kde jsou mříže) a králíčci jsou velmi dobří skokani do výšky. Tak aby se vám nestalo, že někam odejdete, králíček ohrádku přeskočí a něco se mu stane.

Krmení

Absolutním základem potravy pro králíčky je seno. Na trhu je velké množství, kde si můžete vybrat. Prodávají základní seno, které známe nejčastěji, ale také s přídavkem bylinek, vitamínů atd. Musíte vyzkoušet, které vašemu zvířecímu kamarádovi bude chutnat nejvíce. Dále je pak dobré seno prokládat namixovanou směsí pro králíky (dát mu vždy hrstku do mističky), která obsahuje různé obiloviny, oříšky, sušenou zeleninu, ovoce a mnoho dalšího, takže má králíček dokonale vyváženou stravu.

Rozhodně také mohu doporučit závěsné tyčinky, díky kterým si králíček obrušuje zuby, takže mu nebudou přerůstat a zároveň se nasytí. Na trhu je opět velké množství těchto tyčinek. Pokud budete chtít, můžete také zakoupit speciální potravinové směsi, které jsou sice dražší, ale dodají králíčkovi opravdu úplně vše, co se minerálů a vitamínů týká, takže se nemusíte bát, že by jich měl králíček nedostatek.

Rozhodně mu také dávejte čerstvou zeleninu (salát, mrkev, okurka), ovoce (jahody, banán, borůvky, maliny) a nebojte se ani bylinek (petržel, pampeliška). Vždy si ale raději zjistěte, jestli to králíček opravdu může, aby pak neměl zdravotní problémy.

Má vlastní zkušenost:

Já měla opět extrémního králíčka, protože naprosto nesnášel seno. Odmala jsme se mu ho snažili dát, ale zkrátka to neprošlo, takže jsme ho odchovali na výše zmíněných směsových mixech, ovoci a zelenině (ale dožil se krásných 10 let a zemřel na stáří). Zatímco mé dvě králice seno naprosto zbožňovaly. Králíček si místo toho raději ukousl kousku nehlídaného párku, naprosto zbožňoval odložené čokoládové sušenky, které vycítil i pod hromadou oblečení a problém mu nedělalo ani to, když si vzal pálivý krekr, který našel pod skříní.

A to nemluvím o tom, že pokaždé úmyslně vysypal 5 litrový směsový mix na zem a z něj vyjedl pouze arašídy, které zbožňoval hned po čokoládových sušenkách. Mnohokrát jsem viděla, že lidé dávají králíčkům i bylinky (petržel) a oni to milují. Já jsem se tohoto vždy bála, protože jsem nevěděla, jakou na to bude mít králíček reakci. Stejně tak s kedlubnou, protože jsem se bála, že se po ní králíček nafoukne. Pokud se toho nebojíte, tak to klidně vyzkoušejte. Já dávala králíčkům pouze pampelišku, kterou milovali všichni tři.

Králíčci a kastrace

Rovnou řeknu, že je dobré králíčky nechat vykastrovat, především samice. Ty mají totiž předpoklad k tomu, že dostanou například rakovinu dělohy a bohužel do 2-3 roků zemřou. Takto bohužel zemřela má králice. Setkala jsem se s tím i u mnoha jiných lidí. Dále je to dobré v případě, jestliže chováte samičku a samečka a netoužíte po více králíčcích.

U samic se kastrace provádí po dosažení pohlavní dospělosti, což je zhruba ve věku 4-6 měsíců. U samců je to pak ( u malých plemen) do 12 týdnů od narození a u velkých plemen je to 16 týdnů. Nejlepší je ale počkat do 5 měsíců od narození, aby byla jistota. Samci se totiž mohou operovat až tehdy, když jim sestoupí varlata do šourku. U samců kastrace snižuje agresivitu, teritorialitu a také tím zabráníte značkování moči.

Tipy a rady: