Poradíme vám nejlepší způsoby, jak se vypořádat s červotočem

Všimli jste si, že vaše skříňka je plná děr, nebo dokonce se někde již vydroluje? Máte doma nezvaného hosta, škůdce červotoče a je potřeba s ním zatočit, protože je schopný napadnout vám cokoliv, co bude ze dřeva. Jak si s ním účinně poradit?

Používejte mucholapky

S dírkami, které se vám v nábytku objevily již bohužel nic nenaděláte, avšak svým aktivním zakročením můžete zastavit páchání dalších škod. Na červotoče velmi účinně fungují mucholapky. Ano, může se to zdát být poněkud netradičním řešením, ale věřte, že je poměrně účinné. Mucholapky by měly viset ve všech ne příliš větraných prostorech. Jedině tak se na ně dospělí jedinci přichytí a vy budete mít o starost méně. Jen pozor, v hubení je třeba vytrvat. Neznamená to, že když zabijete jednoho brouka, budete již mít klid.



Poškozené dřevo se nemusí nutně vyhazovat

To, že zápasíte s červotočem ještě neznamená, že musíte veškerý nábytek vyhazovat. U dřeva trvá obvykle velmi dlouho, než ztratí svoji pevnost. A tak, i když bylo dřevo strukturálně narušeno, existují poměrně efektivní řešení, která vám pomohou kus nábytku zachovat. Buď je zde možnost daný kus vyříznout, nebo nahradit poškozené části. Také se ale zde nabízí možnost opravit poškozená místa jedinečným způsobem, a sice pryskyřicí. To se stává velmi populární.

Zbavte se napadeného nábytku

Někdy nezbývá holt nic jiného, než se kusu napadeného nábytku zbavit. Jedině to zabrání dalšímu šíření červotoče. Rozhodně ale takto poškozený nábytek nepřidělujte třeba k dřevu do krbu, červotoč je schopen vám napadnout i to. Nejlépe uděláte, když daný nábytek ihned spálíte. A jak poznáte, že je potřeba se daného kusu opravdu vzdát? Pakliže se vám v ruce vydroluje nebo se dokonce rozpadá, již není možné ho zachránit a přichází čas na likvidaci.



Prevence je klíčem

Tohle se někdy snadněji řekne, než udělá a jistě to znáte i od lékařů. Nicméně, napadení dřeva červotočem se skutečně dá zabránit. Pokuste se zamezit tomu, aby byl nábytek uložený ve vlhkých a tmavých prostorách, kde se příliš nevětrá. V takových podmínkách se červotočům daří. Můžete si dokonce nechat otestovat vlhkost vašeho dřeva pomocí speciálního měřiče. Ideální je vlhkost pod 12 %, špatné je vše, co přesahuje 20 %.

Profesionální ošetření

Protože někdy ještě skutečně není na zachránění vašeho nábytku pozdě, pouvažujte o pozvání si profesionála, který zhodnotí stav vašeho dřeva a poradí vám, co by bylo nejlepší udělat tak, abyste nemuseli investovat zbytečně mnoho peněz. Pakliže dřevomorka ještě není v tak pokročilém stádiu, je možné dřevo nechat speciálními chemickými postřiky ošetřit a červotoče tak zahubit. Ovšem zde se opravdu musíte obrátit na profesionála.

Ne všechny druhy červotočů vám nábytek zničí, ale jak poznáte, zda máte doma mírumilovného červotoče či nikoliv, že? A proč byste doma vůbec měli mít nějaký takový hmyz? Zkuste se věnovat doporučené prevenci, která mnohdy zabrání větším potížím, jakým červotoči beze sporu jsou.