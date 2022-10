Podzimní zahrada: Je opravdu nutné shrabat listí z trávníku?

Vzhledem k tomu, že některé listy, například z červených javorů, vypadají na trávě docela pěkně, možná si říkáte, proč je nutné vytahovat hrábě a zbavovat se jich. Koneckonců je to strašná spousta práce. V některých případech nemusí být hrabání listí nutné a pro životní prostředí může být dokonce lepší ho ponechat. V některých případech však může být hrabání listí důležité pro zdraví vaší zahrady.

Výhody hrabání listí

Hrabání listí přináší mnoho výhod jak pro vás, tak pro váš majetek. Nejdůležitější výhodou hrabání listí je, že pomáhá růstu trávy. Silná vrstva spadaného listí může trávu připravit o sluneční světlo, což brání růstu některých druhů trav (například trávy chladného období). Trávy chladného období jsou nejaktivnější za mírně chladného podzimního počasí, kdy si musí „udělat seno“, aby posílily svůj kořenový systém.

Zdravý trávník, i když máte jiné druhy trav, nezávisí na tom, že budete lovit každý zatoulaný list, který najdete. Několik zbytků listí vašemu trávníku neublíží. Ve skutečnosti, pokud si naplánujete, že na podzim ještě alespoň jednou posekáte trávník, sekací nůž rozdrtí všechny zbylé listy a vy si jejich přítomnosti ani nevšimnete.

Hrabání listí má i další výhody:

Získáte dostatek pohybu a čerstvého vzduchu.

Při hrabání odstraníte z trávníku škodlivou travní plsť (odumřelé travní pletivo nad půdou).

Hrabáním listí snížíte množství listí, které je zdrojem chorob napadajících stromy a výsadby.

Díky hrabání bude váš pozemek vypadat upraveně a přehledně.

Kdy hrabat

Podzim je nejvhodnější dobou pro hrabání listí. Mezi časným a pozdním podzimním hrabáním je však tenká hranice. V konečném důsledku byste měli hrabat před prvními mrazy nebo sněhem na konci podzimu nebo na začátku zimy a v době, kdy je listí suché. Mnoho lidí rádo drží krok s listím tím, že ho hrabou hned, jak spadne, zatímco jiní majitelé domů čekají, až všechno listí spadne na zem, a teprve pak začnou hrabat. Bez ohledu na to, jaký časový plán preferujete, počkejte, až listí uschne, aby se vám lépe hrabalo.

Jarní hrabání je také dalším časem pro tuto povinnost. Hrabáním se uvolní místa zplstnatělé trávy, která nepřežila zimu nebo která byla přemožena plísní způsobenou sněhem a jinou vlhkostí. Pokud tyto odumřelé trsy zůstanou netknuté, vytvoří se z nich plsť.

Co dělat s listím

Pokud shrabete listí, můžete ho na zahradě použít jako mulč. Prvním způsobem je kompostování. Až budete shrabané listí přidávat na hromadu kompostu, zkuste větší listy rozsekat lopatou nebo hráběmi, aby se rychleji rozložily.

Druhým způsobem, jak můžete vytvořit mulč, je použití suchého shrabaného listí, známého také jako listová podestýlka. Tato metoda rovněž vyžaduje, abyste suché listí nasekali. Čím více je listí rozdrceno nebo nasekáno, tím rychleji se rozkládá, aniž by se rozmělnilo nebo vytvořilo plíseň. Nejlepší způsob, jak suché listí nasekat, je posekat je a poté je shromáždit do koše na trávu, pytlů nebo kontejnerů na mulčování. Suchý mulč dobře izoluje, pokud je naaranžován kolem výsadby v hloubce několika centimetrů. Nebo můžete suché listí zapracovat do půdy v zeleninové zahradě, abyste získali další živiny.

Tip: Suchý listový mulč udržujte asi centimetr od kmenů keřů a stromů, aby kolem výsadby mohl proudit vzduch, což omezí tvorbu plísní.

Důvody, proč nehrabat

Pokud jste líní a nechce se vám hrabat, vězte, že tím možná prokážete službu životnímu prostředí. Když se listí rozpadne na místě, kam spadne, vrátí trávě a půdě důležité živiny. Kromě toho listí svým pokryvem udržuje půdní vlhkost a potlačuje plevel.

Na spadaném listí jsou závislí i ptáci a hmyz, například motýli a můry. V listí se během zimy usídluje lýkožrout, takže jeho shrabání znamená, že se nebudete moci těšit z motýlů, kteří přiletí později. Ptáci také prohrabávají listí, aby našli potravu pro svá mláďata.

Alternativy k hrabání listí

Hrabání listí může být skvělé pro pohyb, ale také namáhavá práce. Chcete-li ušetřit záda, zkuste použít foukač listí. Pokud máte silnou vrstvu listí, budete potřebovat výkonný foukač listí, který dokáže pohnout listím, které může být občas těžké, mokré nebo husté. Existuje také mnoho modelů foukačů, které nabízejí možnost vysávání, takže můžete listí odnést na kompostovací hromadu.

Pokud máte tenkou vrstvu listí, přejeďte po dvoře sekačkou vybavenou nožem, abyste je posekali. Pak jednoduše nechte zbytky tam, kde jsou, aby si váš trávník a místní divoká příroda mohly užívat výhod listí.

VAROVÁNÍ: Nikdy nespalujte listí; kouř, který při tom vzniká, uvolňuje toxické chemické látky, jako je oxid uhelnatý. Listí navíc nikdy nedávejte do plastových pytlů a neposílejte je na skládku. Listí zabírá zbytečně místo a plastové pytle škodí životnímu prostředí.