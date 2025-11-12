Podzimní rituál zahrádkářů: Kam s hadicí, než přijde mráz
Podzimní práce na zahradě většinou končí úklidem nářadí, posekáním poslední trávy a přípravou rostlin na zimu. Často se ale zapomíná na jednu úplně obyčejnou věc – zahradní hadici. Přitom právě ta je v létě naším každodenním pomocníkem a byla by škoda ji na jaře vyhazovat, protože se přes zimu poškodila. Sama jsem už několikrát řešila hadici zničenou mrazem nebo popraskané spojky, a tak jsem si vytvořila malý rituál zazimování. Není to nic složitého, ale na jaře se člověk hodně ušetří nervů i peněz.
Jak hadici správně zazimovat
Nejprve je potřeba z ní dostat všechnu vodu. Pokud ji jen tak odpojíte a smotáte, vždycky v ní nějaká zůstane a to není ideální. Já ji proto nejdřív celou rozmotám po zahradě a nechám zbylou vodu vytéct. Někdy pomůže hadicí i trochu zatřást nebo ji pověsit na plot.
Pak ji nechám nějakou chvíli proschnout – ne na přímém slunci, ale spíš někde ve stínu. Když je suchá, teprve ji smotám. Důležité je smotávat ji volně, aby se nezalomila. Zalomená hadice má pak v sezoně tendenci praskat právě v tom místě, kde se ohnula.
Kam hadici uložit
Uložit hadici venku není dobrý nápad. Osobně se mi nejvíc osvědčilo ji dát do garáže, ale hodí se i sklep nebo zahradní domek. Hlavní je, aby byla v suchu a mimo dosah mrazu. Pokud máte navíjecí buben, klidně ji nechte na něm – jen je dobré ji opravdu zbavit vody, jinak se může buben poškodit.
Já třeba v garáži používám obyčejný hák na zdi, na který ji pověsím. Hadice tam krásně vysychá, nezavazí a hlavně se nezalamuje.
Co udělat s kohoutkem a rozvodem vody
Hadice je jedna věc, ale pozornost si zaslouží i samotný kohoutek. Pokud je venku, vždycky ho na zimu odpojuji a nechávám z něj vytéct zbytek vody. Některé kohoutky mají i vypouštěcí ventil, což je skvělá věc – člověk má jistotu, že uvnitř nezůstane nic, co by mohlo zamrznout.
Pokud máte zahradní rozvod vody, doporučuji ho zazimovat celý. Někdo má možnost vodu na zahradě úplně uzavřít, což je ideální. V opačném případě aspoň dobře vypusťte trubky a hadici nikdy nenechávejte připojenou.
Jak prodloužit životnost hadice
Hadice sama o sobě vydrží klidně několik let, ale jen když se k ní člověk trochu chová. Z vlastní zkušenosti vím, že nejhorší je, když zůstane celý rok někde na slunci. Guma nebo plast časem zkřehne a hadice se začne lámat. Proto se snažím ji vždycky po sezoně uklidit, i kdybych měla na jaře zase běhat do garáže.
Dobré je taky občas očistit koncovky – hlavně rychlospojky. Když v nich zůstane nečistota nebo písek, spoj časem netěsní a voda začne kapat. To je pak věčná otrava při zalévání.
A při smotávání si hlídám, aby se hadice nepřekrucovala. Je to maličkost, ale právě ta bývá častou příčinou prasklin.
Tip na skladování
Ne každý má doma prostor na velký buben, ale existuje spousta jednoduchých řešení. Já používám obyčejný věšák na zdi v garáži – vlastně to není nic jiného než pevný hák, ale funguje to skvěle. Kdo má větší zahradu, ocení naviják na hadici, který ji udrží pěkně smotanou a připravenou na další sezonu.
Zazimování hadice je práce na pár minut, ale dokáže ji udržet funkční i několik sezon navíc. Stačí vodu vypustit, hadici prosušit, smotat a uklidit do sucha. Nezapomeňte ani na kohoutek a rozvody – i ty si zaslouží malou péči, aby vás na jaře nepřekvapily popraskané trubky.
Pro mě je to už součást podzimního „uklízení zahrady“. Když mám uklizené nářadí, posekaný trávník, zazimované rostliny a smotanou hadici v garáži, mám dobrý pocit, že je na zimu připraveno úplně všechno. A na jaře, když ji znovu vytáhnu a pustím první proud vody, vím, že ta chvilka navíc stála za to.
