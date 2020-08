Podzimní přihnojování: Jak připravit rostliny na období vegetačního klidu?

Správný zahradník neřeší věci na poslední chvíli, ale plánuje dopředu. Platí to samozřejmě i o podzimních pracích. S podzimem se příroda připravuje na klidné vegetační období. I tedy je ale nezbytné udržovat v půdě stále dostatek živin a přihnojovat. Ovšem přihnojování na podzim se od toho jarního a letního liší. Jak a čím?

Na dusík tentokrát zapomeňte

Především musíte zohlednit, že je nutné připravit půdu na vegetační klid, což se promítá do výběru hnojiva, čili hnojící směsi. Je důležité vybrat směs vyznačující se nižším obsahem dusíku a naopak vyšším obsahem draslíku. Proč? Dusík podporuje růst rostlin, což je podstatný faktor na jaře a v létě, v době vegetačního období. Naopak na podzim je podpora růstu nežádoucí. Rostlina by se přílišným růstem vysílila a nebyla by dobře připravená na zimu.

Draslík pro přežití zimy

Právě draslík naopak rostlinám pomůže vytvořit si pevná pletiva, která snáze odolají nízkým teplotám a samozřejmě i mrazům. Tím pádem mají rostliny mnohem větší šanci úspěšně přežít zimu. Zároveň draslík zvyšuje odolnost rostlin proti houbovým chorobám, což je na podzim také obzvláště aktuální a pomáhá jim také efektivně hospodařit s vodou. Hodně důležitá jsou hnojiva s vysokým obsahem draslíku zejména pro ovocné dřeviny, u kterých tolik neúčinkuje hnojení na jaře. Pokud je správně pohnojíte už na podzim, vytvoříme jim živinami dobrý základ pro příští úrodu.

Hořčík a železo pro dostatek chlorofylu

Další nezbytnou složkou podzimních hnojiv se stává hořčík. Jaký úkol plní? Především brání předčasnému zežloutnutí listů a jehličí. Ze stejného důvodu se součástí podzimních hnojiv stává rovněž železo. I tento prvek pomáhá rostlině udržet si dostatečné množství chlorofylu. Obsah fosforu naproti tomu nemá v podzimních hnojivech nijak zásadní význam.

Akce probíhá jednoduše

Můžete si zvolit koňský, kravský nebo slepičí hnůj, jejich kombinace v granulátu. Velmi snadno se vpravují do půdy a poskytnou jí dostatek živin. Proces je velmi jednoduchý. Jakmile sklidíte úrodu, následně půdu prokypříte a po záhonech rozhodíte zvolené hnojivo, jemně zapracujete do půdy a zalijete. Organický humus už udělá práci za vás.