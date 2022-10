Podzimní pěstování: Nejlepších druhy zeleniny a rostlin, které si zasadit

Tak a je to tady – podzim. Léto bývá tak rušné období – děti, které se snažíte o prázdninách zabavit různými aktivitami, ale i práce na zahradě – a září se vždycky zdá, že přijde tak rychle. Přesto je to krásný měsíc: čas sklizně, teplé sluneční paprsky a stále ještě spousta krásného počasí, které si můžeme užívat. A navíc je to také docela produktivní měsíc pro výsev semen, výsadbu cibulovin a pěstování nových rostlin – některých, které si ještě brzy užijeme, a některých, které si rovnou založíme (připravíme) na příští rok.

Pokud chcete tento měsíc ještě pokračovat v pěstování, zde je návod, co byste si měli v září zasadit.

Květiny k výsadbě v září

Divoké květiny

Divoké květiny jsou fantastické pro volně žijící živočichy; poskytují potravu opylujícímu hmyzu, volně žijícím ptákům a netopýrům a také hustý úkryt pro další drobné živočichy. Rychle rostou, jsou nenáročné na údržbu, pomáhají potlačovat plevel a navíc nádherně vypadají – co z toho si nezamilovat?!

Divoké květiny navíc můžete vysévat do půdy nebo do nádob.

Odolné letničky pro příští rok

Již tento měsíc můžete začít s pěstováním některých rostlin pro příští rok. Mrazuvzdorné letničky, jako jsou mák a chrpy, můžete pěstovat ze semen od konce léta.

Ovoce a zelenina k výsadbě v září

Zimuvzdorné jarní cibulky

Zimovzdorné odrůdy jarní cibule, jako jsou Performer a White Lisbon, můžete vysévat již tento měsíc a sklízet je na jaře příštího roku. Vysévejte je tence do řádků asi 10 cm od sebe a 1 cm hluboko. Jakmile se objeví sazenice, prořeďte je tak, aby mezi rostlinami byly 2-3 cm rozestupy.

Špenát

Špenát je skvělou volbou pro zeleninový záhonek; je poměrně odolný a můžete ho sklízet, když jsou listy malé (vhodné na saláty), nebo používat větší listy při vaření. Pokud se ho chystáte vysévat ven, udělejte to brzy, protože později v měsíci mohou semena potřebovat ochranu, aby vyklíčila. Snažte se pěstovat špenát na slunném místě a pravidelně jej zalévejte a sklízejte, abyste zabránili jeho poléhání.

Ředkvičky

Ředkvičky mohou v tomto ročním období oživit nejeden salát a rychle dozrávající odrůdy, jako je French Breakfest, mohou být zralé za méně než čtyři týdny. Díky rychlosti růstu je lze pěstovat i s dětmi. Alternativně můžete vysévat zimní odrůdy, které dozrávají 2-3 měsíce. Vzhledem k tomu, že v tomto ročním období je k dispozici prostor, kde byly sklizeny letní plodiny, můžete vyzkoušet obojí.

Jarní zelí

Po zimě plné kořenové zeleniny je možnost sklízet brzy na jaře něco zeleného a listového opravdovým požitkem. Pokud chcete vysévat semínka jarního zelí přímo do půdy, snažte se vybrat slunné místo a před výsevem půdu trochu projděte, abyste ji zhutnili, protože zelí má rádo pevné ukotvení pro své kořeny. Semena můžete také vysévat do misek pro pozdější výsadbu, což usnadní jejich ochranu před slimáky a hlemýždi. Vhodné odrůdy jsou Durham Early, Duncan a Greensleeves.

Salát

Tento měsíc byste se měli zaměřit na výsev pozdních odrůd salátů, jako jsou radicchio, rocket, mizuna a zimní salát. Na rozdíl od letního výsevu, kdy se vysévá málo a často, byste měli nyní vysévat velké množství semen, protože pozdější výsevy při poklesu teplot nevyklíčí.

Jahodoví „běžci“

Pokud jste letos pěstovali jahody, vaše rostliny už pravděpodobně vyslaly „běžce“. Jedná se o dlouhé výhony s několika listy. Nové rostliny jahodníku můžete vytvořit tak, že tyto výhonky zapíchnete do půdy nebo kompostu, kde zakoření. Jakmile se tak stane, můžete je odříznout od mateřské rostliny.

Cibuloviny k výsadbě v září

Jarní kvetoucí cibuloviny

Věnujte tento měsíc trochu času výsadbě jarních kvetoucích cibulovin a na konci zimy se vaše zahrada stane zajímavější. Narcisy, krokusy a hyacinty by měly být zasazeny do konce září, s výsadbou tulipánů však vydržte o něco déle.

Vyplatí se také zasadit cibulové „lasagne“, což je nádoba s cibulovinami, které kvetou v různých obdobích. Je to skvělý způsob, jak získat dlouhou výstavu květů s minimální námahou!