Podle čeho si vybrat schody na půdu?

Stahovací schody, které se zcela schovají do konstrukce stropu, lehce zpřístupňují půdní prostory. Šetří místo a navíc se s nimi snadno manipuluje. Podle čeho je ale vybírat?

Kde budou schody sloužit?

Aby byly stahovací schody spolehlivě funkční, je třeba si výběr určitého modelu dobře rozmyslet a vzít v potaz požadavky konkrétní stavby. „Každý typ budovy klade na půdní stahovací schody jiné nároky. Od toho, v jakém prostoru budou schody sloužit, se tedy odvíjí kritéria, které by měly splňovat. Mezi základní parametry jednoznačně patří tepelně izolační vlastnosti schodů, stanovené hodnotou tepelného prostupu. V tomto případě platí, že čím nižší číslo, tím lépe dokážou schody izolovat,“ říká Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, která se výrobou stahovacích schodů zabývá již třicet let, a dodává: „Příkladem schodů vyhovujících pro zpřístupnění půdy v pasivním domě jsou modely KOMBO a ARISTO, které mají dvě zateplená víka.“ Pro běžný rodinný dům, ve kterém nejsou kladeny tak náročné požadavky na tepelnou izolaci, plně postačí schody LUSSO ZP, které disponují jedním zatepleným víkem. Tyto schody jsou dostupné také v protipožární variantě LUSSO PP se speciální vložkou uvnitř víka.

Právě požární odolnost schodů je další důležitý parametr, který jejich výběr zásadně ovlivňuje. Tuto hodnotu zpravidla stanovuje norma a uvádí se počtem minut, po které schody dokážou ohni odolávat.

Kde budou schody umístěné?

I to, do kterého konkrétního místa budou stahovací schody kotveny, může ovlivnit jejich výběr. „Ačkoliv se většině případů schody montují klasicky do vodorovné stropní konstrukce, v některých případech mohou specifické požadavky konkrétní stavby vyžadovat vertikální orientaci. A právě z toho důvodu jsme vyvinuli model VERTICALE, který je určen pro montáž do svislé stěny,“ doplňuje Petr Paksi.

Další faktor, ke kterému možná bude třeba přihlédnout, je velikost stavebního otvoru. Ačkoliv by se jeho rozměry měly vždy přizpůsobit na míru vybraným schodům, někdy může nastat situace, kdy stropní konstrukce nedovoluje vybudování dostatečně velkého otvoru. V takovém případě vsaďte na model, který zvládne i atypické rozměry.

