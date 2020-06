Plevele nás umí potrápit – jak s nimi zatočit?

Příroda je silnou a nevzdává to, ani když se ji snažíme nahradit ušlechtilými rostlinami a plodinami v našich zahradách. Často je tak silnou, že ty naše, často neduživé primadony, vedle ní nemají vůbec žádnou šanci. Jak s plevelem zatočit jednou pro vždy?

Rovnou na otázku v úvodu odpovím: Nijak! Zatočit s plevelem jednou pro vždy skutečně nejde. Prostě tady s námi je, vždy bude, a kdo se dal na zahradničení, dal se i na boj s plevelem. Pokud vám to vadí, nezbývá vám, než se nastěhovat do městského bytu a smířit se s tím, že si budete zeleninu a ovoce nakupovat pouze v hypermarketu. To by byla ale škoda, nemyslíte?

Postavte se plevelu

Plevele se dělí na jednoleté, dvouleté a vytrvalé. Jednoleté a dvouleté mají výhodu. Pokud se vám je podaří ze záhonků a ze zahrady odstranit před dozráním semen a jejich dalším vysemeněním, dokážete se jich zbavit. Vždy sice nějaké zbloudilé semínko přinesou ptáci, kočka na srsti, nebo vítr, boj však už bude snazší. Vytrvalé plevele u nás zapustily hluboké kořeny. A to obvykle doslova. Musíme proto nejen zabránit jejich vysemenění, ale taktéž se zbavit jejich kořene. A to mnohdy velice důkladně, protože některé dovedou znovu vyrůst i z nejmenšího zapomenutého kořínku, oddenku či hlízky.

Jak se zbavit plevele?

Už jsme zmínili odstraňování semen a kořenů. Plevel lze vytrhávat, vypichovat listové růžice, prosívat půdu a odstraňovat u toho kořeny. Zbavujeme se jej dokonce vypalováním, třeba pomocí horkovzdušné pistole na delší rukojeti. V tomto případě mluvíme o mechanickém odstraňování. Bolí z toho záda, za nehty máme hlínu, která mnohdy nejde pořádně odstranit, ale i tak je mechanické odstraňování plevele nejlevnější, nejjistější a nejekologičtější řešení.

Druhou možností je chemie. Různé selektivní (zničí jen něco) i neselektivní (zničí vše) herbicidy po aplikaci rostlinu plevele zničí. Bohužel často i další, omylem nebo díky větru zasažené rostliny. Navíc, kolik let jsme stříkali Roundap po zahradě, abychom se nyní dověděli, že to s jeho neškodností bude přece jen trochu jinak?

Pojďte se podívat, jak na nejurputnější plevel

V České republice se oficiálně mezi plevele řadí „pouhých“ 200 rostlin. Pravdou však je, že cokoliv nám na zahradě vyroste jinde, než chceme, je plevelem i bez toho, aby to muselo na zmiňovaném seznamu figurovat. Dali jsme dohromady tipy, jak odstranit ty nejurputnější z plevelů. Snad vám to zjednoduší vaše zahradničení.

Smetánka lékařské neboli pampeliška

Chcete se na zahradě zbavit pampelišky? Vadí nám v trávníku, z nenadání se objevuje v trvalkových záhonech, raší v každém truhlíku, květináči i v záhonu. Zcela se jí asi nezbavíme nikdy. Vždy odněkud přiletí. Eliminovat ji lze ale tím, že jí nedovolíme vykvést a vysemenit se. Takže trávník s pampeliškou posekejte včas. Pampeliška je však ochotna přežít za každou cenu. A tak pozor na pozdní přízemní kvítka, která se opět pokusí u vás usídlit. Říkáte si, k čemu to, když to neudělá i soused? Vysaďte si na zahradě pořádný hustý živý plot. Nálety pampelišky umí poměrně dobře odchytávat.

Pýr plazivý

Věděli jste, že oddenek pýru umí dorůst až 30 metrů (ne, nespletli jsme se, skutečně metrů)? Dostane se do hloubky až dvou metrů. Miluje dusík, takže se s oblibou objevuje právě na našich připravených záhoncích pro pěstování zeleniny či ovoce. Chová se skutečně jako plevel. Nejenže se rozrůstá a stává se konkurenčním jiným rostlinám. Současně vylučuje do půdy gykosid agropyren, který znemožňuje růst ostatním rostlinám. Obvykle na něj platí pouze selektivní herbicid (zejména, když se jej zbavujeme v trávníku). V záhonu pak rycí vidle, kterými umíme kořeny pýru vytáhnout i z velké hloubky. A pozor, i z malého oddenku vám vyroste opět nová rostlina. Takže na pýr platí především pečlivost.

Přeslička rolní

Přeslička je nepříjemná, protože patří mezi hluboce kořenící rostliny. Miluje kyselé prostředí. Na zásadité půdě neroste. Jak se jí zbavit? Pomůže půdu pravidelně kultivovat rotavátorem. Dělá se to vždy na podzim. Nově rašící rostlinky je třeba vysledovat a ručně odstranit. Jejich kořeny se dostanou k povrchu a snadno se vytrhnou. Lokálně bývá účinný selektivní herbicid.

Svlačec rolní

Tato plazivá a popínavá rostlina je známá i pod názvy opletník nebo pupenec. Sedmimetrové kořeny, které jsou velice křehké, se likvidují jen velice těžce. Věděli jste, že jediná rostlina dokáže pokrýt až 30 m2? Likvidovat musíme kořeny, a to důsledným rytím a vytažením ze země – kořeny nesmíme nechávat v půdě. Současně jej nesmíme nechat vykvést a musíme jej odstranit před vykvetením.

Mochna plazivá

Tato urputná rostlina má snadno kořenící nadzemní lodyhy, díky kterým se rychle plošně šíří. Ty pak zakoření velice pevně, takže pokud její šíření neodchytíte včas, zadělali jste si na problém. Mochna dokonce úspěšně odolává herbicidům, a tak vám nezbude nic jiné, než se ji snažit všude, kde její lodyha zakořenila, hluboce vypíchnout. Pomoci vám může informace, že každá mateční rostlina vytvoří zhruba 30 nových rostlin se zakořeněné lodyhy. Tak počítejte a hledejte. Pozor, z přetrženého kořene, který ponecháte v zemi, snadno vyroste nová rostlina.

Zkuste to s prevencí

Představit v jednom článku všechny plevele, rozhodně není možné. Je dobré si však osvojit ještě několik zásad, které pro likvidaci plevele platí obecně.