Pěstování: Lze opakovaně použít zeminu pro květináče?

Ať už se chystáte pěstovat jarní květiny, nebo sázet letošní úrodu, zemina do květináčů je nezbytným předpokladem pro to, aby vaše rostliny dostaly živiny potřebné k prosperitě. Zemina pro květináče je vyrobena z půdy v zemi a obsahuje tedy skoro tu samou hlínu, jakou najdete na zahradě. Obsahuje minerální prvky včetně písku, hlíny a jílu, ale často je ještě obohacena o organické produkty, které zvyšují její výživnou hodnotu.

Zemina do květináčů se obvykle používá pro pěstování v zemi, což vás může svádět k tomu, abyste ji rok co rok používali znovu – avšak ne tak rychle! Přidané živiny jsou rozhodující pro to, abyste z půdy pro květináče vytěžili co nejvíce, ale i tyto živiny se časem vyčerpají. Zeminu pro květináče můžete používat opakovaně každou sezónu, což vám může ušetřit peníze a cestu do zahradního centra. Při opakovaném použití zeminy pro květináče byste však měli mít na paměti několik věcí.

Většina zeminy pro květináče je nejlepší do dvou let, takže je doporučeno sledovat, jak dlouho od jejího zakoupení uplynulo. Nic však není ztraceno jen proto, že vaše zemina do květináčů oslavila druhé výročí. Pokud vaše zemina pro květináče překročila dvouletou hranici, můžete ji i tak stále využít tím, že ji upravíte nebo přidáte do vyvýšených záhonů jako oporu či s ní posypete květinové záhony.

Jak znovu použít zeminu pro květináče?

Vzhledem k tomu, že zemina pro květináče při používání ztrácí živiny, je dobré abyste před opětovným použitím smíchali starou zeminu s novou a tím ji osvěžili. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak znovu použít zeminu pro květináče, je přidat ji do stávajících záhonů a kompostových zásobníků. Její smíchání s novou, venkovní zeminou ji pomůže osvěžit.

Důležité upozornění však je, že půda pro květináče by nikdy neměla mezi jednotlivými použitími vyschnout. Pokud plánujete používat zeminu od jednoho léta do příštího jara, nechte zeminu pro květináče venku – nezabalujte ji do pytlů a nepřenášejte do kůlny nebo garáže. Pokud nejsou rostliny vysazeny, udržujte zeminu pro květináče vlhkou. Přes zimu můžete nechávat zeminu v květináčích venku, aby ji déšť a sníh osvěžily.

Měli byste do recyklované zeminy přidávat živiny?

Když se vašim rostlinám daří – a možná i když se jim nedaří – spotřebovávají vzácné živiny, které se v půdě nacházejí, a ty je třeba doplnit, aby bylo možné půdu úspěšně znovu použít. Doporučuje se proto používat univerzální organickou výživu pro rostliny s pomalým uvolňováním, která obsahuje všechny makroživiny, které rostliny potřebují po celou sezónu.

To může znamenat něco tak jednoduchého, jako je přidání rostlinné výživy, kompostu nebo hnojiva do půdy. Po sterilizaci byste měli otestovat úroveň pH půdy v květináči, abyste zjistili, zda se vrátila do neutrálního stavu.

Ideální je jakákoli úroveň mezi 6,5 a 7,5. Úroveň pH znovu použité zeminy můžete snadno zjistit během několika minut pomocí sady na testování zeminy. Pokud je příliš nízká, přidejte půdní doplňky s větším množstvím živin. Pokud je však příliš vysoká, přidejte elementární síru, síran hlinitý nebo kyselinu sírovou.

Jaké druhy rostlin byste měli používat v recyklované zemině?

Vzhledem k tomu, že různé druhy rostlin se spoléhají na různé živiny v půdě, každoroční střídání rostlin může také pomoci vytvořit prostředí, kde se jim bude dařit a půdu v květináčích lze každoročně recyklovat. Například netýkavky a papričky Snackabelle vám umožní znovu použít zeminu z květin jeden rok a papriky pak další.

Co když jsou v půdě škůdci?

Pokud si nejste jisti, zda půda obsahuje škůdce a choroby, nezoufejte, ale také ji hned nepoužívejte. Před použitím pro vaše nové rostliny nechte půdu nejprve sterilizovat. Doporučuje se vložit – možná – kontaminovanou půdu do černého pytle, pevně jej uzavřít a nechat na slunci po dobu čtyř až šesti týdnů. Nahromaděné teplo zabije všechny nechtěné škůdce. Můžete také zapéct půdu na 80 stupňů v alobalem zakryté pánvi do trouby po dobu půl hodiny. Udržujte ji zakrytou, dokud nevychladne, ale pamatujte, že by to ve vaší kuchyni mohlo zanechat zemitý zápach – a hlavně se většině z nás tento krok asi nebude chtít podstupovat.

S chladnou, dekontaminovanou půdou v ruce se poté doporučuje přidat kompost, aby se znovu zavedly mikroby, pomocí jednoho dílu kompostu na tři až čtyři díly půdy, čímž vznikne recyklovaná zemina, která vám pomůže obohatit vaší zahradu.

