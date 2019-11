Panelové byty jsou opět v kurzu, jejich cena roste

Bydlet v panelovém domě bylo v porevoluční době spíše nutným zlem a málokdo preferoval život na některém z obřích sídlišť zbudovaných v 70. letech. Situace na trhu bydlení se ale změnila a v mnoha lokalitách se paneláky ocitají na vrcholu zájmu. Důvodů je hned několik – kromě ceny hrají roli i měnící se preference zájemců o bydlení.

Cena rozhoduje

Panelákový byt v příměstské oblasti se dá pořídit za výrazně méně než byt ve městě. Zatímco v Praze se starší byt prodává za cenu okolo 87 tisíc za metr čtvereční, ve Středočeském kraji je to 48 tisíc – tedy přibližně polovina pražské ceny. Podobné rozdíly platí i pro ostatní větší města, z nichž obyvatelé vlivem dražších cen nemovitostí „prchají“ pryč. Byty v širším prstenci velkých měst se tak stávají vyhledávaným zbožím. Hodnotu bytu zvyšuje i blízkost městského centra a dobrá dostupnost příměstských spojení do velkých měst.

Jiný životní styl

Vlastnění domu se stává pro většinu obyvatel luxusem především vzhledem k aktuálním cenám nemovitostí. Mnoho lidí ale přestává vnímat rodinný dům se zahrádkou jako snový objekt k bydlení i z jiných důvodů – náročné povolání, koníčky či časté cestování ukrajují významnou porci z volného času. Pozdní návraty domů nebo dlouhé služební cesty si nerozumí s pravidelnou péčí o dům a zahradu, proto lidé často dají přednost bydlení v bytě, který nevyžaduje velké investice a není tak náročné se o něj starat.

Prémiové panelákové bydlení

Trend nadstandardního až exkluzivního bydlení se promítl i do některých panelových domů. Jde především o objekty, které se podařilo citlivě zrekonstruovat a vtisknout jim punc originality či ducha místa. Ceněny jsou originální interiéry, promyšlené společné prostory a zázemí, ale i exteriér domu. „Mladší generace už nevnímá paneláky jako méněcenné bydlení, a naopak je ochotná přihlédnout k zajímavému architektonickému pojetí, které respektuje původní hodnoty a vhodně zapadá do okolí. Ceny takto zrekonstruovaných nemovitostí nadále porostou,“ doplňuje Hendrik Meyer, výkonný ředitel portálu Bezrealitky. Ten je největším v Česku, přes který mohou majitelé prodávat a pronajímat nemovitostí přímo zájemcům, aniž by museli platit provizi zprostředkovatelům.

Panelák jako investice

Ačkoliv by se to ještě před pár lety nezdálo pravděpodobné, vhodně situované panelové byty začínají být vyhledávanou investicí. I když jejich cena pomalu šplhá vzhůru, stále se jedná o finančně dobře dostupné bydlení. Ve spojení s rozvíjející se lokalitou a možností citlivé rekonstrukce, která bývá u panelových domů dobře proveditelná, jsou tyto byty mezi investory v kurzu. „Potenciál panelových domů leží především v jejich dalších rekonstrukcích podle přání budoucího majitele nebo v revitalizaci celých urbanistických celků. Důležitou roli ale bude hrát nutné zlepšení dopravní obslužnosti, která je a bude pro bydlení mimo velká města klíčová,“ dokončuje Meyer.