Okapy nejsou o nic méně důležité než střecha

Voda je jeden ze živlů, který dokáže zcela zásadně snížit hodnotu nemovitosti, nebo ji dokonce trvale poškodit. Bez střechy si dům neumíme představit. Další ochranou proti vodě je kvalitní izolace základů a samozřejmě odvodnění střechy pomocí okapového systému.

Materiály okapů vs. jejich cena

Pozinkované okapy

Nejlevnějším materiálem pro okapové systémy je pozinkovaný plech. Ten však dnes již málokdy splňuje estetické požadavky, které na okapy máme. Proto se prodávají rovnou s další povrchovou úpravou, kde je na pozink nanášena přímo barva. Dříve se nechával pozink zoxidovat a okapy se natíraly následně podomácku. Životnost moderního pozinkovaného okapového sytému zvyšuje poplastování. Výsledek je stejný, jako u plechových poplastovaných střech, Nános plastu dává okapům barevnost a současně je chrání před korozí.

Plastové okapy

Dalším typem okapů jsou okapy z plastu. I když bychom očekávali, že plastové okapy budou nejlevnější, není to zcela pravda. Záleží od výrobce a objevují se i dražší. Plastový okap je, pokud jde o odolnost rzi, bezúdržbový. Nebývá ale dostatečně pevný, a tak se obvykle v zimě sněhem deformuje. Jde však většinou snadno srovnat. Obecně se na zimu doporučuje slabé plastové okapy demontovat, což lze udělat pouze u nízkých přístavků, a obecně tento okapový systém ztrácí smysl.

Ušlechtilé okapy

Nejkvalitnějšími, ale i nejdražšími okapovými systémy jsou okapy z ušlechtilých materiálů odolných rzi. Jde o okapy měděné, titanzinkové, hliníkové (přírodní a barvené) a nerezové.

Životnost okapů

Jestli si chceme ke svému domu pořídit okap, který bude bezúdržbovým a nabídne srovnatelnou životnost s nemovitostí, musíme rozhodně sáhnout po okapovém systému z ušlechtilých materiálů. Když nám takto drahé řešení nevyhovuje, obvykle se rozhodneme pro pozinkovaný okapový systém. Bez další povrchové úpravy budeme muset okap nejpozději do 5 let natírat. S poplastovaným povrchem bude dlouhodobě bezúdržbovým, ale nerekonstruovatelným ve chvíli, kdy dojde k narušení této ochranné vrstvy. Přesto nabízí nejlepší poměr cena/výkon.

Jak na okapy – s firmou nebo svépomocí?

Osadit okapy není zas taková věda. Stačí dodržet správně spád. Pokud by nás čekala práce ve větší výšce, je vhodné si k této práci přizvat profesionály. Obecně je na zvážení, zdali si na okapy troufnete svépomocí. Zručnější kutil to určitě zvládne. Žádná odborná klempířina totiž není nutná. Okapový systém se kupuje jako stavebnice.

Z čeho se skládají okapové systémy?

Tvoří je především žleby, háky na žleby, svody, úchyty na svody, kolena a kotlíky. Funkční okapový systém lze dovybavit i lapačem listů a nečistot do žlebů, ochranou proti nečistotám do kotlíku, a též topením do žlebu a svodu proti namrznutí v zimě.

Dešťová voda a její využití

Dnes, kdy na zahradách bojujeme se suchem, je nashromážděná dešťová voda doslova dar z nebes. Rostlinám navíc měkká dešťová voda svědčí více než studnová či klasická z vodovodního řádu. Dešťovou vodu lze využívat i jako užitkovou vodu do domácnosti, třeba na splachování. Důležité je si v tomto případě vybudovat tomuto využití přizpůsobený systém. Finance na něj i na budování zásobníků dešťové vody lze aktuálně získat z dotace Dešťovka.

Nezapomínejte na pravidelnou údržbu okapů

Koupit si kvalitní okapy je jedna věc, zcela bez údržby ale není žádný z nich. Okapy se zanáší a potřebují pravidelné čištění. Po zimě a větším náporu sněhu je též důležitá kontrola stability a správného pověšení. Někdy se stává, že se okapy nakloní, a pak nejsou 100% funkční. Jenom pravidelnou kontrolou okapového systému zabráníme škodám, které může přes okap přetékající dešťová voda způsobit třeba na fasádě, na oknech i vchodových dveří. U pozinkovaných okapů nás čekají i pravidelné natěračské práce.