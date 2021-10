Objevte tajemství kávy – klíč k zachování aroma i k přípravě lahodného šálku!

Víte, jak byla objevena káva? Přemýšleli jste někdy, kde, a hlavně v čem uchováváte kávu a zda neexistuje lepší možnost? Zjistěte nejen odpovědi na své otázky ohledně uchovávání kávy, ale také vám povíme, jak správně připravit v moka konvičce lahodné espresso!

Pradávná historie

Káva pochází prapůvodem z jemenských hor. Právě o nich a o pasáčkovi jménem Kaldi se můžete dočíst v historických pramenech. Kozy, které Kaldi pásl začaly jednoho dne okusovat červené plody z nedalekých keřů. Pasáček si poté všiml, že kozy skotačily více, než bylo obvyklé. Kaldi tedy pověděl o tomto svém zážitku místnímu opatovi, který z plodů uvařil nápoj a dal jej ostatním mnichům k napití. Ti se pak vydrželi modlit mnohem déle než obvykle a velmi rychle si na tento „oživující“ nápoj zvykli.

Opat i mniši začali sušit větvičky s plody, aby si z nich i nadále vyráběli nápoj dodávající novou energii. Stále se ale nejednalo o kávu, jak ji známe dnes. Jednoho deštivého odpoledne jim však sušící se větvička upadla přímo do ohně. Bobule potom mniši rozdrtili na prášek a z něj připravili teprve skutečně lahodný nápoj.

Nejdůležitější zásada

Kávové aroma se vytrácí velmi rychle po upražení kávy. Pokud tedy chcete aroma co nejdéle zachovat, kupujte vždy zrnkovou kávu, kterou pečlivě uchováte. Pak stačí použít mlýnek na kávu a namlít kávu až ve chvíli, kdy si budete chtít dopřát svůj oblíbený šálek.

Uchovávání kávy

Pokud chcete co nejdéle uchovat nejen aroma, ale také všechny účinky kávy, je nezbytné, aby káva nebyla vystavena vzduchu a světlu. Říkáte si, že bude stačit kávu ponechat v původním obalu? Ano – ale pro jistotu se přesvědčte, že je vzduchotěsně uzavřen. Pokud chcete kávu přesypat do své vlastní dózy, dbejte na to, aby se jednalo o neprůhlednou dózu, hermeticky uzavíratelnou. Dóza na kávu rovněž nesmí být vyrobena ze skla.

Příprava – jednoduše a přitom špičkově

Chcete-li připravit lahodnou kávu, chuťově velmi podobnou espressu, poslouží vám moka konvička. Jedná se o typ konvičky, která pochází z Itálie. Skládá se z dolní nádobky, nálevky, misky na kávu, silikonového těsnění a horní nádobky s napouštěcí trubicí. Do dolní nádobky jednoduše napustíte vodu (maximální množství je určeno kapacitou konvičky), do misky nasypete kávu, uhladíte lžičkou a celý spodní díl pomocí závitu připevníte k hornímu dílu, a to je vlastně vše. Pak už jen stačí postavit konvičku na sporák cca na 3 minuty a výtečná káva je hotová!

Tip: máte ten správný hrnek na kávu? Pokud jste pozvali návštěvu, raději zkontrolujte, jestli máte svůj sváteční servis kompletní, abyste se mohli před svými blízkými opravdu blýsknout!