RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Zahrada

Nejnovější články

Neuděláte to teď, na jaře budete litovat: Právě teď je ideální doba na výsadbu tulipánů a narcisů

Zář 2525 Autor: Claudie Kornelová

Tulipány a narcisy jsou symbolem jara. Když se po zimě objeví první květy, hned máme lepší náladu a zahrada působí veselejší. Abychom si tuhle krásu mohli užít, musíme myslet s předstihem – právě na podzim je čas vysazovat cibuloviny. Možná to zní jednoduše: vykopat díru, zasadit a zasypat hlínou. Ale abyste měli na jaře opravdu bohatou a zdravou záplavu květů, vyplatí se dodržet pár osvědčených pravidel.

sázení

Pokud chcete mít na jaře krásně rozkvetlou zahrádku, pak je nyní nejvyšší čas zasadit tulipány a narcisy. Zdroj foto: Pixabay.com – VilhelmJohn

Kdy sázet tulipány a narcisy

Nejčastější otázka, kterou si lidé pokládají: kdy je ta správná chvíle?

  • Narcisy se vysazují dřív, většinou už od konce srpna do září. Potřebují delší dobu, aby do zimy dobře zakořenily.
  • Tulipány naopak snesou výsadbu později. Ideální doba je od konce září do poloviny října. Pokud máte lehčí, písčitou půdu, klidně můžete sázet i později, ale vždy před příchodem mrazů.

Důležité je, aby půda nebyla rozbahněná, ale zároveň ještě nezamrzala. Pokud je podzim suchý, je dobré záhony před výsadbou trochu zalít.

Výběr místa

Tulipány i narcisy mají rády slunné nebo polostinné stanoviště. Čím víc světla na jaře dostanou, tím lépe pokvetou. Místo by mělo být chráněné před větrem a hlavně dobře odvodněné. V těžké, jílovité půdě cibule často zahnívají. Pokud máte na zahradě takovou půdu, pomůže přidat písek nebo štěrk.

Jak hluboko sázet

Obecné pravidlo zní: cibule sázíme do hloubky, která odpovídá trojnásobku jejich výšky.

  • Narcisy: většinou kolem 10–15 cm.
  • Tulipány: o něco hlouběji, 12–20 cm.

Mezi cibulemi nechte rozestupy 8–12 cm, aby měly prostor růst. Jestli chcete mít na jaře opravdu hustý záhon, můžete je vysazovat blíž k sobě, ale pořád tak, aby se nedotýkaly.

sázení

Mezi cibulemi zanechte rozestupy. Zdroj foto: Pixabay.com – Fridrich565

Triky při výsadbě

  • Špičkou nahoru: To je základ. Pokud si nejste jistí, jak cibule držet, klidně ji posaďte naležato – rostlina si cestu najde, ale nahoru je vždy lepší.
  • Pod cibuli písek nebo štěrk: Pomůže odvést přebytečnou vodu a ochrání cibuli před hnilobou.
  • Hnojivo: Cibuloviny ocení zásobu živin. Do jamky můžete přidat trochu kompostu nebo speciální hnojivo na cibuloviny. Jen to nepřehánějte s dusíkem – ten podporuje listy, ne květy.
  • Výsadba ve skupinách: Vypadá mnohem lépe než jednotlivé cibule rozházené po zahradě. Sázejte po 5–10 kusech, vytvoří to na jaře barevný „trsy“.

Jak se postarat o záhony po výsadbě

Po zasazení cibule zahrňte a lehce přitlačte, aby mezi hlínou nezůstaly vzduchové kapsy. Pokud je půda suchá, záhon zalijte. Pak už není potřeba nic dalšího – cibulky si během podzimu zakoření a přes zimu odpočívají.

Dobré je záhon překrýt tenkou vrstvou mulče – třeba listím, slámou nebo kůrou. Chrání to půdu před mrazem a zároveň udržuje vláhu. Na jaře mulč odhrňte, aby se rostliny snadno prodraly ven.

Časté chyby

  • Příliš mělká výsadba: Cibule vymrzne nebo se vytlačí na povrch.
  • Těžká a mokrá půda: Nejčastější příčina hniloby. Bez drenáže to nejde.
  • Jednotlivá cibule v záhonu: Samostatně zasazené cibulky působí ztraceně. Vždycky sázejte ve skupinách.
  • Pozdní výsadba: Pokud sázíte až v listopadu a přijde mráz, cibule nestihnou zakořenit.

Malý tip navíc

Pokud nemáte zahradu, nezoufejte. Tulipány i narcisy můžete pěstovat i v květináčích na balkoně. Postup je stejný – jen je nutné nádoby na zimu chránit před mrazem, třeba zabalením do jutoviny nebo polystyrenu. Na jaře vás odmění krásnými květy i v truhlíku.

Podzimní výsadba cibulovin je malý rituál, který nám připomíná, že zahrada žije i pod povrchem. Stačí trochu péče a trpělivosti – a na jaře vás uvítají první tulipány a narcisy. Jestli chcete mít barevnou záplavu hned u dveří, právě teď je ideální čas vzít lopatku a pustit se do práce.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Zář 2025>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
události
Nejnovější články
Štítky
Balkonovky Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2025 Príma Receptář