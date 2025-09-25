Neuděláte to teď, na jaře budete litovat: Právě teď je ideální doba na výsadbu tulipánů a narcisů
Tulipány a narcisy jsou symbolem jara. Když se po zimě objeví první květy, hned máme lepší náladu a zahrada působí veselejší. Abychom si tuhle krásu mohli užít, musíme myslet s předstihem – právě na podzim je čas vysazovat cibuloviny. Možná to zní jednoduše: vykopat díru, zasadit a zasypat hlínou. Ale abyste měli na jaře opravdu bohatou a zdravou záplavu květů, vyplatí se dodržet pár osvědčených pravidel.
Kdy sázet tulipány a narcisy
Nejčastější otázka, kterou si lidé pokládají: kdy je ta správná chvíle?
- Narcisy se vysazují dřív, většinou už od konce srpna do září. Potřebují delší dobu, aby do zimy dobře zakořenily.
- Tulipány naopak snesou výsadbu později. Ideální doba je od konce září do poloviny října. Pokud máte lehčí, písčitou půdu, klidně můžete sázet i později, ale vždy před příchodem mrazů.
Důležité je, aby půda nebyla rozbahněná, ale zároveň ještě nezamrzala. Pokud je podzim suchý, je dobré záhony před výsadbou trochu zalít.
Výběr místa
Tulipány i narcisy mají rády slunné nebo polostinné stanoviště. Čím víc světla na jaře dostanou, tím lépe pokvetou. Místo by mělo být chráněné před větrem a hlavně dobře odvodněné. V těžké, jílovité půdě cibule často zahnívají. Pokud máte na zahradě takovou půdu, pomůže přidat písek nebo štěrk.
Jak hluboko sázet
Obecné pravidlo zní: cibule sázíme do hloubky, která odpovídá trojnásobku jejich výšky.
- Narcisy: většinou kolem 10–15 cm.
- Tulipány: o něco hlouběji, 12–20 cm.
Mezi cibulemi nechte rozestupy 8–12 cm, aby měly prostor růst. Jestli chcete mít na jaře opravdu hustý záhon, můžete je vysazovat blíž k sobě, ale pořád tak, aby se nedotýkaly.
Triky při výsadbě
- Špičkou nahoru: To je základ. Pokud si nejste jistí, jak cibule držet, klidně ji posaďte naležato – rostlina si cestu najde, ale nahoru je vždy lepší.
- Pod cibuli písek nebo štěrk: Pomůže odvést přebytečnou vodu a ochrání cibuli před hnilobou.
- Hnojivo: Cibuloviny ocení zásobu živin. Do jamky můžete přidat trochu kompostu nebo speciální hnojivo na cibuloviny. Jen to nepřehánějte s dusíkem – ten podporuje listy, ne květy.
- Výsadba ve skupinách: Vypadá mnohem lépe než jednotlivé cibule rozházené po zahradě. Sázejte po 5–10 kusech, vytvoří to na jaře barevný „trsy“.
Jak se postarat o záhony po výsadbě
Po zasazení cibule zahrňte a lehce přitlačte, aby mezi hlínou nezůstaly vzduchové kapsy. Pokud je půda suchá, záhon zalijte. Pak už není potřeba nic dalšího – cibulky si během podzimu zakoření a přes zimu odpočívají.
Dobré je záhon překrýt tenkou vrstvou mulče – třeba listím, slámou nebo kůrou. Chrání to půdu před mrazem a zároveň udržuje vláhu. Na jaře mulč odhrňte, aby se rostliny snadno prodraly ven.
Časté chyby
- Příliš mělká výsadba: Cibule vymrzne nebo se vytlačí na povrch.
- Těžká a mokrá půda: Nejčastější příčina hniloby. Bez drenáže to nejde.
- Jednotlivá cibule v záhonu: Samostatně zasazené cibulky působí ztraceně. Vždycky sázejte ve skupinách.
- Pozdní výsadba: Pokud sázíte až v listopadu a přijde mráz, cibule nestihnou zakořenit.
Malý tip navíc
Pokud nemáte zahradu, nezoufejte. Tulipány i narcisy můžete pěstovat i v květináčích na balkoně. Postup je stejný – jen je nutné nádoby na zimu chránit před mrazem, třeba zabalením do jutoviny nebo polystyrenu. Na jaře vás odmění krásnými květy i v truhlíku.
Podzimní výsadba cibulovin je malý rituál, který nám připomíná, že zahrada žije i pod povrchem. Stačí trochu péče a trpělivosti – a na jaře vás uvítají první tulipány a narcisy. Jestli chcete mít barevnou záplavu hned u dveří, právě teď je ideální čas vzít lopatku a pustit se do práce.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.