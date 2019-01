Nestihli jste dokončit zděný dům? Nevadí, se zimní maltou můžete pracovat i nyní

Stavíte rodinný dům nebo garáž a zaskočila vás zima dříve, než jste stihli své dílo zdárně dokončit? Nebuďte naštvaní, s tímto drobným problémem si snadno poradíte, aniž by to jakkoli narušilo vaše plány. Klidně můžete zdít během celého roku, zimní období nevyjímaje. Musíte ale použít zimní malty.

S klasickými materiály je možné pracovat do +5 °C

Kdysi bylo neměnným pravidlem stavebníků, že mohou začít na jaře a končit s pozdním podzimem. Zima znamenala odpočinek. To už teď neplatí. Nové stavební materiály umožňují, že se dá zdít i v zimě. Běžně se setkáte s klasickou maltou, nebo maltou pro zdění tenkých spár – u těch zdění v zimě nepřipadá v úvahu, protože se s nimi smí pracovat jenom při teplotách nad + 5 °C. Nižším teplotám je nesmíte vystavit ani v době tuhnutí, které má trvat 4 týdny, tedy 28 dní. I během velmi teplé zimy dochází k teplotním výkyvům, takže tento požadavek zimní zdění s těmito materiály zcela znemožňuje.

Zdít pod plachtou je náročné

Co se vlastně stane, kdyby se s uvedenými materiály pracovalo při nižší teplotě, nebo kdyby byly těmto teplotám vystaveny v době tuhnutí? Jednoduše by výsledné zdivo nesplňovalo potřebné požadavky a pravděpodobně by byla narušena i statika zdi. Proto riskovat něco podobného je nesmyslné. A zdít někde pod plachtou a snažit se přitom ohřívat vzduch topeništěm je náročné a výsledný efekt tomu neodpovídá. Řešením není ani přidávat nemrznoucí přísady do stávajících malt, problém je totiž jejich dávkování a tyto přísady pak samozřejmě ovlivňují i vlastnosti výsledné malty. Proto jediným schůdným řešením jsou tzv. zimní malty, které jsou svým složením přímo určeny k práci i při nižších teplotách.

Musíte splnit řadu podmínek

Pokud tedy chcete zdít i v zimě, musíte si koupit zimní maltovou směs. U ní platí, že snese i teploty do -5 °C. Ovšem během prvních dvou týdnů, kdy tato malta zraje, nesmí teploměr překročit -5 °C. Jestliže také zdíte při teplotách pod 0 °C, musíte vodu na výrobu malty ohřívat na cca 30 °C, podklad zdění musí být suchý (nejlepší je skladovat ho na paletě zakrytý fólií a nesmí se před zděním kropit). Hotové zdivo je nezbytné zakrýt nepromokavou fólií. Tyto podmínky je nutné splnit. Na vyzrání zimní malty také potřebujete 28 dní. Pokud ale během těchto poklesne dejme sedm dní teploměr pod -5 °C, musíte maltu nechat vyzrávat o to déle. Jestliže jste se rozhodli zimní malty využít při zdění v zimních měsících roku, než s nimi začnete pracovat, velice pečlivě si nastudujte návod práce s nimi. Zároveň si veďte stavební deník, do kterého budete zaznamenávat teploty v průběhu stavby.

Při nižších teplotách to jde jedině s PUR pěnou

Může ovšem nastat případ, že budete potřebovat zdít i při nižších teplotách, než je -5 °C. Co teď? Jedinou použitelnou technologií jsou v takovém případě PUR pěny. Nádoby s touto pěnou musíte skladovat v teple a během samotného zdění ochraňovat před ochlazení (opatřit na nádobu teplý návlek apod.). Je nepřípustné, aby nádoby s pěnou namrzly. Stejně tak nesmí být namrzlé ani cihly, nesmí na ně ani pršet. Pokud tyto podmínky dodržíte, můžete zdít i v takové zimě. Ale pozor. Vždy je třeba mít na paměti, že změna technologie zdění znamená, že bude ovlivněny i vlastnosti zdiva. Proto je třeba vše zvážit, potřebujete totiž, aby zdivo odpovídalo nutným požadavkům stavby, jinak mohou vzniknout problémy.