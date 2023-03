Neobvyklé domácí hnojivo, které učiní vaší trávu zelenější

Jaro je tu, což je pro mnoho lidí znamení toho, že je čas vrátit trávník zpět do formy. Správná péče o trávu dokáže člověka občas pořádně frustrovat, ale po vší té namáhavé práci i odměnit. Bohužel neexistuje žádná zaručená metoda úspěchu, díky které by byl váš trávník zcela dokonalý. Pokud se ale snažíte oživit například nerovnoměrnou oblast, kde by bylo třeba, aby byla tráva zelenější či začala více růst, pak byste možná měli zvážit použití tohoto neobvyklého domácího hnojiva, které vám s tím pomůže.

Hnojivo si samozřejmě můžete koupit v místním obchodě se zahradními potřebami, pokud však chcete vyzkoušet něco nového, pak vám vřele doporučujeme, abyste to převzali do svých rukou a vyzkoušeli tento domácí recept. Navíc se konkrétně toto domácí hnojivo osvědčilo u bezpočtu majitelů domů se zahrádkami a tak je vysoce pravděpodobné, že bude fungovat i u vás. Jen se nezalekněte ingrediencí.

Domácí trávníkové hnojivo

KROK 1: Smíchejte všechny ingredience.

Začněte tím, že si obstaráte tři ingredience, z nichž každá přináší svou vlastní důležitou výhodu.

1 plechovka nebo láhev piva: Pivo dodává živiny nejen samotné trávě, ale také bakteriím v půdě, které připravují trávník pro růst.

1 šálek domácího čpavku: Amoniak poskytuje silnou infuzi dusíku – něco, bez čeho se rostliny neobejdou.

1 šálek dětského šamponu (neantibakteriální varianta): Šampon zvyšuje savost půdy. Protože půdní bakterie jsou pro zdraví trávníku důležité, je nezbytností neantibakteriální šampon.

KROK 2: Smíchejte přísady a přidejte je do hadicové trysky s vestavěným zásobníkem na hnojivo

Ingredience nasypte do dostatečně velké nádoby, aby se tam vešly. Kvůli amoniaku to provádějte buď venku, nebo v místnosti, kde se bude větrat. Směs přidejte do hadicového postřikovače se zabudovaným zásobníkem na tekuté hnojivo a nebo jiné nádoby s možností postřiku.

KROK 3: Aplikujte hnojivo v tenké vrstvě, rovnoměrně po celém trávníku

Začněte s rozprašováním domácího hnojiva a dávejte pozor, abyste nenechali trysku příliš dlouho na jednom místě. Vzhledem k jeho vysoké úrovni účinnosti by hnojivo mělo být aplikováno co nejrovnoměrněji na všechny části trávníku, které ošetřujete. Pokud chcete pohnojit celý neobvykle velký trávník, namíchejte větší dávku.

KROK 4: Aplikujte znovu každé dva týdny podle potřeby

Domácí hnojivo aplikujte každé dva týdny nebo do té doby, dokud nebudete spokojeni s pokrokem, kterého váš trávník dosáhl. Dejte si pozor na příliš velké nebo příliš časté hnojení, protože nadměrné množství může růst trávy spíše brzdit než podporovat. Mezitím pečlivě sledujte pH vaší půdy; ideálně by měla být v rozmezí 6,0 až 6,5 pH.

