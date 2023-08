Největší mýty a fakta ohledně sody: Skutečně může udělat rajčata sladší či vylepšit květenství?

Soda bikarbona, známá také jako jedlá soda, je všestranná látka, kterou lze najít ve většině domácností. Má mnoho různých použití, a proto se kolem ní často vytvářejí mýty a domněnky. Jedním z nejrozšířenějších názorů je, že soda může udělat rajčata sladší a zlepšit květenství. Při prozkoumání tohoto tématu se však ukazuje, že tyto tvrzení jsou spíše mýty než skutečnost.

3 způsoby, jak využít jedlou sodu, které fungují

Zabraňuje plísni

Ostříleným pěstitelům rajčat nejsou cizí plísně všeho druhu. Jedná se o různá onemocnění obvykle způsobená bakteriálními a plísňovými napadeními. Rajčata jsou poměrně náchylná k těmto chorobám, konkrétně rané a pozdní plísni.

Příznaky plísně jsou snadno rozpoznatelné a měly by být okamžitě řešeny.

Příznaky rané plísně se obvykle začnou objevovat, jakmile se objeví první plody rajčat. To, že se jedná o ranou plíseň, poznáte, když na níže položených listech uvidíte malé hnědé skvrny. Tyto léze začínají vypadat jako terče se žlutým halo, jak se šíří. Včasná plíseň zabíjí listy, čímž způsobuje, že jsou rajčata náchylná k spálení od slunce. Pozdní plíseň, navzdory svému názvu, může ovlivnit vaši rostlinu rajčat kdykoli během vegetačního období. Pozdní plíseň je obvykle nejobávanějším onemocněním rajčat.

Pozdní plíseň poznáte podle tmavých lézí na vnějších okrajích starších spodních listů. Tyto hnědé skvrny se stárnutím stávají fialovočerné a na spodní straně listů se objevuje bílá plíseň. Pozdní plíseň dále ovlivňuje stonky vašich rajčat a nakonec zabije celou vaši rostlinu. Pokud se bojíte výskytu těchto plísní, která mohou zabít vaše rajčata, pak sáhněte po jedlé sodě, která vám s problémem pomůže.

Klíčové jsou její alkalické vlastnosti. Nastříkáním roztoku jedlé sody na rostliny rajčat se povrch stane zásaditějším a vytvoří se tak nevhodné prostředí pro uchycení plísní. Tím zabráníte růstu jakékoli plísně. Pokud se však plíseň již plně rozjela, jedlá soda vám už bohužel nepomůže. Sice zabraňuje jejímu výskytu a šíření, avšak nemůže ji léčit, jakmile se již plně rozvinula.

Zabíjí škůdce

Jak snadno rajčata rostou, tím více citlivá jsou na hrstku škůdců. Mšice (samozřejmě), slimáci, šneci a další škůdci s měkkým tělem totiž rajčata přímo milují. Existuje mnoho způsobů, jak lze tyto škůdce zabít pomocí pesticidů. Proč se ale nevydat přirozenou cestou a nepoužít obyčejný výrobek pro domácnost? Ano, jedlá soda opravdu dokáže zabít tyto otravné brouky a ušetří vaše rajčata jen pro vás.

Existuje několik způsobů, jak můžete jedlou sodu na rostliny rajčat aplikovat. Můžete ji posypat kolem základny vašich rajčat nebo vytvořit zředěnou jedlou sodu ve spreji. Můžete ji také umístit kolem rostlin jako návnadu. To funguje především na slimáky a hlemýždě.

Pokud máte často problém se šneky a slimáky, je pravděpodobné, že jste kolem svých rajčat již nachystali pasti a návnady. Nyní do nich můžete přidat trochu jedlé sody, která slimáky a šneky zabije hned, jak s ní přijdou do styku. Vždy však buďte opatrní, pokud budete aplikovat jedlou sodu přímo na vaše rostliny. Příliš mnoho jedlé sody je pro rajčata toxické a mohli byste je tak zabít spolu se škůdci.

Zabraňuje padlí

Padlí je další houbová choroba, která postihuje rostliny rajčat. Pokud bílo-šedá látka podobná prášku pokrývá listy a stonky vašich rajčat, máte problém s plísní. Tato plíseň není smrtelná, ale její důsledky ano. Může se rozšířit na květiny, kterým brání v oplodnění od hmyzu. Kromě toho brání povlak na listech fotosyntéze a také blokuje slunce.

Infikované rostliny nakonec zeslábnou a pokud je nemoc ponechána bez dozoru, povede to k defoliaci. Tento problém je obtížné kontrolovat, avšak můžete mu zcela předejít a to pomocí naší důvěryhodné kuchyňské přísady, jedlé sody. Vše, co potřebujete, je jednoduchý roztok vody, jedlé sody a tekutého prostředku na nádobí.

Smíchejte cca 4 litry vody, půl lžičky prostředku na nádobí a jednu polévkovou lžíci jedlé sody ve velké nádobě. To pomůže zředit jedlou sodu natolik, že nebude pro vaše rostliny toxická. Následně nalijte trochu směsi do láhve s rozstřikovačem a můžete vyrazit. Rajčata stříkejte ve dnech, kdy je zataženo, abyste zabránili spálení listů. Směs nastříkejte na všechny listy a stonky, včetně jejich spodní strany. Kromě toho je tato směs také účinná pro kontrolu škůdců a prevenci plísní.

3 způsoby použití jedlé sody, které nefungují

Dělá rajčata sladší

Jedlá soda je skvělá v kuchyni i mimo ni. Jakkoli však doufáme, že nám může pomoci vyřešit všechny naše problémy se zahradou, tak některá tvrzení, která jste možná četli či slyšeli, prostě nejsou pravdivá. Tvrzení, že jedlá soda může udělat vaše rajčata sladší, je jedním z nich. Myšlenka pramení ze skutečnosti, že jedlá soda je zásaditá. Pokud ji přidáte do půdy, můžete snížit její kyselost. S tím přichází sladší, méně kyselá rajčata.

Bohužel to není pravda. Zaprvé, kyselost vaší půdy zásadně neovlivňuje chuť vašich rajčat. Určité faktory prostředí mohou hrát roli, ale nejdůležitější vliv na chuť má výběr rajčat. Pokud hledáte sladká rajčata, zvolte cherry rajčata nebo švestková rajčata. Za druhé, množství jedlé sody, které byste museli přimíchat do půdy, aby došlo k jakékoli změně pH, by bylo pro vaše rajčata vysoce toxické.

Zlepšuje kvetení

Někteří věří, že přidání jedlé sody do půdy pomůže vašim rostlinám rajčat kvést, zvláště pokud mají rostliny nedostatek sodíku. Nedostatek sodíku je však velmi vzácný. A ještě jednou, přidání příliš velkého množství jedlé sody do půdy je toxické a zabije vaši rostlinu. Kromě toho je sodík mikroživinou. To znamená, že nehraje hlavní roli v celkovém zdraví vašich rajčat. Pokud přidáváte sodík, když byste neměli, skončíte s nerovnováhou mikroživin, která nadělá více škody než užitku.

Nejlepší způsob, jak zajistit nutriční zdraví vašich rajčat, je pravidelně je hnojit správným hnojivem. Už nikdy se tak nebudete muset starat o nedostatek živin.

Zabijí plevel

Jedlá soda zabíjí plevel, to je pravda. Ale než se pro tento fakt nadchneme – v zahradě to nepřináší žádný zvláštní užitek, zvláště pokud jde o rajčata. V jedlé sodě jsou vysoké hladiny sodíku, který je pro rostliny toxický. Vysypáním sody na plevel ho sice udusíte a zabijete, avšak jedlá soda je rozpustná ve vodě. Takže když rajčata zaléváte nebo když prší, steče z plevele do půdy, což není pro ostatní rostliny vůbec dobré.

Vysoká hladina sodíku negativně ovlivní vaše rajčata a všechny ostatní rostliny kolem nich. Příliš mnoho sodíku může tedy rostliny zahubit. Pokud je chcete udržet naživu, jednoduše nepoužívejte hromady čisté jedlé sody.

