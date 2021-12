Nejlepší vánoční dárečky pro vaše zvířecí miláčky

Na Vánoce myslíme na naše blízké milované a mezi ty patří i naši domácí mazlíčci. Ne, že by jim záleželo na tom, zda jsou Vánoce či nikoliv, nicméně i přesto jim můžete udělat radost nějakým pěkným dárečkem. Navíc, konkrétně psi vycítí, že se dějí něco neobvyklého. Je proto vhodné je obdarovat. Jakým dárečkem? Podívejte se na naše tipy.

Jerky pro zvířátka

I zvířecí láska prochází převážně žaludkem, tedy hned za drbáním. Naprosto vhodným dárkem třeba bude koupit vašemu zvířátku, je-li masožravé, například sušené maso Jerky pro zvířátka. Prodává se od různých značek, volte dle své oblíbené. Také najdete nejrůznější tvary a velikosti. Tímhle u svého zvířátka rozhodně zabodujete. Máte-li třeba králíčka nebo křečka, dopřejte mu kupříkladu nějaký chutný dropsík, jenž najdete ve Zverimexu.

Hračky

Na světě snad neexistuje zvířátko, které by neocenilo jako dárek hračku. Pro psy volte přetahovadla, pro kočky umělé rybky nebo myši, pro králíčky umělohmotné klíče a pro křečka běhací kolečko, které jej udrží fit. Pro rybičku můžete zvolit například podmořský hrad, v němž se může schovat, ale i prohánět. Chcete-li mít klid, nepořizujte žádný zvoneček a nic co dělá rámus. Jinak vás s tím zvířátko bude rádo provokovat.

Pelíšky, deky, klece

Váš chlupatý mazel jistě ocení teplý a měkoučký pelíšek, do něhož může ulehnout. Bude-li ještě vybaven dečkou a polštářkem, bude na vrcholu blaha. Pro zvířecí mazlíčky pelíšek představuje bezpečné místo, ze kterého může pozorovat své milované páníčky a kontrolovat tak jejich pohyb. A na co dečky? Každé zvířátko se občas rádo zachumlá a skryje před světem. Poskytněte mu tedy takové soukromí. Co se králíčků, morčat a křečků týká, ocení třeba větší klícku, křečci poté s různými prolézačkami, které je zabaví.

Osobní misky

Každé zvířátko by mělo mít svoji osobní mističku se jménem. Jméno můžete buď nechat vypálit, nebo vygravírovat.

Nové vodítko, obojek či kšíry

Pro psa či kočku bude určitě úžasným dárkem také vodítko, obojek či kšíry, abyste je mohli prakticky a bezpečně venčit. Na výběr máte z mnoha materiálů, délek a velikostí. Vyrábí se také v nejrůznějších designech. Spíše než na design, se ale soustřeďte na to, aby vašemu zvířátku bylo co možná nejpříjemnější. Jinak bude nerudné.

Vánoční punčocha

Obdarujte svého mazlíčka vánoční punčochou, kam mu umístíte přesně to, co má rád. Pamlsky, hračky, klidně i něco na rozcupování. V případě králíčka, křečka či morčete potom například vyloupané buráčky, mrkev, salát či míček, z něhož budou vypadávat zrníčka. Zvířátka takové věci baví. U králíčků, křečků a morčat také nezapomeňte na sušené jahody, borůvky a banány, které bezmezně milují.

Vánoční péče

A samozřejmě nic nevynahradí vaši bezmeznou lásku a péči. Chcete-li chlupáčkovi udělat skutečnou radost, věnujte mu svůj čas, podrbejte ho, vyčešte ho, pořádně pomazlete. Zasedněte s ním na dvě hodiny k televizi a hlaďte ho. Dejte mu pusinky. Toto se počítá společně s pamlsky nejvíce, protože váš čas a vaši lásku mu nic nevynahradí. Za to vás třeba na oplátku nechá udělat si s ním fotku ve vtipném vánočním oblečku nebo kloboučku.