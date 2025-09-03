Nejčastější houbařské dotazy: Jsou staré houby nebezpečné? A co se stane, když houbu zapomenete v igelitce?
Houby máme v Česku skoro za národní sport. Sbíráme je, sušíme, nakládáme, smažíme, plníme jimi knedlíky a říkáme o nich vtipy. Jenže i když si myslíme, že jsme zkušení houbaři, někdy prostě uděláme chybu. Necháme košík stát v autě, zapomeneme houbu v batohu, nebo nám začne v lednici podezřele vonět smaženice z předevčerejška. A právě tady začíná téma, které je trochu méně romantické než pohled na lesní mýtinu plnou hřibů – totiž: co se stane, když houby zestárnou, začnou plesnivět, nebo se špatně skladují?
Jsou staré houby nebezpečné?
Ano, mohou být. Houby jsou na zkažení mnohem náchylnější než běžná zelenina. Obsahují hodně vody, a když začnou stárnout, rozkládají se velmi rychle. A právě během rozkladu se v nich mohou tvořit toxické látky, například hydraziny, které jsou zdraví škodlivé – i když původní houba byla jedlá.
Nejčastější příznaky, že je houba stará:
- změkne a je slizká na dotek
- tmavne nebo mění barvu
- nepříjemně zapáchá (kyselý, zatuchlý zápach)
- objeví se plíseň nebo chlupaté povlaky
Takové houby už nikdy nekonzumujte, i kdyby vám bylo líto je vyhodit. Zkažené houby mohou způsobit otravu nebo zažívací potíže, které se objevují i několik hodin po konzumaci.
Můžu jen ořezat plesnivou část?
Tohle je častý dotaz a odpověď je bohužel jednoduchá: ne, nestačí to.
Plíseň totiž není jen to, co vidíme na povrchu. Podhoubí plísně často prorůstá hluboko do hmoty houby a pouhým okem není vidět. Takže i když ořežete napadenou část, spory mohou být dál uvnitř.
U tvrdých sýrů se to ještě někdy toleruje, ale u hub je to riziko příliš vysoké. Zvlášť pokud chcete houby tepelně upravovat a pak skladovat – to by se vám opravdu nemuselo vyplatit.
Zapomenutá houba v igelitce = malér
Kdo někdy nechal houby pár hodin v uzavřeném igelitovém sáčku, ví, jak to dopadá. Vlhko + teplo + nedostatek vzduchu = houba se doslova uvaří ve vlastní šťávě. Změkne, zpuchří a rychle se kazí. A co je nejhorší – v takovém prostředí se množí i nebezpečné bakterie, třeba Clostridium botulinum, které produkují botulotoxin.
Takže: houby zásadně neskladujte v igelitu!
Ideální je:
- košík z proutí
- papírový sáček
- plátěný pytlík
A hlavně – zpracujte je co nejdřív, ideálně do pár hodin po sběru.
Můžu jíst smaženici z předevčerejška?
Taky oblíbený dotaz. Tady hodně záleží na tom, jak byla uchovaná.
- Pokud byla smaženice hned po uvaření zchlazená a uložená v lednici, může vydržet max. 48 hodin.
- Pokud ale stála někde na lince, byť jen pár hodin, je lepší se jí zbavit. Houby jsou citlivé a při pokojové teplotě se kazí velmi rychle.
Na rozdíl od masa se v houbách sice nemnoží salmonela, ale vznikají jiné toxiny, které tepelná úprava už nezničí.
Dá se poznat jedovatá houba podle zápachu nebo vzhledu?
Bohužel ne vždy. Některé jedovaté houby (např. muchomůrka zelená) vypadají a voní lákavě. Naopak některé jedlé houby (třeba čirůvka fialová) mohou mít neobvyklý vzhled nebo vůni, a přesto jsou vynikající.
Zde platí zlaté pravidlo: Když si nejste stoprocentně jisti, raději ji neberte. A nikdy se nespoléhejte na „babské rady“ typu „když ji sežere slimák, je jedlá“. Slimák se neotráví ani po muchomůrce.
A co sušené houby – vydrží věčně?
Ne tak úplně. Správně usušené houby by měly být křehké, suché a bez zápachu. Uchovávejte je v suchu, ve sklenici nebo v plátěném pytlíku, mimo dosah vlhkosti.
Pokud začne houba měknout, plesnivět nebo zatuchne, raději ji vyhoďte – plesnivé sušené houby se bohužel nedají nijak zachránit.
Shrnutí pro zapomnětlivé houbaře
- Staré houby = raději do kompostu, ne na talíř
- Zapomenutá houba v igelitce? Vyhodit bez lítosti
- Plíseň = neřezat, nešetřit, rovnou pryč
- Hotové jídlo s houbami skladovat max. 2 dny v lednici
- Nikdy nekonzumovat houby, kterými si nejste jisti
- Sušené houby kontrolovat pravidelně – i tam se může vloudit plíseň
A jak poznat otravu houbami?
Tohle je otázka, kterou si obvykle začneme klást až ve chvíli, kdy už nám není úplně dobře. Ale je dobré znát příznaky dopředu – i kvůli sobě, i kvůli ostatním.
Otrava houbami může mít různé projevy, a záleží hlavně na tom, jaká houba byla příčinou, případně jak moc byla zkažená nebo napadená plísní.
Nejčastější příznaky:
- Nevolnost, bolesti břicha, křeče
- Zvracení, průjem, někdy s krví
- Zrychlený tep, pocení, třes
- Změny vidění, závratě, slabost
- U vážnějších případů: poruchy vědomí, selhání jater nebo ledvin
Pozor: Některé otravy (např. muchomůrkou zelenou) mají zpožděný nástup – první příznaky se mohou objevit až po 6–24 hodinách, kdy už je toxin dávno vstřebaný v těle.
Co dělat?
- Nevyvolávat zvracení naslepo – nejdřív volejte lékaře nebo Toxikologické informační středisko (TIS): 224 919 293 nebo 224 915 402 (nonstop)
- Nezdržujte se doma a při vážnějších potížích rovnou vyhledejte pohotovost
- Pokud je to možné, vezměte s sebou zbytky houby nebo jídla, ze kterého pochází
- Nespoléhejte na domácí rady, čas je při otravách rozhodující
Houby jsou sice darem lesa, ale i tyhle dary je potřeba umět správně zpracovat. Tak ať je vaše letošní houbařská sezóna hlavně voňavá, plná radosti – a bez žaludečních komplikací.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.