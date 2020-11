Nastal čas na kontrolu střechy

Listím ucpané svody mohou na podzim potrápit nejednoho majitele nemovitosti. Předcházet jim lze odstraněním větví stromů zasahujících až nad střechu a taky pravidelnou kontrolou a čištěním. Nyní před zimou je ideální čas nejen na vyčištění okapových žlabů a svodů, ale i na celkovou roční kontrolu střechy.

U nové střechy vám na kontrolu bude stačit pětiminutová obhlídka. Pohledem zvenčí si ověřte, že nedošlo k žádnému defektu jako je třeba prasklá nebo uvolněná taška. Taková chyba se u kvalitně provedené střechy v interiéru dlouhodobě vůbec neprojeví. Jediná možnost, jak ji odhalit, je kontrolou zvenčí.

U starších střech prohlédněte pozorně všechny detaily a doplňky krytiny. Jestli někde nerezaví oplechování nebo vlivem sluníčka nedegradovaly těsnící tmely. Samotná krytina a její originální součásti bývají spolehlivé, slabá místa střechy jsou právě v detailech. Taky se vyplatí zkontrolovat, zda je střecha důkladně utěsněná. Zejména pokud bydlíte blízko lesa. V opačném případě hrozí, že se ve střeše na zimu ubytuje kuna. Tento nezvaný podnájemník při svém pobytu dokáže zpustošit podstřešní fólii a roztahat tepelnou izolaci, to vše podtrženo nepříjemným zápachem.

Ze střechy při údržbě taky odstraňte všechno, co tam nemá co dělat. V blízkosti stromů půjde hlavně o listí a jehličí, které by se časem proměnily v živný substrát pro růst mechů a lišejníků. Ty jsou na střeše nejen nehezké, ale mohou být i zdrojem zatékání, protože zadržují vodu. Z hladkých šikmých ploch listí a jehličí sice mnohdy sklouzne samo, ale to neplatí pro všechna místa na střeše. Nepořádek se například rád shromažďuje v horním napojení krytiny na rám střešního okna. Totéž platí pro výlezová okna na střechu. Tam je riziko ještě větší. Bývají umísťována blízko komína a pokud se topí dřevem, kdy může dojít k vylétnutí žhavých jisker, hrozí vznícení nahromaděného vysušeného listí.

Začali jsme u okapů a u nich taky skončíme. Ideální je okapy vyčistit koncem listopadu, kdy už je všechno listí ze stromů dole, ale ještě nemrzne a nesněží. Udělat to musíte i u střech v oblastech bez stromů. I tam budou okapy zanesené, protože ve vzduchu je přítomno mnoho smetí, které se do okapového systému dostává a brání tam rychlému a plynulému odtoku vody. Nezapomeňte, že jakmile se voda někde nějakou překážkou zadrží, je zaděláno na problém. Předcházet potížím pomáhají majitelům střech částečně i prodejci materiálů, kteří nabízejí různé lapače listí a nečistot. Obvykle se vsazují do svodové roury a po zanesení je musíte pro obnovení funkce ručně vyčistit.