Nadúroda cuket? Víme, jak ji perfektně zpracovat

Letní měsíce často přinášejí nadúrodu některých druhů zeleniny. Záhony tradičně hlásí přebytek cuket, které ačkoliv se je snažíte pravidelně rozdávat příbuzným a sousedům, stále zabírají podstatnou část úložného prostoru ve vaší kuchyni, potažmo lednici. Docházejí vám nápady, jak tuto velmi chutnou surovinu dále zpracovávat? Přinášíme vám pár tipů!

Dáváte je na gril, do bramboráků, jako přílohu k masu, dokonce i do sladkých buchet, ale stále jich máte ještě tolik, že nevíte co s nimi. Cuketa je ale kromě okamžité úpravy také vhodná k zavařování na zimní měsíce, kdy ji často jen těžko hledáte na pultech v obchodě a když už ji najdete, musíte pořádně hluboko sáhnout do peněženky. Bzenecký ocet ve spolupráci se zkušenou pěstitelkou a kuchařkou známou v internetovém prostředí pod přezdívkou Máma z gruntu připravil hned několik rad, tipů a receptů, jak si čerstvou zeleninu, mimo jiné právě i cuketu, uskladnit na zimu.

Nakládaná křupavá cuketa

Sáhnout v zimě do spíže pro křupavou cuketu bude asi takové, jako byste si otevřeli sklenici léta. Skvěle se hodí k masu, burgerům nebo jako lehká zeleninová příloha. Problémem receptu na křupavé nakládané cukety ale je, že se většinou sní, ještě než přijde Mikuláš. Tak jsou dobré.

Cuketový kompot

Dýňový kompot určitě znáte. Už jste ale zkoušeli ten cuketový? Máme pro vás skvělý recept, který voní pomeranči a skořicí. Zužitkujete do něj i přerostlé cukety, jen dejte pozor, aby nebyly hořké. Tajemství úspěchu tkví v tom, že necháte nakrájené cukety 24 hodin odstát ve vodě s dobrým 8% Bzeneckým lihovým octem. V zimě se bude cuketový kompot hodit jako dezert, ale použijete ho i do svařáků a punčů.

Cuketová salsa

Do cuketové salsy tentokrát použijeme kvalitní Bzenecký červený vinný ocet. Díky němu bude salsa jemná a aromatická. Pro salsu vyberte raději nepřerostlé cukety, přidejte cibuli, koření a bylinky. Můžete ji jíst čerstvou k letnímu grilování nebo ji zavařit na zimu. Pořád bude stejně dokonalá.

Jestli hledáte inspiraci i na další recepty od známých šéfkuchařů nebo food blogerů, navštivte novou sekci na webu Milujeme Ocet. Najdete zde mnoho rad, tipů a receptů na všemožné pokrmy, kde hlavní roli v dochucování hraje právě ocet. Ať už klasický, nebo například vinný a jablečný. A víte, jak v kuchyni použít balsamico?