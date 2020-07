Modulové stavby: Sáhněte po levném bydlení, které si můžete jednoduše přestěhovat

Kdysi bylo slovo modulový dům synonymem krizového bydlení. Dnes už tohle ovšem neplatí. Naopak, modulové stavby a modulová architektura nabízejí velmi široké možnosti a jsou stále oblíbenější. Do popředí se dostává i estetika. Přitom ale zůstávají všechny výhody těchto staveb, tedy hlavně nízká cena a také rychlost, s jakou modulová stavba vzniká.

Rychlost je velkou devizou

Pokud porovnáte rychlost stavby klasického zděného domku a modulového domu, zjistíte, že modulový dům vám vyroste na stavebním pozemku mnohem rychleji. Zvládnete ho s přehledem za dva až čtyři měsíce a můžete bydlet. To je skvělý čas. Stačí tedy mít v ruce stavební povolení a k dispozici pozemek vybavený inženýrskými sítěmi a nejpozději do čtyř měsíců můžete bydlet ve vlastním. To se vám jinak nepodaří.

Dům si prostě vezmete s sebou – a je kvalitní

Výhodou je, že modulový dům si můžete přestěhovat s sebou, pokud chcete změnit bydliště. Cena modulového domu je o něco nižší než u zděné stavby, pravda ale je, že hodně ušetříte také na provozu domu. A i čas jsou peníze – čili nepotřebujete utrácet za nějaké dočasné řešení bydlení, protože váš dům je postaven rychle. Výhodou je kvalita komponent domu– jednotlivé moduly vyrobené v továrně není problém podrobit přísné kvalitativní kontrole. Zároveň je možné soustředit se i na výrobu detailů podle konkrétních požadavků – vlastně vyrobit řešení na míru. Údržba je díky vysoké kvalitě a důrazu na detaily potom minimální.

Flexibilita stavby tvoří obrovskou výhodu

Navíc v budoucnosti můžete dům doplnit o další moduly, rozšířit ho. Tím pádem není problém vyřešit ani další prostorové nároky, pokud se vám třeba rozroste rodina – to je u zděného domu mnohem větším problémem. Plusem je tedy flexibilita, můžete si zvolit takové modulové řešení, které bude vyhovovat právě vám a vašim momentálním potřebám, pokud jde o velikost prostor. Samozřejmě s tím souvisí i finanční náklady. Vyberete si takové řešení, na které máte dost peněz.

Minimální ekologická zátěž a energetická náročnost

Podstatnou výhodou modulárních staveb je i ekologické hledisko. Samozřejmě moduly odpovídají těm nejpřísnějším ekologickým kritériím. Navíc není problém je demontovat, rozebrat a potom recyklovat, postavit jinde podle jiného plánu. Vlastně tedy neexistuje demolice těchto domů. Ekologická zátěž se tím pádem úplně minimalizuje. Nízká je i energetická náročnost těchto staveb v porovnání s klasickými konstrukcemi. Instalují se solární panely, geotermální systémy, výborně izolující okna – to vše znamená maximální úspory energie v následném provozu stavby.

Modulové mohou být třeba i kancelářské budovy

V současnosti si lidé na modulové stavby zvykají i u nás. V zahraničí už jsou na podobné typy domů zvyklí, najdete je třeba v sousedním Rakousku nebo Německu. Nejde přitom jenom o objekty k bydlení, ale i k rekreaci. Modulové mohou být i kancelářské budovy, prodejny, nebo třeba restaurace. Jako modulové stavby se osvědčují i dřevostavby. Zkrátka spektrum využití těchto budov je velice široké a je zde obrovský potenciál.