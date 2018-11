Věděli jste, že v České republice se denně předčasně narodí 25 dětí? Toto číslo se bohužel každoročně zvyšuje. V roce 2002 se v naší republice předčasně narodilo 5567 dětí, v roce 2014 to ale již bylo 9121 dětí. Proto je tento den velmi důležitý a je naprosto na místě vzdát hold lidem, kteří se o takto předčasně narozené děti starají.

Mezinárodní den předčasně narozených dětí slavíme 17. listopadu. Lidé napříč Českou republikou vzpomínají na své známé, nebo si sdělují své vlastní příběhy o předčasně narozených dětech. Barvou tohoto dne se stala purpurová a přesně touto barvou se v tento den rozsvěcejí významné památky, či budovy.

Vzhledem k tomu, že počet předčasně narozených dětí je každoročně vyšší a vyšší je velmi dobře, že s tímto číslem také roste lékařská péče. Zde je totiž potřeba opravdových odborníků, kteří se o takové drobečky dokáží postarat a zároveň dokáží také uklidnit vás jako rodiče. Je také velmi dobře, že v dnešní době se již ví, jak moc důležitý je pro takového novorozence co nejrychlejší kontakt s matkou a pokud je to jen trochu možné, je to každému rodiči umožněno.

K příležitosti mezinárodního dne předčasně narozených dětí se také uděluje cena zvaná Purpurové srdce. Tuto cenu uděluje sdružení Neduklobko spolu ve spolupráci s Českou neonatologickou společností. A právě tato cena je určena pro hrdiny, kteří se o takto malá miminka starají.

Věděli jste, že vůbec nejmenším miminkem na světě je Amilia Taylor, která se narodila již ve 21. týdnu těhotenství? Tato malá bojovnice po narození vážila pouze 284 gramů a měřila jen 24 cm. Tato holčička vše zvládla a nyní žije stejně plnohodnotný život, jako její vrstevníci.