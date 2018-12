Vánoce se pomalu blíží a spolu s tím souvisí i spousta příprav. Všichni tedy jistě nakupujeme dárky, uklízíme a dekorujeme byt či dům. Zkuste se v tomto svátečním shonu na chvíli zastavit a připomenout si staré tradice a zvyklosti. 13. prosince totiž slaví svátek Lucie a k tomuto dni se traduje velmi známé pořekadlo, Lucie noci upije a dne nepřidá. Zima sice ještě pomalu ani nezačala, ale od svátku svaté Lucie se odpoledne začne pomalu prodlužovat. To ale rozhodně neznamená, že bude déle svítit slunce. Sice můžeme říct, že bude o něco později zapadat, ale zároveň bude ráno později vycházet. Tento stav bude trvat až do příchodu zimního slunovratu.

Svatá Lucie

Byla to velmi zbožná žena, která žila 2. století na ostrově Sicílie. Byla odhodlaná svůj život zcela zasvětit Bohu, ale její rodiče toto její přesvědčení bohužel nesdíleli. Jejich záměrem totiž bylo Lucii hlavně výhodně provdat. Na poslední chvíli se však Lucii povedlo svou matku přemluvit k zrušení již domluvené svatby. To se ale nesešlo s pochopením od budoucího manžela, který jí udal jako tajnou křesťanku. Vzhledem ke svému přesvědčení se Lucie ani pod vidinou vězení své víry nevzdala. Byla tak tedy vzata do vězení, kde docházelo k velmi krutému mučení a poté dokonce až k jejímu zavraždění.

Křesťanská tradice

Pořekadel, která se k tomuto dni pojí, s postupem času vzniklo velké množství. V křesťanské tradici se můžeme setkávat s ženami, které chodily oděny do bílého oblečení s omoučněnými tvářemi. Tyto tzv. lucky měly za úkol kontrolovat, zda mají ženy v domácnostech řádně uklizeno. Ve svých rukách měly peroutky, které byly vytvořeny z husích brk. S těmito peroutkami pak vymetaly všechny kouty v domě, aby vyhnaly prach a zlo pryč z domu. Mimo to, také chránili občany před čarodějnicemi. Podle další tradice byl tento den předurčený k předpovídání počasí. Existovaly dokonce i takové kraje, ve kterých tzv. lucky chodily od domu k domu s noži. Tam s jejich pomocí hrozily dětem, které se v době adventu nepostily. Tato dávná tradice dokonce říká, že dětem hrozili tím, že jim jejich mlsná bříška za trest rozpárají.

Noci upije a dne nepřidá

Nejde vám do hlavy, proč vlastně toto pořekadlo vzniklo, když v dnešní době téměř nedává smysl? Možná, to bude protože, toto pořekadlo je již velmi staré. Vzniklo totiž již v 16. století a právě v tuto dobu připadal zimní slunovrat opravdu na datum kolem 13. prosince. V tuto dobu tedy mělo pořekadlo svůj smysl. Změna nastala až poté, co byl přijat gregoriánský kalendář. Po jeho přijetí již slunovrat připadá až na období kolem 22. prosince. Ale i dnes tato pranostika má své opodstatnění. Od tohoto dne totiž můžeme říci, že bude slunce zapadat o něco déle. Půjde ale doslova o minuty, takže si toho ve svém pracovním shonu nejspíš ani nevšimnete. Bohužel ale bude zase o něco déle vycházet, tím pádem se den ještě neprodlouží. Tento fakt vysvětlují astronomové tak, že jde o geometrii dráhy Země kolem Slunce spolu s příklonem či odklonem zemské osy ke Slunci. Zkrátka Lucie noci upije a dne nepřidá.