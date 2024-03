Lebeda je plevel, ale zároveň i chutná zelenina. Nyní je ten správný čas na výsev.

Jestliže jste zahrádkáři, pravděpodobně lebedu znáte. Možná jste ji ale až do teď chybně vnímali jako plevel, který vám otravuje život na zahradě. Lebeda je však ale velice chutná a klidně může zastoupit i špenát. Klidně z ní můžete připravit jarní nádivku, nebo ji prostě využijte opravdu místo listového špenátu. Lebedy jsou také ale dva druhy, jeden, který se přirozeně vyskytuje a druhý, který se přímo pěstuje pro svou chuť. Oba druhy jsou ale jedlé a je jen na vás, který vám bude vlastně chutnat více.

Je třeba se jí bát?

Všichni asi o plevelu víte, že je boj s ním někdy velice těžký, a to zejména protože má opravdu hluboké kořeny a není žádná sranda ho ze zahrady odstranit. To ale rozhodně neplatí o lebedě. Pokud se vám na zahradě rozmnoží, není vůbec žádný problém ji odstranit, protože její kořeny jsou mělké a bude se tak vytrhávat raz dva. Lebeda se rozmnožuje semeny, pokud jí tedy odstraníte ještě před tím, než se vysemení, nemusíte se jejího rozmnožení bát. Ale pokud ji necháte přeci jen trochu rozmnožit, chybu rozhodně neuděláte. Budete mít zásobu chutné zeleniny, která vám ze záhonku půjde vytrhnout raz dva.

Lebeda rozkladitá

Tento druh lebedy mají všichni, kdo neví, o čem je řeč, spíše za plevel. Vyskytuje se téměř po celém světě a růst může prakticky kdekoli. Na polích, kompostech, skládkách i zahradách. Díky tvaru a síle zakořenění se nemusíte bát toho, že by ze záhonu nešla odstranit. Mladá rostlina se pak dá dobře využít místo špenátu. Listy jsou velice křehké a plné šťávy. Skvěle budou chutnat například ve velikonoční nádivce, kde mohou nahradit právě listový špenát, nebo třeba kopřivy. Tento druh lebedy se může dorůst až do výšky kolem jednoho metru, ale vše záleží na kvalitě půdy, ve které roste. Její listy jsou opravdu velice chutné, někomu dokonce chutnají i více než listy lebedy zahradní, která se za účelem konzumace přímo pěstuje.

Lebeda zahradní (Atriplex hortensis)

Tento druh lebedy u nás není příliš známý, a to je veliká škoda, protože jde opět o velice lahodnou zeleninu, které se vyplatí na zahradě udělat místo. Nejde o žádnou náročnou rostlinu, opět bude růst téměř kdekoliv. Vděčná vám ale rozhodně bude za dostatečně slunné místo. Kromě toho jde o rostlinu, která se může dorůst až do výšky dvou metrů. Bude tedy potřebovat opravdu velký záhon. Pokud ale dostatek místa nemáte, rozhodně to neznamená, že se jejího pěstování musíte vzdát. Její výšku totiž můžete snadno korigovat postupným seřezáváním listů. Jediné místo, kam byste lebedu nikdy neměli sázet je v blízkosti brambor. Lebeda totiž utlumuje jejich růst.

Navíc pokud dostanete nebo koupíte semínka barevných odrůd, bude lebeda i ozdobou vašich záhonků. My doporučujeme například barevný mix, který pořídíte pod názvem Aurora.

Máte lebedy přebytek?

Pokud se vám lebeda vysemenila více, než jste potřebovali, najděte pro ni trochu jiné využití. Vytrhanou lebedu totiž klidně můžete nechat ležet ve vašem zeleninovém záhoně a nevšímat si ji. Ptáte se proč? Odpověď je naprosto jednoduchá. Tímto postupem totiž můžete ochránit ostatní zeleninu před slimáky. Ti si na ní totiž velice rádi pochutnají a vaši ostatní úrodu tak nechají bez povšimnutí růst dál.