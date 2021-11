Lanýž – luxusní pochutina, kterou dokážou najít pouze cvičení psi

Bílé a černé lanýže jsou jedny z finančně nejnákladnějších surovin na světě. Jedním z důvodů je, že je není snadné najít, jelikož se nacházejí pod povrchem. K jejich hledání se proto musí využívat speciálně vycvičení psi (dříve se používala prasata). My vám nyní povíme, co to vlastně lanýž je a proč je cena za něj tak vysoká.

Co je to lanýž

Lanýž (nezaměňujte s čokoládovou verzí) je druh houby, který se nachází na kořenech stromů. Na rozdíl od běžných druhů hub roste lanýž sice na kořenech stromů, ale nedá se snadno najít, jelikož je pod zemí. Primárně se dají najít v Itálii, lze je ale nalézt i v podobných středomořských podnebných pásech po celém světě. Existuje několik druhů lanýžů, ale nejběžnějšími jedlými odrůdami jsou černé lanýže (Tuber melanosporum) nebo lanýže bílé (Tuber mangnatum). Evropa produkuje nejcennější lanýže (ačkoli v Severní Americe a Austrálii existují lanýžové farmy).

Jak lanýže chutnají

Pokud je zrovna nemáte doma, tak je docela těžké popsat, jak vlastně chutnají. Černé lanýže se vyznačují zemitou vůní a chutí. Bílé lanýže mají štiplavější vůni a chuť.

Proč jsou lanýže tak drahé

Při nákupu lanýžů může jít o stovky (až tisíce!) korun za pár gramů. Rostou nejlépe ve vlhkém prostředí a po dešti se mnohdy objeví lanýže velkých rozměrů. Jak je to tedy s jejich cenou? Lanýže mají vysoké ceny, protože nikdo není schopen je pěstovat. Vyskytují se pouze ve volné přírodě a to ještě pouze v určitých sezónách. Technicky vzato můžete najít jejich různé odrůdy v každém ročním období v závislosti na místě pěstování (to znamená – černý letní lanýž, černý zimní lanýž atd.). Bílé lanýže najdete většinou na podzim a v zimě, přičemž jejich hlavní sezóna je v listopadu a prosinci.

Jak skladovat lanýže

Koupili jste si černý lanýž a nyní přemýšlíte, jaký je nejlepší způsob, jak jej uchovat čerstvý? Lanýže (ať už černé nebo bílé) je nejlepší skladovat chlazené, jednotlivě zabalené v čisté papírové utěrce a uvnitř vzduchotěsné nádoby. V mnoha průvodcích (které se zabývají právě lanýži) se můžete dočíst, že je třeba uchovávat je v rýži (suchá zrnka rýže odvádějí vlhkost z lanýžů), ale to nedělejte, pokud nechcete, aby rýže dostala lanýžový nádech a chuť. Lanýže podléhají rychlé zkáze. V době, kdy se dostane k zákazníkovi, očekávejte jeho zralost mezi 3 a 7 dny. Každý lanýž je ale jiný, takže může být tato doba proměnlivá.

Jak používat lanýže

Lanýže se dají podávat téměř ke všemu. Zajímavé na těchto houbách je ale to, že po zahřátí ztrácejí aroma. Bílý lanýž bude báječně vynikat, pokud ho syrový nakrájíte na tenké plátky, které rozložíte na rizoto či steak. Můžete na to použít speciální kráječ pro to určený, abyste dosáhli charakteristických tenkých řezů.

Pokud nejste připraveni vydat peníze za tuto drahou a luxusní pochoutku, můžete si ji stále dopřát v oblíbených produktech, jako je lanýžový olej, lanýžová sůl nebo báječná omáčka z lanýžů. Tyto výrobky používají buď malé množství lanýžů, nebo jsou v nich obsaženy přírodní esence z těchto hub, aby se dosáhlo chuťového profilu za příznivou cenu.