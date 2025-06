Když zahrada volá o pomoc: Letní škůdci a choroby, které dokážou zkazit úrodu

Letní zahrada může být nádherná – rajčata se červenají, papriky nasazují plody, cukety rostou skoro před očima. Jenže právě v tu chvíli, kdy se člověk těší na vlastní sklizeň, se často objeví ti nezvaní návštěvníci. Ať už v podobě škůdců, nebo plísní a hnilob, které postupně zlikvidují celé záhony, pokud si jich včas nevšimneme. Ale pořád platí, že čím dřív člověk zasáhne, tím větší šanci má, že zachrání zbytek úrody.

Plíseň rajčat (plíseň bramborová)

Začnu klasikou, kterou zná snad každý, kdo se někdy pustil do pěstování rajčat. Plíseň bramborová na rajčatech je postrach červencových zahrádek. Začne to nenápadně – tmavé skvrny na spodních listech, pak přechází na stonky a nakonec i na plody, které zčernají a změknou.

Co pomáhá?

Pravidelné vyštipování spodních listů, aby rostlina dobře větrala.

Nevysazovat rajčata vedle brambor – jsou to příbuzní a plíseň skáče z jedné plodiny na druhou.

Postřik preventivně – buď přírodními prostředky (např. výluh z přesličky), nebo fungicidem.

A hlavně – nezalévat na list, ale ke kořenům.

Hniloba květního konce u rajčat

Tohle mě pár let zpátky překvapilo. Rajčata krásně rostla, ale pak se na spodní části plodů objevily tmavé, tvrdé fleky. Zjistila jsem, že jde o nedostatek vápníku – a ne vždycky je to o tom, kolik ho v půdě je, ale jak dobře ho rostlina vstřebává.

Co pomáhá?

Pravidelná zálivka – výkyvy mezi suchem a přelitím příjem vápníku zhoršují.

Přidat do půdy vápník – např. dolomitický vápenec nebo speciální hnojiva s vápníkem.

Mulčování – pomáhá udržet rovnoměrnou vlhkost.

Mšice

Není sezóna, kdy by se neobjevily mšice. Ať už na paprikách, okurkách nebo dokonce květinách. Sají na spodní straně listů, rostliny chřadnou a listy se kroutí.

Co pomáhá?

Přirození predátoři – slunéčka, zlatoočky, pestřenky. Pokud je v zahradě vítáme, pomáhají s mšicemi skvěle.

Postřik mýdlovou vodou – obyčejné jarové řešení funguje celkem spolehlivě (jen ho nesmíte dělat za slunečného poledne).

Nálevy z kopřiv nebo česneku – přírodní, ale je potřeba je opakovat.

Svilušky a třásněnky

Tyhle malé potvůrky se objevují hlavně za sucha a tepla. Svilušky sají na spodní straně listů, zanechávají světlé skvrny, listy vypadají jako poprášené. Třásněnky zase napadají květy a způsobují deformace.

Co pomáhá?

Zvýšení vlhkosti vzduchu – pomůže hlavně ve skleníku (rosit, větrat).

Žluté lepové desky – na třásněnky účinkují dobře.

Přírodní postřiky – např. z neemového oleje nebo výluh z tabáku.

Dřepčíci na brukvovité zelenině

Drobní černí broučci, kteří dělají na listech kapusty, ředkviček nebo kedlubnů drobné dírky. Jsou extrémně rychlí a vyskočí, jakmile se k rostlině přiblížíte.

Co pomáhá?

Síť proti hmyzu – zakrýt záhon netkanou textilií hned po výsevu.

Poprašování rostlin popelem nebo práškovou řasou (křemelinou).

Udržovat půdu vlhkou – dřepčíci milují sucho.

Prevence je půl výhry

Nejlepší obrana je včasná kontrola. V létě choďte na zahradu denně, ale místo toho, abyste jen zalévali, si i prohlížejte listy – zespodu, detailně. Co list, to kontrola. Jasně, zabere to pár minut navíc, ale díky tomu víte hned, kdy zasáhnout.

Také se osvědčilo pěstovat různé druhy zeleniny odděleně, střídat záhony (osevní postup), nepřehnojovat a používat mulč. Všechno dohromady pomáhá udržet zahradu v lepší kondici – a když už se nějaký škůdce objeví, je to jen menší problém, ne katastrofa.

Léto na zahradě je krásné, ale není bez práce. A když se k tomu přidá vlna škůdců, může to být i dost náročné. Ale věřím, že když se o rostliny staráme s péčí, ony nám to vrátí. A i když pár rajčat zplesniví nebo ředkvičky někdo okouše – pořád je to radost, vypěstovat si něco vlastníma rukama.